Lo último sobre filosofía griega publicado en Lawi:

Publicado: 18 de abril de 2024

En la Antigüedad, Aristóteles asignó a la simulación irónica una función importante en la tragedia: la ironía trágica es la revelación gradual de una catástrofe inminente a través de las palabras de un personaje inconsciente. No fue hasta el siglo XVIII d.C. cuando se reconsideró el concepto de ironía, al considerarla un antídoto contra el fanatismo religioso del siglo anterior: una carcajada (una ) es el mejor antídoto contra todos los pensamientos enfermos de dogmatismo, porque revela una multiplicidad de significados, mientras que el dogmático sólo puede admitir uno. El Romanticismo (véase, si se desea, más sobre este último termino, romanticismo, en la plataforma general) desarrolló aún más este argumento, ya que consideraba la ironía como la cualidad más elevada del ser humano creativo.

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Publicado: 18 de abril de 2024

El objetivo del culto dionisíaco era revivir el trágico destino que había caracterizado la vida del dios, fruto del adulterio de Zeus con un hombre y, por tanto, acosado hasta la locura (o la muerte, según otra tradición) por Hera, la esposa de Zeus. Las ménades, coronadas con hojas de laurel, vestían pieles de animales, mientras que los hombres se disfrazaban de sátiros; embriagados de vino, se dejaban llevar por el ritmo salvaje de los ditirambos, compulsivo y repetitivo, tocado con flautas y panderetas y acentuado por los gritos (evoé evoé) con los que se incitaban los seguidores. Al final, los sátiros y bacantes alcanzaban el estado de trance deseado y entraban en un estado de posesión psíquica, que los antiguos llamaban entusiasmo. El resultado del ritual, que en la Antigüedad estaba vinculado al ciclo vital de la vegetación y terminaba con la vendimia, era la vuelta temporal al estado natural (animal): cazar y devorar un animal salvaje era el colofón. A partir del siglo VI, este brutal ritual arcaico se fue sustituyendo,

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Publicado: 17 de abril de 2024

Este texto trata de las figuras de la filosofía en la Edad Media.Se examinan las principales figuras de la filosofía en la Edad Media y su docrina, como Pedro Abelardo, San Alberto Magno (el erudito, filósofo y teólogo), Santo Tomás de Aquino y la pedagogía “escolástica”, y Juan Duns Escoto (sus obras, esencia y existencia, intelecto y voluntad, su ética, sociología y política). También las artes, la vida intelectual y la educación en la Alta Edad Media. Se realizan referencias cruzadas a: Códices, Escolástica, onasterios, Conventos, Órdenes religiosas, Tomismo, Primeras universidades europeas.

Publicado: 17 de abril de 2024

Patrón complejo de ritos y creencias diversas, el chamanismo es una religión tribal en sociedades sin tradición literaria. La curación es una de las funciones del chamán y la más importante junto con la profecía. El chamán utiliza poderes místicos para viajar a otros mundos o realidades y comunicarse con los espíritus con el fin de lograr un equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. El chamanismo es la forma más antigua de curación humana. Es un tipo de medicina religiosa que se originó hace más de 25.000 años en las culturas cazadoras paleolíticas de Siberia y Asia Central.

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Publicado: 17 de abril de 2024

Sobre la prehistoria y la paleontología humana, la primera oportunidad de Teilhard en 1923 fue establecer, con el padre Licent, la existencia del hombre paleolítico en el norte de China. El 23 de julio de 1923, en Shuidonggou, y en agosto, a orillas del Sjara-osso-gol, ambos científicos descubrieron en dos lugares de Ordos vestigios concretos (hogares y herramientas de estilo musteriense o auriñaciense) del hombre paleolítico. Por primera vez se tenía noticia de la existencia del hombre paleolítico al sur del Yenisei. La segunda y más decisiva oportunidad para Teilhard fue, sin duda, colaborar estrechamente durante casi diez años en las grandes excavaciones de Choukoutien (no lejos de Pekín). En esta obra colectiva, realizada por la Fundación Rockefeller y el Servicio Geológico de China, su papel principal consistió en dirigir el estudio estratigráfico, paleontológico y arqueológico del yacimiento. Definió la posición geológica y estudió la fauna, que databa de hace unos 500.000 años y era anterior al limo rubí.