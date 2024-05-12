Cada semana irá apareciendo uno de los episodios.

Historia Económica de la Mujer en el Mundo Islámico

La representación politizada de las mujeres musulmanas, en particular de aquellas que usan el velo (ḥijāb), en los medios de comunicación globales controlados por Occidente y la militarización de sus cuerpos en ciertos discursos políticos y feministas, también es objeto de atención. Este texto, junto con otros de la plataforma digital sobre la mujer en el mundo islámico, traza un amplio abanico de perspectivas sobre temas clave que predominan tanto dentro como fuera del ámbito académico, ofreciendo análisis detallados y meticulosos de fuentes textuales y amplias tendencias sociopolíticas. Resalta especialmente la diversidad en las vidas de las mujeres musulmanas, desde la era premoderna hasta la contemporánea, prestando especial atención a los contextos históricos y políticos que han dado forma a sus vidas y han definido el pensamiento y las acciones de figuras femeninas importantes a lo largo de la historia islámica. Este enfoque conduce a un análisis de la vida de las mujeres musulmanas que cuestiona las nociones fijas de género y agencia en el contexto de sociedades mayoritariamente musulmanas.

Este texto explora el tema de la participación de las mujeres musulmanas en la economía de sus comunidades durante el período premoderno. Para esta investigación se recurrió a fuentes que contenían registros de transacciones financieras en las que participaban mujeres. Entre ellas se incluyen acuerdos financieros relacionados con el matrimonio, como dotes y diversos tipos de acuerdos de divorcio y manutención; registros de herencias en los que se detalla lo que las mujeres heredaban o dejaban a sus herederos en sus propiedades, registros de awqāf establecidos por mujeres o a los que se asignaban mujeres como supervisoras o beneficiarias, y múltiples tipos de transacciones, como compras, ventas, hipotecas y diversas disputas sobre comercio o ganancias que implicaban a mujeres como demandadas o acusadoras. Una conclusión general de este texto es que la participación de las mujeres en la vida económica de sus comunidades era normativa y sus contribuciones eran esenciales para la continuidad y vitalidad de sus comunidades y familias.

Dependiendo de la clase, el lugar y el entorno, las mujeres invertían en tierras agrícolas o en negocios urbanos, como tiendas o cafeterías. Otras se unieron para invertir en la compra de inmuebles y alquileres o en la producción y venta de bienes como mantequilla o aceite de oliva. Otras trabajaban como vendedoras y comerciantes ambulantes, a menudo adquiriendo mercancías a comisión y vendiéndolas para obtener un beneficio. El trabajo duro también era habitual para las mujeres que trabajaban como empleadas domésticas en la agricultura, las canteras de piedra o las fábricas. El Islam garantizaba el derecho a la propiedad tanto a hombres como a mujeres, y a ninguno de los dos se les prohibía ser activos financieramente, invertir, poseer o gastar la riqueza heredada o ganada. Por tanto, el sistema social era en realidad rizomático, las relaciones estaban interconectadas y las empresas comerciales y financieras eran compartidas y dependían de la comunidad en su conjunto.

Nota: Las expresiones jurídicas merecen ser examinadas detenidamente, sobre todo en lo que se refiere al problema del estatuto de la mujer. De hecho, de lo que se trata aquí es del estatuto personal y no del Código Penal, que sólo se aplica episódicamente en algunos países. Es cierto que este estatuto se ha corregido de diversas formas compatibles con los textos coránicos, pero sigue imponiendo a la mujer la exigente superioridad del hombre. En este punto, el Islam no ha hecho sino sacralizar, y por tanto hacer más intangibles, tabúes, conceptos y prácticas antiquísimos relativos a la sexualidad y a las estructuras de parentesco.

Lejos de llevar el debate a este nivel, los partidarios del mantenimiento del estatuto personal intercambian consideraciones apologéticas con los escasos reformistas liberales (uno de los más eficaces fue Bourguiba, en particular sobre el tema de la poligamia y el repudio) sobre la pureza ética y la seguridad material de que gozan las mujeres musulmanas, en contraste con la licencia y la inseguridad de las mujeres occidentales. A nadie se le ocurre valorar el precio humano pagado por las mujeres en la historia de las sociedades musulmanas hasta nuestros días.

Perspectiva de la capacitación económica de la mujer

La necesidad de crear un entorno político, jurídico y económico propicio para las mujeres en algunos países musulmanes es cada vez mayor. Cada vez preocupa más la división étnica y la discriminación local de la mujer, que se han extendido al mercado laboral. Esta plataforma digital presta una voz de apoyo al empoderamiento económico y social de la mujer en todo el mundo, centrándose en las causas reales y en la naturaleza impredecible de los conflictos en curso en torno a esta cuestión.

La literatura también pone en primer plano los problemas del desarrollo en diversas regiones y la ejecución de proyectos que abordan la situación de la mujer, la desigualdad y los riesgos que dificultan su participación en la economía. Se hace hincapié en por qué debe permitirse a las mujeres el acceso a las numerosas oportunidades que ofrece la tecnología de la información y el intercambio, el crecimiento de las asociaciones y la creación de redes en esta era digital. Se examinan, por ejemplo, las políticas opresivas de Turquía para desentrañar los peligros que entrañan para la existencia empresarial de la mujer en el mundo moderno.

Además, la literatura se centra en la deliberación sobre la política regional y las cuestiones de género y capacitación de la mujer en la Turquía moderna, al tiempo que se compara con otros países. La obra arroja luz sobre las cuestiones más destacadas y los posibles remedios dentro de los países objetivo, así como sobre los esfuerzos concertados para crear una estructura fiable para debatir los conflictos de género. Se intenta fomentar la plena participación de las mujeres y las niñas en la decisión del destino de su país.

Este texto y otros de la presente plataforma online es el punto de convergencia de una serie de obras informativas y de gran interés en los estudios regionales, los estudios de género, la economía de la migración, etc.

Por ejemplo, se trata la igualdad de oportunidades para las mujeres en la agricultura. La agricultura mundial está sometida a la presión de producir más alimentos, utilizar menos recursos para producirlos y seguir siendo un importante empleador de las comunidades rurales. Es mucha presión para los agricultores, pero es la naturaleza del sector. La agricultura siempre ha sido un actor importante en la economía de muchos países, y las mujeres una parte importantísima de su población.