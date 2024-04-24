Día de 24 Abril (1877): Guerra entre Rusia y Turquía



Al término de la guerra serbo-turca estalló la guerra entre Rusia y el Imperio Otomano, que dio lugar a la independencia de Serbia y Montenegro. En 1878, el Tratado Ruso-Turco de San Stefano creó una "Gran Bulgaria" como satélite de Rusia. En el Congreso de Berlín, sin embargo, Austria-Hungría y Gran Bretaña no aceptaron el tratado, impusieron su propia partición de los Balcanes y obligaron a Rusia a retirarse de los Balcanes.

Nota: puede ser de interés también las Guerras Polaco-turcas, las guerras Turco-Rusas, las Guerras Habsburgo-otomanas, como resultado del desafío turco y avance austriaco y el conflicto armado entre Rusia y Japón ocurrido en 1904-1905, a causa de la expansión rusa en Asia (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). Así como un resumen de la Guerra de Crimea, 1853-1856.

España declara la Guerra a Estados Unidos

Exactamente 21 años más tarde, también un 24 de abril, España declara la guerra a Estados Unidos (descrito en el contenido sobre la guerra Hispano-estadounidense). Véase también:

Las causas de la guerra Hispano-estadounidense: El conflicto entre España y Cuba generó en Estados Unidos una fuerte reacción tanto por razones económicas como humanitarias.

El origen de la guerra Hispano-estadounidense: Los orígenes del conflicto se encuentran en la lucha por la independencia cubana y en los intereses económicos que Estados Unidos tenía en el Caribe.

Las consecuencias de la guerra Hispano-estadounidense: Esta guerra significó el surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial, dotada de sus propias colonias en ultramar y de un papel importante en la geopolítica mundial, mientras fue el punto de confirmación del declive español.

Ya en nuestra época: