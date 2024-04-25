Charles T. Metcalfe, representante de la Compañía Británica de las Indias Orientales, y Ranjit Singh, jefe del reino sij del Punjab, firmaron el Tratado de Amritsar el 25 de abril de 1809, que zanjó las relaciones indo-sijas durante una generación. Véase un análisis sobre las características del Sijismo o Sikhismo y sus Creencias, una religión profesada por 14 millones de indios, que viven principalmente en el Punjab. Los sijs creen en un único Dios (monoteísmo) que es el creador inmortal del universo (véase más) y que nunca se ha encarnado en ninguna forma, y en la igualdad de todos los seres humanos; el sijismo se opone firmemente a las divisiones de casta.

Exatamente 17 años antes, la primera guillotina se erigió en la plaza de Grève de París para ejecutar a un salteador de caminos. De esta, y de esos años, vamos a hablar hoy:

La Guillotina en el Reino del Terror

Nota: Véase suplicio y Reino del Terror.

El instrumento utilizado para infligir la pena capital por decapitación durante la Revolución Francesa. Un dispositivo similar se había utilizado en Europa desde la Edad Media y había caído en desuso cuando el Dr. Guillotin (1738-1814) sugirió su reintroducción. Después de pruebas satisfactorias con cadáveres, se erigió la primera en la Place de Grève de París en 1792. La primera víctima fue un salteador de caminos, ejecutado en abril de 1792.

La Guillotina fue usada extensamente durante el Reinado del Terror, contando con 1376 víctimas entre el 10 de junio y el 27 de julio de 1794.

Los comités de vigilancia, creados el 21 de marzo de 1793, pasaron a depender del Comité General de Seguridad el 17 de septiembre. El 10 de marzo de 1793, se creó el Tribunal Revolucionario para juzgar todos los delitos contrarrevolucionarios, sin apelación ni recurso, mediante un procedimiento simplificado que la ley del 22º Año Prairial II (10 de junio de 1794) hizo aún más sumario: se suprimieron la defensa y el interrogatorio previo de los acusados, los jurados podían contentarse con pruebas morales y el tribunal sólo podía elegir entre la absolución o la muerte. "Ya no se trataba de castigar a los enemigos de la patria, sino de aniquilarlos". A esto se añadía la práctica de la amalgama, que permitía juzgar juntos a hombres que no tenían nada en común, salvo estar unidos en sus acciones contra la nación. Las "conspiraciones carcelarias", basadas en pruebas muy endebles, supusieron el envío a la guillotina de grandes lotes de personas a principios del verano de 1794.

Tras golpear únicamente a los contrarrevolucionarios, se apuntaba a los moderados, a los comerciantes sospechosos de haber vendido por encima del máximo, a los acaparadores, a los sacerdotes, a los fieles, a los culpables de comentarios excesivamente críticos o burlones, en definitiva a cualquiera, y ese era el principio del Terror: había que amenazar a todo el mundo para que se comportara como un excelente sans-culotte.

Algunos departamentos conocieron un Terror extremadamente violento dirigido por los representantes en misión, en particular durante la represión de la insurrección federalista o la rebelión de la Vendée. Tallien en Burdeos, Barras y Fréron en Toulon, Collot d'Herbois y Fouché en Lyon y Carrier en Nantes hicieron todo lo posible por aniquilar a los enemigos de la República, aunque fuera sustituyendo la guillotina por otros métodos más expeditivos: el ahogamiento o el ametrallamiento. La represión en estas diferentes zonas no fue de la misma envergadura ni, sobre todo, de la misma duración. A principios de la primavera de 1794, la guillotina se utilizó mucho menos en las provincias. En cambio, a partir de la ley del 22 de Prairie, el "Gran Terror" multiplica sus estragos a un ritmo aterrador, al menos en París: es el momento en que la máquina se desboca, en que, según la expresión de Fouquier-Tinville, "las cabezas caen como pizarras", en que nace el gusto por la sangre, en que nadie se siente seguro. Si el Terror fue la "fuerza coactiva" que permitió a los montañeses triunfar sobre sus enemigos, también apartó de la Revolución a muchos de los que habían aplaudido sus inicios. El resentimiento contra los "hombres de sangre" persistió mucho después del 9 Thermidor y explica la desafección del pueblo francés hacia la República a principios del siglo XIX.

Es posible hacer un balance aproximado del Terror. Lo más difícil es calcular el número de prisioneros: entre 100.000 y 300.000 según algunas estimaciones. En general, se admite que entre 35.000 y 40.000 personas fueron ejecutadas en toda Francia, sumando las ejecuciones sumarias llevadas a cabo para reprimir las rebeliones y las condenas dictadas por la ley. En el caso de estas últimas (condenas a muerte dictadas por los Tribunales Revolucionarios y diversas jurisdicciones de excepción), el total asciende a 16.594 personas. Sólo en París, el Tribunal Revolucionario dictó 2.627 penas de muerte en dieciséis meses (de abril de 1793 a julio de 1794), de las cuales 1.251 en más de catorce meses, hasta el 22 de Prairial, y 1.376 en menos de siete semanas, del 22 de Prairial al 9 de Thermidor.

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Merece la pena proponer una escala comparativa para estas cifras. Los historiadores están ahora de acuerdo en que, sólo para París, y sólo durante la "Semana Sangrienta" de mayo de 1871, el número de comuneros (reales o sospechosos de serlo) ejecutados por las tropas de Versalles fue de 30.000.

Aristocracia y Guillotina

Ya utilizado peyorativamente por ciertos nobles liberales para designar a quienes no compartían sus puntos de vista o les acusaban de demagogia, en 1789 el término aristócrata se había convertido en un insulto aplicado indistintamente a cualquier persona, por plebeya que fuera, que permaneciera vinculada por gusto, profesión o costumbre al Antiguo Régimen. Verdadero decreto de proscripción, legitimaba todos los abusos cometidos contra aquellos cuya riqueza, posición o clientela eran codiciadas. En 1790, uno de los redactores del Mercure de France escribía: "¡Ah! qué cómoda es esta palabra 'aristócrata' para los tontos a los que exime de tener ideas y para los bandidos que saquean los castillos...". Reales o fingidos, sus enemigos culpaban a los aristócratas de todos los pecados de Israel: "Ellos son los que crucificaron a Jesucristo..." no temía afirmar el abate Fauchet.

Acusados de todos los crímenes, fueron culpados de los males que sufría el pueblo y tuvieron que soportar innumerables ataques contra sus personas y propiedades. Como observó Mallet du Pan: "Está permitido hacer contra el prójimo, considerado un aristócrata, todo lo que sería criminal si fuera un patriota". Mientras los verdaderos aristócratas, enviados a la linterna al son de Ça ira, se escondían o emigraban, el número de enemigos de la revolución, denunciados como aristócratas, no cesaba de crecer. Aristócrata es el verdulero que se niega a rebajar el precio a un jacobino; aristócrata es el artesano que piensa que el negocio va mal; aristócrata es el padre que corrige a su hijo o la criada que se preocupa de que hayan detenido a su amo; aristócrata es el perro que ladra a un sans-culotte que pasa por delante y el cielo que ahoga a los participantes en torrentes de lluvia el día de una celebración oficial... Robespierre definió la palabra de forma tan tajante como la guillotina: "Todo aristócrata es un corrupto", dijo, "y todo corrupto es un aristócrata". Tras acortar el nombre de muchos aristócratas, el pueblo de París acortó la palabra y ahora sólo la utiliza como diminutivo "aristo".

Ejemplo de Guillotinado: Clément de Laverdy (1723-1793)

Clément de Laverdy, jurisconsulto, consejero en el Parlamento de París y sucesor de Bertin en la Contraloría General de Finanzas (1763-1768), representaba una corriente liberal que tenía sus orígenes en Montesquieu. Autoriza la libre circulación de cereales y su exportación en 1764; intenta reformar la administración provincial y municipal favoreciendo a los tribunales y reduciendo el control de los intendentes; disuelve las oligarquías municipales y suprime los cargos venales para garantizar una mejor gestión de las finanzas locales y uniformizar la administración del reino (1764-1765). Satisface a los terratenientes y a la alta artesanía que participan en la vida de las ciudades de más de dos mil habitantes, pero disgusta a los privilegiados y a los burgueses. Sus medidas fueron difíciles de aplicar en Flandes, Borgoña, Artois y Bretaña, y fueron derogadas por su sucesor, Terray, en 1771. Laverdy se retiró a sus tierras cerca de Montfort-l'Amaury y se dedicó al placer de escribir. Víctima de la Revolución, acusado de tener vínculos con especuladores y de haber hecho arrojar trigo a los estanques para aumentar la escasez, fue guillotinado. Escribió un Tableau général raisonné et méthodique des ouvrages contenus dans le recueil des Mémoires de l'Académie des inscriptions (1791).

La Guillotina en la Literatura

"La persecución y el asesinato de Jean-Paul Marat" fue una famosa representada por el grupo de teatro del Hospicio de Charenton bajo la dirección de Monsieur de Sade, obra en dos actos y treinta y tres cuadros del dramaturgo alemán Peter Weiss (1916-1982), fue escrita en 1963 y revisada al año siguiente. La primera representación tuvo lugar en abril de 1964 en el Schiller-Theater de Berlín, bajo la dirección de Konrad Swinarski.

Historia y literatura

La acción se sitúa en julio de 1808, en el cuarto de baño del hospicio de Charenton, donde el Marqués de Sade escenifica el asesinato de Marat en 1793 con locos y presos políticos. Un locutor presenta a los diferentes protagonistas: Marat es interpretado por un paranoico, Charlotte Corday sufre de letargo crónico y depresión, Duperret es un girondino depravado y erotómano, y Jacques Roux, el cura expulsado, es un extremista socialista con camisa de fuerza. Los demás pacientes actúan como extras o coristas. En cuanto al Marqués de Sade, autor del texto, es un representante del Antiguo Régimen que durante un tiempo simpatizó con la Revolución: "Consideremos por fin a este señor bastante gordo/ que reside aquí desde hace ya cinco años/ Blasonado de infame gloria/ objeto de mil pruebas y persecuciones/ he aquí Monsieur de Sade ci-devant marquis". Cuatro cantantes y músicos de feria acompañan la acción.

Jacques Roux y los cantantes elogian la Revolución, lo que inmediatamente causa revuelo entre los pacientes. Coulmier, el director del hospicio, tiene que intervenir ante las monjas y las enfermeras. Parece que la obra puede comenzar (Charlotte Corday hace una primera visita a Marat, tumbado en su bañera). Pero la acción anunciada en el título no es más que un pretexto para una sucesión de cuadros, entre los que predominan las discusiones entre Marat y Sade. Sade no creía en los esfuerzos humanos por cambiar a mejor el curso de la Historia. Había dado la espalda a la Revolución, convencido de que "en la naturaleza los débiles están a merced de los fuertes", y concretó su aspiración a la libertad en la realización de sus fantasías. Marat quería hacer avanzar una Revolución que hasta entonces sólo había servido a "tenderos y comerciantes"; quería abolir la sociedad de clases y, mediante la guillotina, eliminar a quienes se interpusieran en el camino de los valores que él había fijado para la historia. Lo que une a los dos hombres es que, para ambos, "no hay límites extremos". Sus argumentos no se presentan como dos tesis cuyos méritos respectivos deban juzgarse: distanciados por las condiciones de la representación en el hospicio de Charenton, su discurso se pierde en una profusión de temas y acciones, a veces presentados en forma de canciones, payasadas o pantomimas grotescas y macabras (como las ejecuciones por guillotina realizadas por locos). A veces, también, el hilo se interrumpe por las intervenciones de Coulmier, indignado por los excesos del espectáculo, por los ataques de demencia de los pacientes o simplemente porque los "actores" han olvidado sus líneas. Otros personajes presentan alternativas a lo que Marat y Sade tienen que decir: Jacques Roux, más radical que Marat, quiere ganarse al pueblo para las ideas de una revolución anarquista mundial; Duperret sólo está interesado en acariciar a Charlotte, la niña provinciana que poco a poco se convence de la validez de su misión histórica. Lavoisier, Voltaire, un maestro de escuela y un sacerdote evocan el pasado de Marat, poniendo en duda su fervor revolucionario.

En el segundo acto, Marat arenga al pueblo en un discurso virulento que, sin embargo, da la impresión de ser imaginario, y luego se ve acosado por las dudas ("¿por qué ahora todo me parece mal?"). Charlotte, aún postrada, se despierta para llevar a cabo su misión. Un primer intento, en el que el asesinato se anuncia como copulación, es interrumpido por el locutor. El segundo tiene lugar en una escena rápida y silenciosa que termina con un retablo: todos los personajes se reúnen en torno a Marat en su bañera, tal y como quedó inmortalizado en el cuadro de David (Marat assassiné). En el epílogo, Coulmier alaba el presente, del que se han desterrado el desastre y la opresión. La sublevación de los pacientes, que las enfermeras intentan sofocar a garrotazos, le da la réplica inmediata. Cae el telón con la risa triunfante del Marqués de Sade.

Entre el psicodrama y el teatro político

Basándose en hechos históricos, Peter Weiss ha escrito una obra fragmentada que oscila entre la reflexión política y el psicodrama. Algunos la han visto como una parábola sobre la idea de la revolución, mientras que otros la han considerado chocante y extravagante, con potencial para efectos espectaculares. Para su producción con la Royal Shakespeare Company en agosto de 1964 (que fue llevada al cine en 1966), Peter Brook trabajó especialmente la cuestión de la locura, situando la obra en el entorno del Teatro de la Crueldad de Antonin Artaud.

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Espero que les haya gustado esta edición.