Lo último sobre educación publicado esta semana por Lawi:

Publicado: 17 de abril de 2024

Este texto trata de la Educación Renacentista. Se examinan las más importantes figuras de la Educación Renacentista, como Juan Luis Vives (Humanista cristiano, filósofo social y pacifista, en lucha contra la escolástica, a favor de la renovación psicológica y pedagógica, y de la reforma política y social), San Ignacio de Loyola (y la espiritualidad ignaciana), Erasmo, Montaigne, Baldassarre Castiglione (el espejo de una época, una visión aristocrática y humanista) y Tomás Moro. Asimismom, la educación en el Renacimiento Italiano. También se examinará: Imprenta, Artes gráficas y Jesuitas

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Publicado: 17 de abril de 2024

Este texto trata de la Educación en la Edad Media.Se examinan las principales figuras de la educación en la Edad Media y su docrina, como Pedro Abelardo, San Alberto Magno (el erudito, filósofo y teólogo), Santo Tomás de Aquino y la pedagogía “escolástica”, y Juan Duns Escoto (sus obras, esencia y existencia, intelecto y voluntad, su ética, sociología y política). También las artes, la vida intelectual y la educación en la Alta Edad Media. Se realizan referencias cruzadas a: Códices, Escolástica, onasterios, Conventos, Órdenes religiosas, Tomismo, Primeras universidades europeas.

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Publicado: 17 de abril de 2024

En la historia del hombre, inicialmente la comunicación entre personas se basó esencialmente en los diversos sistemas linguísticos. Pero poco a poco fueron surgiendo medios de comunicación de comunidades de dimensión creciente hasta la situación de los últimos siglos, en cuyo concepto están implicados criterios de tecnología avanzada y las más diversas teorías antropológicas y sociológicas. Varios estudiosos se ocuparon en mayor o menor medida del análisis de las relaciones entre los fenómenos de comunicación linguística y de masas, incluyendo Roland Barthes, Marshall McLuhan, Noah Chomsky, Leonardo Bloomfield y Umberto Eco.

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