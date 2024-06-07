Hay una historia sobre los lazos familiares que nos unen a cada uno de nosotros. Aquí se examina las grandes dinastías del mundo a lo largo de la historia de la humanidad a través de intrigas palaciegas, amoríos y vidas familiares, vinculando grandes temas de guerra, migración, plagas, religión y tecnología con las personas que constituyen el núcleo del drama humano.

Entre numerosos artículos de esta publicación, se presenta un reparto de extraordinaria diversidad: además de gobernantes y conquistadores, hay sacerdotes, charlatanes, artistas, científicos, magnates, gángsters, amantes, maridos, esposas e hijos. Está Hongwu, el mendigo que fundó la dinastía Ming; Ewuare, el rey leopardo de Benín; Henry Christophe, rey de Haití; Kamehameha, el conquistador de Hawai; Zenobia, la emperatriz árabe que desafió a Roma; Lady Murasaki, la primera mu…