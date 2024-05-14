Experiencias de los Presos

Las variables que impactan la forma en que uno experimenta el encarcelamiento son muy variadas. George Jackson (1994), un personaje fundamental en la historia penal de Estados Unidos, escribió que "los hombres que no han nacido en los Estados Unidos y que tienen la suerte de vivir más allá de la edad de dieciocho años están condicionados a aceptar la inevitabilidad de la prisión". Ruth Wyner (2002), encarcelada 40 años después de Jackson en circunstancias muy diferentes, describe un tipo de desolación muy diferente sobre su encarcelamiento.

"Tras los muros de la cárcel: El mundo real del trabajo en las prisiones actuales" es un pequeño libro publicado en 2003 y escrito por Tom Martin, tuvo alguna polémica en su momento. En el libro, un veterano funcionario de prisiones ofrece una perspectiva desde dentro de las duras realidades de la vida en prisión para el personal y los reclusos. El libro describe algunas prácticas moralmente cuestionables sobre la vida penitenciaria y el trabajo (muchas veces obligado) de los reclusos.

¿Forman parte los presos estadounidenses de una mano de obra oculta vinculada a cientos de marcas de alimentos populares?



En una exhaustiva investigación de dos años, The Associated Press descubrió bienes vinculados a presos estadounidenses que acababan en las cadenas de suministro de una vertiginosa variedad de productos, desde cereales Frosted Flakes y perritos calientes Ball Park hasta harina Gold Medal y Coca-Cola. En esencia, Associated Press descubrió que los productos vinculados a los presos acaban en las cadenas de suministro de todo tipo de productos, desde Frosted Flakes hasta Coca-Cola.

Los presos estadounidenses forman parte de una mano de obra oculta

En un artículo de Business Week de mayo de 2024, se señalaba, entre otras cosas, la siguiente historia:

"Lakiera Walker estaba tumbada en su litera hace un año, enferma de gripe y demasiado débil para mantenerse en pie, cuando un supervisor de la prisión entró para reprenderla por haber perdido la furgoneta de la tarde para ir a trabajar. Walker trabajaba en una cadena de montaje de Southeastern Meats Inc, un proveedor de supermercados. Los turnos de 12 horas de pie bajo un frío de 30 grados hacían que le doliera el cuerpo y que sus dedos se pusieran de un rojo intenso. Southeastern Meats pagaba a Walker unos 13 dólares la hora por su trabajo de envasado de guisantes y maíz congelados, pero el Estado se embolsaba la mayor parte, incluidas dos quintas partes destinadas al Departamento Correccional de Alabama para "ayudar a sufragar el coste" de su encarcelamiento.

Esa tarde, un compañero tendría que llevar a Walker a una sala médica. Pero cuando el funcionario del ADOC la encontró en su habitación, dice ella, su salud no le preocupaba.

"Estoy muy enferma", le dijo.

"Levántate y ve a hacernos nuestro 40%", le contestó.

"Me hizo sentir", recuerda Walker, "como si fuera un chulo".

Ahora Walker, de 37 años, que acaba de salir en libertad condicional tras 15 años en prisión, se ha unido a nueve compañeros demandantes aún encarcelados, así como a algunos destacados abogados laboralistas y sindicatos, para presentar una demanda colectiva. Demandan a la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, al fiscal general del estado, al comisionado de prisiones, a los dirigentes de la junta de libertad condicional y a un montón de ciudades, junto con empresas que, según afirman, recurren al trabajo forzoso, entre ellas el proveedor de Hyundai Ju-Young, el distribuidor de cerveza Bama Budweiser de Montgomery y los franquiciados de KFC, McDonald's y Wendy's. Todos los trabajadores demandados son negros. Su demanda colectiva acusa a los demandados de tráfico de seres humanos, asociación ilícita y violación de la Ley del Ku Klux Klan, que persigue las conspiraciones para privar a las personas de sus derechos constitucionales. Sostienen que los funcionarios del gobierno conspiraron para mantener a los negros encarcelados y disponibles como mano de obra barata y que las empresas conspiraron para beneficiarse del trabajo coaccionado. La demanda, presentada justo antes de Navidad, dice que pretende "abolir una forma moderna de esclavitud".

La mayoría de los demandados en el caso de Alabama han presentado mociones para desestimarlo, a veces sugiriendo que los trabajadores ya reciben un trato generoso o que los convictos merecen trabajos forzados. Bama Budweiser of Montgomery Inc. subraya en su moción que el caso fue presentado por "dos asesinos, un intento de asesinato, múltiples delincuentes violentos, atracadores, ladrones y traficantes de drogas. Y vienen a este Tribunal quejándose de tener que trabajar para un distribuidor de cerveza". Lo que en realidad es inconstitucional, argumenta la empresa, es la ley federal contra el tráfico de seres humanos, porque usurpa la autoridad de Alabama para gestionar a sus propios reclusos, así como la Ley KKK, que califica de "perversión estrafalaria del federalismo" que impone erróneamente un "deber de buen samaritano" a los meros transeúntes. Bama Budweiser declinó hacer comentarios a Bloomberg Businessweek . La mayoría de las demás empresas mencionadas en el artículo hicieron lo mismo o no respondieron a las solicitudes de comentarios."

El trabajo penitenciario, afirma la revista, afecta a casi todos los rincones de la vida estadounidense. (Josh Eidelson, “Las empresas estadounidenses nunca abandonaron realmente el trabajo forzoso”).