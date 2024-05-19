Cada semana irá apareciendo uno de los episodios.

Historia Económica de la Mujer en el Mundo Islámico

Puede interesar también lo siguiente:

Nota: En el episodio anterior se iniciaba el análisis del tema de la participación de las mujeres musulmanas en la economía de sus comunidades durante el período premoderno. Como se verá, la participación de las mujeres en la vida económica de sus comunidades era normativa y sus contribuciones eran esenciales para la continuidad y vitalidad de sus comunidades y familias.

Historia de los Derechos Económicos de las Mujeres en el Mundo Musulmán (2o Episodio)

Aclamada como una casa que "hizo historia", la vivienda de Zaynab Khātūn (m. 1836) se erige hoy como monumento conmemorativo de una mujer influyente que vivió tiempos turbulentos y fue testigo de acontecimientos trascendentales de gran repercusión. En realidad, el e…