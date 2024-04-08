Historia cultural

Iglesia y vida religiosa

La cristianización de la región alpina comenzó en las ciudades y en las zonas con una densa red de casas señoriales romanas, tal y como documentan las pruebas arqueológicas. En las principales ciudades de las civitates se han encontrado vestigios de grandes basílicas o incluso grupos eclesiásticos enteros. La diócesis de Constanza, que abarcaba gran parte de la vertiente septentrional de los Alpes, parece haber sido fundada por el ducado de Alemania en la segunda mitad del siglo VI, posiblemente como sucesora parcial de la presunta diócesis de Vindonissa. Tal vez su territorio diocesano en el sur y el oeste incluía también partes de las antiguas diócesis de Chur y Aventicum o Lausana. La primera catedral se construyó probablemente hacia el año 600.

La fundación de parroquias en los Alpes no puede entenderse sin observar el desarrollo de la población. Muy pronto, probablemente durante la época franca, se desarrolló una red de parroquias en los valles alpinos, basada en las iglesias de las comunidades cristianas de los centros de los valles o en las iglesias de los terratenientes seculares y espirituales.

Los monasterios desempeñaron un papel importante en el desarrollo y la cristianización de los Alpes. Contaban con el apoyo de dinastías que querían asegurarse bases en los pasos alpinos. Las reliquias de San Mauricio y sus compañeros fueron inicialmente un destino de peregrinación y, por tanto, también un importante centro de cristianización del Valais.

Los inhóspitos Alpes y los vastos bosques de las estribaciones de los Alpes siempre han atraído a los eremitas. Otras órdenes religiosas también contribuyeron a la cristianización y colonización interna de los Alpes. En la parte occidental, los monjes cluniacenses se instalaron en varios prioratos y desde allí revitalizaron la vida parroquial de los alrededores. Desde mediados del siglo XII, los cistercienses fundaron abadías en Hauterive (FR), Hautcrêt y otras localidades prealpinas. Los premonstratenses fundaron Humilimont en 1137, los cartujos La Valsainte en Gruyère en 1295 y Gerunden cerca de Sierre en 1331.

El aumento de la población que continuó hasta el siglo XIII condujo a una mayor consolidación de la red parroquial. Como las rutas a la iglesia parroquial en las montañas eran a menudo arduamente largas y peligrosas en invierno, se fundaron nuevas parroquias. El crecimiento de los pueblos y ciudades en los siglos XIII-XV llevó a la fundación de nuevas iglesias o a la separación de las iglesias urbanas existentes de sus iglesias matrices; las antiguas iglesias de las grandes parroquias rurales perdieron así su importancia. Las zonas agrícolas alpinas no fueron objeto de proselitismo por parte de los capuchinos hasta el siglo XVI.

La Reforma cayó en terreno fértil en algunas ciudades y pueblos de la región alpina, sobre todo en los Grisones, y de forma menos permanente en el Valais. La Contrarreforma se vio reforzada por el viaje a Suiza del arzobispo Carlos Borromeo de Milán, la acción decisiva de algunos magistrados de la Suiza central que habían participado en el Concilio de Trento y la misión capuchina al pueblo. El Valais se vio literalmente atrapado por los capuchinos de Saboya y los de la Suiza central, que inundaron el Alto Valais con sus sermones. Como los reformados del Valais sólo contaban con el débil apoyo de Berna, abandonaron su resistencia a principios del siglo XVII. Sin embargo, se mantuvieron firmes en los Grisones y en los valles montañosos que estaban bajo el dominio de las ciudades reformadas de Berna, San Gall y Zúrich.

La Reforma y la reforma católica también provocaron cambios en la red parroquial alpina, aunque éstos variaron mucho de una región a otra: mientras que el número de parroquias, sobre todo en las regiones alpinas septentrionales, pudo mantenerse en el mejor de los casos antes de la fase de expansión del siglo XVIII, apoyada económicamente, el número de parroquias se duplicó a principios de la Edad Moderna en las Tres Ligas, caracterizadas por una feroz competencia confesional, y en el Alto Valais. Además, el empleo de órdenes reformadas en la pastoral (capuchinos, menos frecuentemente jesuitas), las becas para asistir a colegios teológicos extranjeros y, en menor medida, la creación de escuelas teológicas (por ejemplo, en Einsiedeln) permitieron mejorar la oferta de clero pastoral. Sólo con la despoblación de los Alpes a finales del siglo XX se invirtió la situación.

El paisaje artístico en la Edad Media

Como zona de tránsito entre Italia y Europa occidental y central, los Alpes tuvieron una gran importancia durante muchos siglos, no sólo estratégica y política, sino también artística.

En los siglos VIII-IX, la actividad de los gobernantes francos incrementó el número de monasterios, sobre todo en lugares estratégicamente favorables para controlar el tráfico por los pasos de los Grisones (San Gall, Pfäfers, Disentis, Müstair).

El periodo carolingio dejó su impronta en la producción artística de la región alpina. Las influencias milanesas y lombardas son fuertes tanto en la arquitectura como en la pintura. Sin embargo, también se adoptaron otras formas. A principios de la Edad Media se desarrollaron formas y soluciones artísticas en centros de las tierras bajas vecinas -sobre todo en Milán, Verona, Aquilea, Constanza, Augsburgo, Salzburgo y en la gran abadía de Reichenau- que tuvieron un efecto duradero en la región alpina.

El siglo XII fue el apogeo del arte en los Alpes, tanto por el número de obras conservadas como por su importancia. Como en la época anterior, las obras más importantes se encuentran en la región rética. Son significativos los frescos de la cripta de la iglesia abacial de Marienberg, construida hacia mediados del siglo XII. Estos frescos muestran formas originarias del norte. Probablemente, los artistas procedían del sur de Alemania, quizás de Ottobeuren, de donde eran los primeros abades del monasterio. En las columnas de los apóstoles de principios del siglo XIII se aduce a menudo influencia provenzal o, más probablemente, del norte de Italia. Las tallas de madera de finales de los siglos XII y XIII en el Valais y los Grisones son numerosas y a menudo de gran calidad. Uno de los monumentos góticos más importantes de los Alpes suizos es la iglesia de Valeria, la antigua catedral de Sión, construida por etapas en los siglos XII y XIII. Aquí encontrará un grupo de capiteles únicos cuya escultura tiene algunos elementos en común con los capiteles de la catedral de Embrun.

En el siglo XIV, muchas iglesias y capillas de los Alpes estaban decoradas con pinturas murales, algunas de las cuales están bien conservadas. En cambio, poco se ha conservado del arte secular contemporáneo. Tendencias y formas de distintos orígenes coexistieron, chocaron o contrastaron entre sí: desde el estilo lombardo de Giotto al gótico cortesano francés, pasando por el expresionismo gótico del Alto Rin. Grandes artistas trabajaron en la región alpina durante este periodo.

A principios del siglo XV, Ginebra se convirtió en un importante centro del paisaje artístico alpino en todos los sentidos gracias a sus vínculos con Piamonte y Saboya. Anteriormente, las conexiones artísticas se habían centrado casi exclusivamente en los centros del valle del Ródano. La importancia de los Alpes en la historia europea a finales de la Edad Media se refleja también en el hecho de que dos príncipes de la región alpina ascendieron a las más altas dignidades de Occidente: Amadeo VIII de Saboya como Papa Félix V y Federico V de Habsburgo como Emperador Federico III.

Arquitectura desde principios de la Edad Moderna hasta nuestros días

A principios de la Edad Moderna, la región alpina perdió su importancia política y económica. El centro de gravedad del comercio mundial se desplazó del tráfico interior europeo a las rutas comerciales de ultramar; el tránsito por los pasos alpinos disminuyó. La Reforma también creó fronteras confesionales dentro de los Alpes, lo que también tuvo un efecto cultural divisorio. En las zonas católicas, la reforma tridentina creó una gran demanda de nuevos espacios sagrados y mobiliario eclesiástico. Las parroquias también participaron en el auge de la construcción barroca y erigieron iglesias parroquiales y capillas con magníficas pinturas, estucos, esculturas, orfebrería y platería. De este modo, las zonas católicas adquirieron un carácter barroco claramente visible, mientras que en las zonas reformadas se conservó mejor el tejido constructivo medieval, más sobrio. El palacio Stockalper de Brig es uno de los pocos ejemplos de riqueza privada creada por la actividad económica en la región alpina.

Ya a principios de la Edad Moderna, el macizo alpino fue más un estímulo que un obstáculo. Influyó en el negocio del arte por sus limitaciones topográficas, pero también por la compulsión asociada a la apertura. Por un lado, las tradiciones locales se conservaron durante un periodo de tiempo especialmente largo; por otro, la esterilidad local fomentó la emigración. Como todos los grandes centros culturales se encontraban fuera de la región alpina y las condiciones de vida en las montañas se deterioraban, las migraciones hacia las metrópolis, generalmente estacionales, adquirieron una importancia económica y cultural a escala europea.

La artesanía y las formas de organización social permanecieron en las zonas tradicionales de emigración, sobre todo en los valles meridionales. Gracias a su destreza y a sus estrechos lazos familiares, los artesanos alcanzaron rápidamente renombre en el extranjero y se convirtieron a su vez en importantes portadores de cultura, cuya pericia irradiaba de vuelta a casa.

La agitación social que se desencadenó a finales del siglo XVIII relegó a un segundo plano los centros culturales tradicionales (monasterios, empresarios asalariados). En las pocas zonas protoindustrializadas y tempranamente industrializadas de los Alpes y las estribaciones alpinas surgió una nueva clase de empresarios, que se manifestó arquitectónicamente en forma de villas de fabricantes. Hacia mediados del siglo XIX, el auge del turismo, la construcción de ferrocarriles y carreteras y la producción de energía desencadenaron un boom de la construcción que cambió decisivamente la fisonomía de la región alpina.

La valoración míticamente exagerada de los Alpes en la defensa nacional intelectual otorgó a los bienes y creaciones culturales alpinos una consagración nacional: el chalé surgió también como epítome de la casa suiza en las aglomeraciones urbanas de la Meseta Central. En cambio, los palacios hoteleros de aspecto urbano fueron demolidos como cuerpos extraños en la región alpina en aras de la protección del patrimonio. En la posguerra, arquitectos y artistas respondieron a la situación alpina y a su tradición, a menudo arcaica, con edificios sencillos e impresionantes.

Publicado: 8 de abril de 2024

Hasta la Alta Edad Media, la agricultura en la región alpina era esencialmente una economía de subsistencia. En el umbral de la Alta Edad Media -alrededor del año 1300 en los Alpes occidentales y centrales, algo más tarde en los Alpes orientales- se produjo un cambio: se desarrollaron relaciones comerciales con las estribaciones alpinas, especialmente con las ciudades lombardas. Los valles alpinos septentrionales centraron su producción en la ganadería. En el marco del llamado comercio de ganado, abastecían a las ciudades de ganado vacuno de abasto o de cría, caballos y productos lácteos a través de mercados de ganado especializados, como Arona, Bellinzona, Como y Varese en el sur, Villeneuve (VD) en el oeste y numerosos mercados más pequeños de importancia regional en el norte, y obtenían a cambio cereales. Esta orientación al mercado se aplicaba en mucha menor medida a los valles alpinos interiores.

Publicado: 8 de abril de 2024

A finales de la Edad Media, los valles, las comunidades judiciales y los Zenden adquirieron importancia política. Aparecen como una forma típica de socialización alpina: grandes como comunidad, pequeñas como estructura protoestatal. La feudalización no afectó tanto a grandes zonas de la región alpina como a las regiones más bajas. El trabajo forzado y la servidumbre estaban probablemente menos extendidos aquí. Además, la expansión de la tierra ofrecía la oportunidad de la libertad de colonización. Un fenómeno generalizado de la constitución agraria bajomedieval fue el declive de la economía propia del terrateniente. Las cargas feudales también fueron sustituidas en varias regiones alpinas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIV. No era el Fronhof sino el vecindario (en el Alto Valais también conocido como gremio de agricultores), una asociación local de productores campesinos, el que constituía el centro de la constitución económica y la organización social. Regulaba el uso de la tierra y los terrenos comunes (división, demarcación, riego, etc.). El ámbito central de la vida de los habitantes de los Alpes estaba determinado por la familia. Ésta también formaba el grupo social primario en la Edad Media: una comunidad de producción y consumo que vivía en una coresidencia. Sin embargo, el hogar común podía tener diferentes estructuras. Al menos en la Baja Edad Media, la familia nuclear (padres e hijos) era el tipo más común. Las familias extensas o clanes eran menos comunes de lo que habían supuesto las investigaciones más antiguas. Las familias extensas (con parientes adicionales) sí se daban, pero estos hogares tenían una estructura polinuclear: estaban divididos en varios núcleos, cada uno con su propio hogar.

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