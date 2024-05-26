Cada semana irá apareciendo uno de los episodios.

Historia Económica de la Mujer en el Mundo Islámico

Puede interesar también lo siguiente:

Nota: En los episodios anteriores se iniciaba el análisis del tema de la participación de las mujeres musulmanas en la economía de sus comunidades durante el período premoderno. Como se verá, la participación de las mujeres en la vida económica de sus comunidades era normativa y sus contribuciones eran esenciales para la continuidad y vitalidad de sus comunidades y familias. También en las cuestiones sucesorias y tutelares, como se verá a continuación.

Historia de los Derechos Económicos de las Mujeres en el Mundo Musulmán (3er Episodio)

Las dimensiones de las herencias dejadas por las mujeres fallecidas y de los waqfs que constituyeron y que constan en los tribunales, demuestran que a menudo las mujeres consiguieron…