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Los glosarios publicados esta semana por el equipo de Lawi:

Publicado: 18 de abril de 2024

Se ofrece un glosario completo de la gestión de productos. Aquí ampliamos la cobertura de las decisiones sobre productos explorando cuestiones adicionales sobre productos a las que se enfrenta el responsable de marketing. En primer lugar, examinamos cómo estructuran las empresas su oferta de productos e identificamos el alcance de las responsabilidades de un director de marketing dentro de esta estructura. En segundo lugar, dedicamos gran parte de esta subsección a tratar la importancia del desarrollo de nuevos productos, incluido un análisis de los pasos que pueden seguir las organizaciones para sacar nuevos productos al mercado. Por último, mostramos que una vez que los nuevos productos se han establecido en el mercado, numerosos factores pueden obligar al comercializador a ajustar sus decisiones sobre el producto. Como parte de esto, examinamos el concepto del ciclo de vida del producto y vemos cómo ofrece una valiosa perspectiva y orientación para las decisiones sobre nuevos productos.

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Publicado: 18 de abril de 2024

Este texto se ocupa de la cultura empresarial. La cultura en la que opera una empresa puede ser importante para su funcionamiento. Y las empresas tienen su propia cultura. Las culturas empresariales, o las culturas de las organizaciones, varían mucho en función de sus prácticas y expectativas particulares. Sin embargo, las culturas empresariales siempre se ven afectadas e influenciadas por las culturas más amplias en las que operan.

Publicado: 17 de abril de 2024

La confianza es un mecanismo de los procesos de toma de decisiones de las personas que media en casi todas las interacciones de sus vidas. Identificar y debatir los problemas o comportamientos específicos que aumentan o disminuyen la disposición a confiar -a ser vulnerable a las acciones de los demás- ayuda a los líderes a sentirse más cómodos en el volátil, incierto, complejo y ambiguo mundo actual. Desarrollar fluidez a la hora de iniciar conversaciones sobre la confianza ayuda tanto a los líderes como a sus colegas a abrirse a la posibilidad de crear una mayor responsabilidad en sus relaciones, equipos y unidades de negocio. Este glosario ayuda a desarrollar estas ideas.