Geografía de la Población: Algunos Conceptos, Determinantes y Patrones
La Geografía de la Población
La geografía de la población, o demogeografía, implica tanto a las ciencias de la organización espacial como a las ciencias demográficas, y siempre a ambas a la vez. Sin recurrir a los métodos demográficos, no podemos caracterizar a las poblaciones; sin recurrir a los métodos geográficos, y en particular al análisis cartográfico, no podemos comprender su dimensión espacial.
Sin embargo, una población tiene un carácter único en comparación con los objetos geográficos habituales que se inscriben físicamente en el espacio. En otras palabras, es una abstracción, definida no por criterios propios, sino por una división territorial a priori y por criterios de residencia administrativa.
Nota: El libro "Geografía de la población" (1972), de John Clarck, un clásico en este campo, se centra en las relaciones entre la distribución de la población y el medio ambiente. Es…
