Funcionalismo en Geopolítica

Se ofrece un breve análisis sobre funcionalismo en este ámbito.

Funcionalismo en Geografía

La idea de función, tomada de la fisiología, y su aplicación en forma de funcionalismo, no es exclusiva de la geografía. En los planteamientos funcionalistas que se desarrollaron en las humanidades y las ciencias sociales en el siglo XX, basados en particular en los trabajos de la escuela francesa de sociología, cada elemento de una estructura (la sociedad) se define por la función que ocupa dentro de esa estructura. El uso persistente de la noción de función en geografía refleja, por tanto, la dimensión de estabilidad aparente que los geógrafos han atribuido durante mucho tiempo a la sociedad y a su relación con el espacio ampliado, lo que constituye una base para el desarrollo de la disciplina.

Desde principios del siglo XX, …