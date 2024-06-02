Cada semana irá apareciendo uno de los episodios.

Historia Económica de la Mujer en el Mundo Islámico

Nota: En los episodios anteriores se iniciaba y se desarrollaba el análisis del tema de la participación de las mujeres musulmanas en la economía de sus comunidades durante el período premoderno. Como se decía en el primer episodio, la representación politizada de las mujeres musulmanas, en particular de aquellas que usan el velo (ḥijāb), en los medios de comunicación globales controlados por Occidente y la militarización de sus cuerpos en ciertos discursos políticos y feministas, también es objeto de atención. Este texto, junto con otros de la plataforma digital sobre la mujer en el mundo islámico, traza un amplio abanico de perspectivas sobre temas clave que predominan tanto dentro como fuera del ámbito académico…