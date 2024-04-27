Se hace un análisis sobre la Unión Francesa (1946-1958) y la independencia de Togo. Véase también un análisis sobre las "Consecuencias de la Descolonización de África" y su impacto constitucional, y acerca de la lucha por África.

La Unión Francesa en la Descolonización de África

A partir de 1950, la situación tanto en Túnez como en Marruecos cambió rápidamente. La famosa declaración de Robert Schuman en Thionville el 13 de junio de 1950, que había planteado la posibilidad de la independencia de Túnez, había parecido iniciar reformas constitucionales, y el Neo-Destour había aceptado colaborar en un gabinete de diálogo formado por Mohammed Chenik, antiguo colaborador de Moncef Bey. Sin embargo, a finales de 1950 en el caso de Marruecos, y durante 1951 en el de Túnez, la situación había llegado a un punto muerto. Es más, a principios de 1951, el general Juin, que ocupaba el puesto de general residente desde 1947, inició una política de fuerza, con el apoyo de los grandes "feudales" del Sur, contra el sultán y el Istiqlāl, acusados de complicidad e inteligencia con el exterior. Por lo que respecta a Túnez, las negociaciones de enero y octubre de 1951 tropezaron con obstáculos igualmente insuperables. Francia siempre puso como condición previa el reconocimiento de los tratados de protectorado, garantías para los colonos (los "prépondérants") y vínculos privilegiados, incluso la adhesión a la Unión Francesa. Parecía aceptarse un enfrentamiento; la llegada del nuevo residente, Jean de Hautecloque, a Túnez en un crucero en enero de 1952 fue una auténtica provocación.

En comparación con las descolonizaciones de Asia y el Norte de África, las primeras descolonizaciones del África negra se perciben comúnmente como pacíficas y poco afectadas por la rivalidad entre Occidente y Oriente, al menos hasta la crisis del Congo en 1960. Hasta entonces, el ex colonizador había mantenido relaciones privilegiadas a través de diversas construcciones institucionales: la Commonwealth, la Unión Francesa, la Comunidad y la cooperación.

África Negra Francófona

Al final de la guerra, la opinión pública, los partidos políticos y los gobiernos franceses no estaban en absoluto preparados para la perspectiva de la independencia de las colonias, hasta el punto de que el "restablecimiento" de Francia en el concierto de las grandes potencias se identificaba con la grandeza del imperio, un imperio cuyas partes esenciales estaban ya en África, no en Asia.

La insurrección que estalló en la Gran Isla en marzo de 1947 no era un levantamiento nacional, ni tenía la ideología movilizadora ni la organización suficiente para compararse con el Vietminh, que algunos de sus líderes tomaron sin embargo como modelo. Por el contrario, se comparó con la insurrección Mau Mau en Kenia y, al igual que ésta, fue abatida a costa de una represión colonial brutal y desproporcionada.

Al principio, sin embargo, la Unión Francesa funcionó eficazmente en los territorios de Afrique-Occidentale Française (A.-O.F.), Afrique-Équatoriale Française (A.-E.F.) y Madagascar, una vez pasada la tormenta. Las instituciones de la Unión Francesa fueron lugares de aprendizaje para la "clase" política en ciernes y "espacios sociales" para los futuros africanos, que pudieron forjar amistades personales y alianzas políticas. Estas relaciones privilegiadas con el personal de la IV República no estuvieron al abrigo de la agitación de la Guerra Fría, porque el mayor partido federal del África negra francesa, el Rassemblement démocratique africain (RDA), formado en 1946, declaró su alianza con el Partido Comunista Francés y su abierta simpatía por la Unión Soviética. A principios de 1949, los disturbios degeneraron en un auténtico enfrentamiento en Costa de Marfil, desencadenando una peligrosa espiral de disturbios y detenciones. La desactivación de la crisis al año siguiente por François Mitterrand, entonces ministro de Ultramar, y Félix Houphouët-Boigny, dirigente de la R.D.A., tuvo consecuencias considerables. Por una parte, al librar a la R.D.A. de la hipoteca comunista, permitió abrir progresivamente el diálogo; por otra, al poner fin a los obstáculos administrativos, habilitó a la R.D.A., Tras un periodo de purgatorio, en 1956 la RDA pudo convertirse en el gran partido de masas destinado a tomar las riendas de los gobiernos territoriales, excepto en Senegal, donde la RDA tuvo que reconocer la supremacía local del BDS (Bloque Democrático Senegalés) de Léopold Sédar Senghor.

Entre 1954 y 1956, las condiciones coloniales e internacionales cambiaron rápida y profundamente, obligando a Francia a modificar su enfoque en el África Negra. Una nueva generación, impaciente y abierta al mundo, formada en el sindicalismo o en las universidades de la Francia metropolitana, llegó a la política con ideas de independencia a corto plazo y, para muchos de ellos, una adhesión a un "socialismo africano" más o menos marxista. En el seno de organizaciones estudiantiles, sindicatos liberados de sus lealtades metropolitanas y nuevos partidos, criticaron el "imperialismo francés", invocaron Bandung y la solidaridad de los pueblos colonizados, escucharon lo que ocurría en la ONU y exigieron la independencia inmediata a partir de finales de 1957... Aún más decisivos fueron el fracaso evidente de la Unión Francesa a partir de 1954 y la sucesión de dificultades y fracasos de Francia en ultramar. Sobre todo, la insurrección argelina pesó mucho en la política de Francia al sur del Sáhara. Por último, la perspectiva de liquidar el imperio, con la excepción de Argelia, ya no era motivo de indignación en Francia, e incluso iba ganándose poco a poco a la opinión pública, sobre todo porque el "precedente holandés" demostraba que la prosperidad de la Francia metropolitana no dependía de ello, sino todo lo contrario. En este sentido hay que entender el éxito de los artículos de Raymond Cartier en 1956, que dieron origen a lo que se dio en llamar "cartierismo".

Política hacia las colonias de la Cuarta República Francesa

El gran fracaso de la Cuarta República fue su incapacidad para gestionar la evolución del estatuto del Imperio francés y de las distintas colonias. Aunque la Constitución de 1946 sustituyó la idea de imperio por la de Unión Francesa, en la práctica el poder colonial permaneció inalterado. Los disturbios desembocaron en una sangrienta represión en 1945 en Sétif (Argelia) y en 1947 en Madagascar. En diciembre de 1947, la Asamblea Nacional votó un estatuto relativamente liberal para Argelia, que otorgaba poderes de gestión a una asamblea argelina paritaria, elegida sobre la base de un doble colegio (francés y musulmán), y que tomaba decisiones por mayoría de dos tercios. Sin embargo, este estatuto no se aplicó prácticamente nunca. Las demandas de libertad, autonomía e independencia que surgieron en muchas colonias no fueron atendidas. Las políticas fueron a menudo muy expectantes, incluso belicosas.

Revisor de hechos: EJ y Mox

Ejemplo de Guinéa: Desafiar el orden colonial

A partir de 1945 empezaron a surgir nuevas actitudes. Comienzan a surgir ideas. Las elecciones y los conflictos laborales eran los indicadores; los sindicatos y los partidos políticos, los agentes. Una generación de jóvenes líderes se enfrenta a los jefes tradicionales y a las autoridades coloniales.

El contexto franco-africano cambió radicalmente, con considerables repercusiones. El desarrollo de Guinea fue inseparable de él, pero al mismo tiempo diferente. Tras las elecciones constituyentes en las que, por primera vez, resultó elegido un guineano, Yacine Diallo (octubre de 1945), la IV República Francesa creó nuevas instituciones y se propuso "formar una Unión Francesa con los pueblos de ultramar". La Constitución de octubre de 1946 garantiza los derechos políticos y sociales, entre ellos el sufragio universal y el derecho de huelga, y proclama la prohibición de toda discriminación. Se eligieron asambleas locales. Sin embargo, la aplicación dejaba mucho que desear: el Código Laboral de Ultramar no se aprobó hasta diciembre de 1952, y el sufragio universal no se aplicó plenamente hasta las elecciones de marzo de 1957. Sin embargo, en abril de 1946 se había abolido el trabajo forzado (ley Houphouët-Boigny), a lo que siguió la abolición del régimen indígena (ley Lamine Gueye) dos meses más tarde.

Un signo de los tiempos. Durante las elecciones constituyentes, un candidato guineano pidió que se aplicara el lema "Liberté, Égalité, Fraternité". Llegó a prometer: "Si quieren la independencia total, vótenme". Por el momento, las reivindicaciones prioritarias eran otras. En diciembre de 1945 estalló una primera huelga de los trabajadores africanos de correos, en la que surgió un joven líder, Sékou Touré. Al año siguiente, Sékou Touré estuvo en el centro de las discusiones entre los sindicalistas guineanos y los representantes de la Confédération Générale des Travailleurs Français sobre la creación de una Union des Syndicats Confédérés de Guinée. En su primer año de existencia, este sindicato contaba con al menos 3.000 afiliados, frente a los pocos centenares de su rival. Durante diez años dominó el mundo laboral y desempeñó un papel importante en el desarrollo político del país, sirviendo de base, si no de relevo, al Partido Democrático Guineano (PDG). Las huelgas jalonaron sus actividades (octubre de 1947-marzo de 1948, junio de 1950, septiembre-noviembre de 1953), demostrando el espíritu de lucha de los sindicalistas (ferroviarios, funcionarios, obreros) y la solidaridad de la población. Contribuyeron a una sensible mejora de las condiciones de vida y aseguraron una popularidad sin igual a Sékou Touré, que se convirtió también en la primera figura del PDG.

Las diferentes elecciones dieron lugar a la creación de partidos políticos específicamente guineanos. Rápidamente, marginaron a las ramas de los partidos metropolitanos. El Partido Progresista de Guinea fue fundado en abril de 1946 por Fodé Mamadou Touré y Madeira Keita. Al año siguiente, se convirtió en la sección guineana de la Agrupación Democrática Africana (RDA), que acababa de formarse en Bamako (Malí) a instancias de un diputado marfileño, Houphouët-Boigny. Delegados de todos los territorios, entre ellos diez de Guinea, sientan las bases de un programa de emancipación política del África colonial francesa.

La sección guineana del RDA, resultado de una agrupación electoral compuesta (representantes étnicos, simpatizantes comunistas), concluyó un acuerdo con las asociaciones étnicas, que adoptaron provisionalmente los estatutos y principios del RDA. Pero el programa del nuevo partido era demasiado audaz e inquietante, y sus contradicciones internas demasiado fuertes: pretendía superar el marco tribal y denunciar los abusos del colonialismo. Así que en 1948, durante las elecciones a la Asamblea de la Unión Francesa, llovieron las dimisiones. La administración adoptó una postura enérgica contra la RDA e hizo todo lo posible, tanto en Guinea como en Costa de Marfil, para desbaratarla y romperla: detenciones, traslado de funcionarios fuera del país, sentencias judiciales, suspensiones. Debido a su afiliación parlamentaria al Partido Comunista Francés, la RDA fue deliberadamente asimilada a este último. A falta de una estructura sólida, la sección guineana estuvo a punto de desaparecer. Tampoco había conseguido todavía "organizar y ayudar a los pequeños grupos económicos y sociales (plantadores, transportistas, Dioulas, veteranos, etc.)", ni a las mujeres y los jóvenes, como reconoció Madeira Keita en su primer congreso, en octubre de 1950.

Togo: Independencia del País

Incluso antes de la independencia de Togo, el debate político estuvo marcado por las posiciones sobre el futuro del pueblo Éwé, la reunificación del país y el marco que debía darse tanto al Estado como a las relaciones con los países del África Occidental Francesa, las colonias británicas y las metrópolis coloniales.

Nacimiento del Estado togolés

El Togo francés de 1914 formó el Togo de hoy. Tras la Segunda Guerra Mundial, se renovaron los derechos de los franceses, pero restringidos por la ONU, que puso la colonia, que iba a ser independiente, bajo administración fiduciaria. Como la metrópoli sólo tenía un papel administrativo, se autorizaron asociaciones y partidos políticos. Contribuyeron activamente a la emancipación del país.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los ewe han celebrado numerosas manifestaciones y han apelado a las Naciones Unidas para reunificar a los ewe de la Costa de Oro, el Togo británico y el Togo francés bajo dominio británico.

Las corrientes políticas togolesas se enfrentaron en esta cuestión: el Comité de l'Unité Togolaise (C.U.T., que más tarde se convertiría en el Mouvement Populaire Togolais), dirigido por Sylvanus Olympio, era partidario de un Estado reunificado y autónomo inmediatamente. El Parti togolais du progrès (Partido Togolés del Progreso) de Nicolas Grunitzky abogaba por la abolición de la tutela y una asociación más estrecha con Francia. Se formaron asociaciones regionales, como la Unión de Jefes y Pueblos del Norte (U.C.P.N.), que agrupaba a grupos políticos favorables a la independencia pero hostiles a la reunificación, que habría supuesto el sometimiento de los pueblos del Norte a la hegemonía ewe.

Los referendos celebrados en 1956 en el Togo británico y en 1957 en el Togo francés zanjaron la cuestión: ganó el bando partidario del statu quo territorial, gracias sobre todo a los votos del Norte.

En 1956, con vistas a la integración del Togo británico en el nuevo Estado independiente de Ghana, Francia concedió la autonomía interna al Togo francés, primer país beneficiario de la ley marco del 23 de junio de 1956. Se proclamó la República Autónoma de Togo, con Nicolas Grunitzky como Primer Ministro, pero las primeras elecciones bajo supervisión de la ONU, el 27 de abril de 1958, vieron a Sylvanus Olympio elegido Presidente de la nueva república: esta vez, la U.C.P.N. había unido sus fuerzas a las de la C.U.T. para promover el proceso de emancipación. Togo obtuvo la independencia el 27 de abril de 1960.

Así, el 27 de Abril de 1960, tras varios años como república autónoma de la Unión Francesa, Togo, país de África Occidental, se independizó. Las ganas de independencia ya se respiraba en los barrios de la capital.

Evolución política desde la independencia

La vida política del Togo independiente ha conocido dos periodos muy contrastados y de duración desigual, el primero marcado por los intentos infructuosos de las autoridades civiles de instaurar la incipiente democracia, el segundo por las autoridades militares encarnadas por Étienne Gnassingbé Eyadéma, y luego por su hijo y sucesor.

Independencia de Sierra Leona

Exactamente un año más tarde, Sierra Leona -que durante años había sido colonia y protectorado británico- alcanzó la independencia dentro de la Commonwealth británica; Sir Milton Margai fue el primer primer ministro.

¿Y la Situación en Togo hoy?

La independencia de Togo vista por un político de Togo:

¿Qué significa hoy el 27 de abril para los ciudadanos togoleses?

Este día sigue siendo una fecha importante, porque marca la independencia de nuestra nación. Tanto más cuanto que, durante muchos años, estuvo relegada a un segundo plano. Cuando Gnassingbé Eyadéma llegó al poder, prefirió la fecha del 13 de enero, que conmemoraba el golpe militar de 1963. Desde 2014, este día ha dejado de ser festivo, y el 27 de abril ha vuelto a serlo.

¿Los jóvenes togoleses celebran este aniversario?

No conseguimos celebrar este día con ningún fervor, porque desgraciadamente seguimos teniendo un dictador en el poder. Por supuesto, la independencia del país nos enorgullece, pero para la mayoría de la población tiene un sabor amargo. El júbilo de esta celebración nos fue arrebatado hace mucho tiempo.

¿Cuál es el estado de ánimo de los jóvenes togoleses de hoy con respecto a la política nacional?

La mayoría están desorientados y se preguntan qué pueden hacer para cambiar el régimen. La represión de las manifestaciones masivas de los últimos años demuestra que esta estrategia no funciona. No ha cambiado mucho. A partir de ahora, es responsabilidad de la oposición, que ha perdido la confianza de los jóvenes. Por el futuro del país, debe desarrollar otras armas, otros medios de lucha.