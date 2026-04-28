Nota: Puede ser de mucho interés también el artículo dedicado al Futuro de las Ciudades: Los Espacios Intermedios, una Forma Híbrida de Geografía Urbana (La geografía (des)urbana de la periferia).

La ciudad preindustrial

La ciudad preindustrial representa la etapa más larga de la historia urbana, extendiéndose desde el origen de los primeros núcleos (hace más de 5,000 años) hasta el inicio de la Revolución Industrial en el siglo XVIII o XIX, dependiendo de la región. En este periodo, la ciudad funcionaba principalmente como un centro de poder político, religioso y administrativo, con una dependencia directa del entorno agrícola.

Características principales

A diferencia de las urbes modernas, estas ciudades presentaban rasgos muy definidos por la tecnología y sociedad de su tiempo:

Emplazamiento estratégico: Se situaban en lugares elevados para defensa o cerca de ríos y costas para facilitar el comercio y transporte.

Recinto amurallado: La muralla era el elemento definitorio; protegía a los habitantes, servía como aduana fiscal y separaba claramente el mundo urbano del rural.

Plano irregular: Exceptuando las ciudades de nueva planta (como las romanas), predominaban las calles estrechas, sinuosas y sin un orden aparente, fruto de un crecimiento orgánico.

Funciones dominantes: Eran centros administrativos, militares y comerciales. Los gremios solían agruparse por calles, especializando el uso del suelo por oficios.

Etapas de la evolución preindustrial

Ciudad Antigua: Civilizaciones como Mesopotamia o Egipto vieron nacer los primeros núcleos como Uruk. Más tarde, Grecia y Roma aportaron el concepto de espacio público (Ágora y Foro) y infraestructuras avanzadas como acueductos. Ciudad Medieval: Musulmana: Se organizaba en torno a la medina y la mezquita, con un trazado laberíntico de callejones sin salida.

Cristiana: Centrada en la catedral y la plaza del mercado, a menudo con un plano radiocéntrico que partía del centro hacia las puertas de la muralla. Ciudad Renacentista y Barroca: Se introdujeron criterios estéticos y de poder absolutista, con la creación de plazas mayores, amplias avenidas rectilíneas y grandes palacios que buscaban monumentalizar la ciudad, como ocurrió en Madrid tras convertirse en capital.

Esta fase urbana concluyó cuando la máquina de vapor y el ferrocarril rompieron los límites físicos de la ciudad, dando paso al derribo de murallas y a los ensanches industriales.

La ciudad industrial

La ciudad industrial surgió en el siglo XVIII y alcanzó su apogeo en el XIX como consecuencia directa de la Revolución Industrial. Este modelo rompió drásticamente con la estructura de la ciudad preindustrial, priorizando la producción mecanizada y el capital sobre la planificación urbana tradicional.

Características de la Ciudad Industrial

El paisaje urbano se transformó radicalmente con la llegada de la tecnología de vapor y el carbón:

Presencia de fábricas: Los centros de producción se instalaron en el corazón o los bordes de la ciudad, convirtiéndose en el motor económico y social.

Hacinamiento y barrios obreros: El éxodo masivo del campo a la ciudad generó un crecimiento desmedido. Los obreros vivían en viviendas precarias, pequeñas y sin servicios básicos cerca de las fábricas.

Segregación social: Se definió claramente el espacio de la burguesía (viviendas de lujo y centros comerciales) frente al del proletariado (viviendas de baja calidad y alta densidad).

Contaminación y degradación ambiental: Las chimeneas industriales y la falta de alcantarillado moderno provocaron altos niveles de contaminación atmosférica y enfermedades.

Transformaciones Urbanas Significativas

Ante el caos y la insalubridad de los primeros núcleos industriales, aparecieron soluciones planificadas durante el siglo XIX:

Ensanches: Ampliaciones proyectadas bajo criterios higienistas para la burguesía, con planos regulares y amplias avenidas, como el Ensanche de Barcelona de Ildefonso Cerdá. Reformas interiores: Intervenciones en los cascos antiguos para mejorar la circulación y ventilación, siendo el ejemplo más famoso la transformación de París por Haussmann. Transporte: La llegada del ferrocarril y el tranvía permitió que la ciudad se expandiera más allá de las antiguas murallas, que fueron derribadas en la mayoría de las capitales europeas. El desarrollo del transporte fue el verdadero motor de los suburbios (ver más adelante) Los suburbios (ver más adelante).

Consecuencias Sociales

Este periodo consolidó al proletariado como una nueva clase social, enfrentada a jornadas laborales extenuantes y falta de protección legal, lo que eventualmente dio origen a los primeros movimientos sindicales.

Los suburbios en la historia de la ciudad industrial

En el contexto de la ciudad industrial, los suburbios no nacieron como los barrios residenciales idílicos que imaginamos hoy, sino como una respuesta directa al caos y la insalubridad de los centros urbanos del siglo XIX.

Su aparición marcó el inicio de la segregación espacial moderna, impulsada por la mejora en los medios de transporte.

1. El origen: La huida de la burguesía

A medida que las fábricas llenaban el centro de las ciudades de humo, ruido y enfermedades, la clase burguesa buscó escapar. Los primeros suburbios industriales fueron “ciudades jardín” o barrios residenciales situados en la periferia, donde el aire era más limpio.

Esto ofrecía un gran contraste: Mientras el proletariado se hacinaba en el centro (cerca de las máquinas), las élites se desplazaban hacia los bordes, conectadas por carruajes y, más tarde, por el ferrocarril.

2. El ferrocarril y el tranvía (1850 - 1900)

El desarrollo del transporte fue el verdadero motor de los suburbios:

Suburbios ferroviarios: En ciudades como Londres o Nueva York, surgieron núcleos alrededor de las estaciones de tren. Esto permitía vivir lejos del hollín de las fábricas pero trabajar en las oficinas o comercios del centro.

El tranvía eléctrico: A finales del siglo XIX, el tranvía democratizó un poco más el acceso a la periferia, permitiendo que la clase media también pudiera alejarse del núcleo industrial degradado.

3. Las ciudades obreras periféricas

No todos los suburbios eran para los ricos. Algunos industriales construyeron colonias industriales o suburbios obreros planificados lejos del centro para controlar mejor a sus empleados y ofrecerles condiciones algo más humanas (aunque bajo estricta vigilancia), como es el caso de las colonias textiles en Cataluña.

4. Las “chabolas” vs. el Suburbio

Es importante distinguir dos tipos de crecimiento periférico en esta época:

Suburbios residenciales: Planificados, con espacios verdes y viviendas unifamiliares para las clases acomodadas.

Suburbios degradados (Chabolas/Slums): Asentamientos espontáneos y precarios de trabajadores que no cabían en el centro, situados a menudo junto a vertederos o zonas inundables.

Impacto en el plano urbano

Este fenómeno provocó que la ciudad dejara de ser un núcleo compacto rodeado por una muralla para convertirse en una mancha de aceite que se expandía siguiendo las vías del tren. Fue el preludio de la dispersión urbana que dominaría el siglo XX con la llegada del automóvil.

La evolución de las ciudades en el siglo XX

Durante el siglo XX, la evolución urbana experimentó un crecimiento explosivo y cambios tecnológicos que alteraron para siempre la forma en que vivimos. La ciudad pasó de ser un centro industrial denso a convertirse en una metrópolis extendida y conectada.

Algunos hitos clave de esta evolución:

1. El triunfo del Automóvil y el “Urban Sprawl”

A mediados de siglo, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, el coche privado se convirtió en el protagonista.

Dispersión urbana: Las ciudades se expandieron horizontalmente. Aparecieron los suburbios residenciales masivos (como los Levittowns en EE. UU.), donde la vivienda se separaba totalmente de las zonas de trabajo y comercio.

Infraestructura: Se construyeron grandes autopistas y circunvalaciones que fragmentaron el tejido urbano pero permitieron la movilidad a gran escala.

2. El Movimiento Moderno y el Racionalismo

Arquitectos como Le Corbusier impulsaron una visión de la ciudad basada en la funcionalidad.

Zonificación (Zoning): Se dividió la ciudad en áreas específicas para vivir, trabajar, circular y recrearse.

Construcción en altura: El uso del acero y el hormigón armado permitió la proliferación de rascacielos y bloques de viviendas sociales multifuncionales para absorber la migración campesina.

3. La Ciudad Postindustrial (A partir de 1970)

Con la crisis del petróleo y la desindustrialización, las fábricas abandonaron el centro de las ciudades.

Gentrificación: Antiguos barrios obreros o zonas industriales empezaron a ser rehabilitados para atraer a clases medias-altas, artistas y empresas de servicios.

Sector servicios: El centro urbano dejó de producir bienes físicos para centrarse en las finanzas, la cultura y el turismo.

4. Megalópolis y Globalización

Al final del siglo, surgieron las megalópolis (uniones de varias áreas metropolitanas, como el corredor Boston-Washington o el de Tokio-Yokohama). Existen también ciudades globales: Nodos como Londres, Nueva York o Hong Kong pasaron a estar más conectados entre sí que con sus propios entornos rurales, gestionando la economía mundial.

Problemas del siglo XX

A pesar del progreso, este siglo dejó retos críticos: la dependencia del petróleo, el aumento de la segregación social en barrios cerrados frente a zonas deprimidas, y una huella ecológica insostenible.

Las 3 fases de la evolución de las ciudades en el siglo XX: primeras décadas, a mediados de siglo y a partir de entonces

La evolución urbana del siglo XX se puede dividir en tres etapas marcadas por la tecnología, las guerras y los modelos económicos. Las 3 fases, en resumen, fueron las siguientes:

Primeras décadas (1900 - 1940): La metrópolis de masas

En este periodo, las ciudades heredan el caos de la era industrial e intentan ordenarlo mediante la planificación.

Densidad y transporte público: Las ciudades crecen hacia arriba con los primeros rascacielos (especialmente en EE. UU.) y hacia afuera gracias al metro y los tranvías.

Higiene y reforma: Se consolidan los “ensanches” y surgen teorías como la Ciudad Jardín para dar aire a la población.

La ciudad funcional: El Movimiento Moderno (con figuras como Le Corbusier) empieza a proponer que la ciudad debe ser una “máquina de habitar”, separando las zonas de viviendas de las de las fábricas.

Primeras décadas (II): ciudades contínuas, y barrios por bloques

En las primeras décadas del siglo XX (aproximadamente hasta 1940), el urbanismo vivió una transición fascinante. Se pasó de la ciudad densa y “pegada” del siglo XIX a los primeros experimentos de bloques abiertos. Así convivieron estos dos conceptos:

1. La Ciudad Continua (El modelo tradicional)

Hasta ese momento, las ciudades se construían siguiendo el modelo de manzana cerrada.

Calle-corredor: Las fachadas de los edificios estaban pegadas unas a otras, alineadas perfectamente con la acera, formando calles cerradas como “pasillos”.

Patios interiores: El centro de las manzanas solía ser un patio de luces (a veces muy pequeño e insalubre) donde se ventilaban las habitaciones interiores.

Mezcla de usos: En estas ciudades continuas, era normal tener el comercio en la planta baja y las viviendas arriba, manteniendo una vida de barrio muy compacta y vibrante.

2. Los Barrios por Bloques (La ruptura moderna)

Como respuesta a la falta de luz y aire de la ciudad continua, los arquitectos del Movimiento Moderno (como la escuela de la Bauhaus o el CIAM) propusieron un cambio radical: los bloques abiertos.

Bloques lineales (Zeilenbau): En lugar de cerrar una manzana, los edificios se construían como barras paralelas o bloques aislados.

Orientación solar: Los bloques ya no seguían la línea de la calle, sino que se orientaban según el sol (norte-sur) para que todas las casas tuvieran luz natural.

Espacio libre entre bloques: El suelo entre los edificios ya no era propiedad privada o patios oscuros, sino jardines o zonas comunes abiertas. Se buscaba que la ciudad “flotara” en el verde.

Higiene: Fue el nacimiento del urbanismo higienista: “aire, luz y sol” eran las prioridades para evitar enfermedades como la tuberculosis que azotaban los barrios antiguos.

Estos bloques se convirtieron en las "ciudades dormitorio" masivas de los años 60 y 70.

El contraste visual

Ciudad Continua: Es el centro histórico de Madrid, París o Barcelona (Eixample). Calles que parecen muros de fachadas.

Barrios por Bloques: Son las primeras colonias modernas de los años 20 y 30, como las Siedlungen alemanas en Berlín o Frankfurt, donde los edificios tenen césped alrededor.

Esta etapa fue el laboratorio de lo que veríamos después de la Segunda Guerra Mundial: la victoria definitiva del bloque aislado sobre la manzana tradicional.

A mediados de siglo (1945 - 1975): El auge del automóvil y el suburbio

Tras la Segunda Guerra Mundial, el modelo de ciudad cambia drásticamente, liderado por el estilo de vida estadounidense.

Suburbanización masiva: El coche privado permite que la gente viva lejos del centro. Aparecen las urbanizaciones de casas iguales en las afueras, creando ciudades muy extensas y de baja densidad.

Reconstrucción europea: En Europa, muchas ciudades bombardeadas se reconstruyen siguiendo principios racionalistas: grandes bloques de viviendas sociales y amplias avenidas.

Zonificación estricta: Se aplica el concepto de separar totalmente las funciones urbanas: barrios para dormir, polígonos para trabajar y centros comerciales para comprar.

A partir de mediados de siglo (1975 - 2000): La ciudad postindustrial y global

A partir de la crisis del petróleo de 1973, las ciudades se transforman en centros de servicios e información.

Desindustrialización: Las fábricas abandonan las ciudades y se trasladan a otros países o a la periferia lejana. Los antiguos barrios industriales se degradan o se rehabilitan ( gentrificación ).

Terciarización: El centro de la ciudad se llena de oficinas, bancos y turismo. Surgen las “Ciudades Globales” que conectan la economía mundial.

Fragmentación social: La ciudad se vuelve más desigual. Conviven barrios de lujo con áreas periféricas abandonadas, y aparece la preocupación por la sostenibilidad debido al excesivo consumo de energía del modelo anterior.

Ciudades del siglo XXI: la ciudad difusa, la suburbanización y la reurbanización

En el siglo XXI, la ciudad ha dejado de ser un punto claramente definido en un mapa para convertirse en un territorio complejo y fragmentado. La tensión entre la expansión hacia afuera y la recuperación del centro define el urbanismo moderno. La suburbanización y la reurbanización son dos fenómenos opuestos, que se dan en esta época.

Aquí están esos tres conceptos clave:

La ciudad difusa

La “ciudad difusa” es un modelo de crecimiento de baja densidad donde los límites entre lo urbano y lo rural se difuminan (a menudo denominada expansión urbana descontrolada); cuesta distinguir donde acaba uno y empieza el otro.

Baja densidad: En lugar de edificios altos, hay vastas áreas de viviendas unifamiliares, almacenes y centros comerciales.

Dependencia total del automóvil: Debido a la dispersión de las funciones, caminar para llegar a los difertentes lugares necesarios es imposible. Esto genera un alto consumo de energía y un tráfico intenso.

Paisaje discontinuo: Es una ciudad “dispersa” donde fragmentos de suelo urbanizado se alternan con parcelas vacías o restos agrícolas, sin un centro definido.

Suburbanización

Si bien comenzó en el siglo XX, en el siglo XXI se ha convertido en un fenómeno más complejo. Ya no es solo una “huida” del centro, sino un fenómeno complejo impulsado por cambios tecnológicos, económicos y sociales.

Comunidades cerradas: Tendencia hacia vecindarios privados o “fortificados” que ofrecen seguridad y exclusividad, fragmentando aún más el tejido social.

Ciudades periféricas: Ya no son solo “ciudades dormitorio”. Los suburbios ahora cuentan con sus propios centros de oficinas, centros comerciales y hospitales, por lo que los residentes rara vez necesitan visitar el centro tradicional de la ciudad.

El “post-suburbio”: Muchas personas viven ahora en un suburbio dentro de otro suburbio, desplazando la periferia urbana a decenas de kilómetros del núcleo original.

En el siglo XXI, causas de la suburbanización

Las razones principales por las que este modelo sigue expandiéndose son las siguientes:

1. El mercado inmobiliario y el coste del suelo

Es la razón económica fundamental. En la mayoría de las grandes ciudades del mundo, el precio por metro cuadrado en el centro es prohibitivo para las familias jóvenes o de clase media. Buscan mayor espacio por menor precio: La periferia ofrece viviendas más amplias, con jardín o zonas comunes (piscinas, parques), que son inalcanzables en el núcleo urbano denso.

2. Revolución tecnológica y Teletrabajo

A diferencia del siglo XX, donde la gente se mudaba al suburbio pero seguía ligada físicamente a la oficina en el centro, el siglo XXI ha roto -en parte- esa cadena:

Conectividad digital: La fibra óptica y las herramientas de trabajo remoto permiten vivir a 50 o 100 km de la empresa.

Flexibilidad: Ya no es necesario el desplazamiento diario (commuting), lo que hace que la distancia física pierda relevancia frente a la calidad de vida residencial.

3. La búsqueda de “seguridad” y estatus

En muchas regiones (especialmente en América Latina y EE. UU.), el suburbio se percibe como un refugio.

Urbanizaciones cerradas (Gated Communities): El miedo a la inseguridad urbana impulsa a las clases altas y medias a vivir en recintos con vigilancia privada.

Homogeneidad social: El suburbio ofrece un entorno “controlado” donde se convive con personas de nivel socioeconómico similar, alejándose de la diversidad (a veces percibida como conflicto) del centro.

4. El “Efecto Pandemia” (Post-COVID-19)

La crisis sanitaria de 2020 aceleró drásticamente la suburbanización en el siglo XXI.

Necesidad de exterior: El confinamiento hizo que los apartamentos pequeños en centros urbanos se percibieran como “cárceles”, disparando la demanda de casas con patio o cercanía a espacios naturales.

Desurbanización: Muchas personas priorizaron la salud mental y el aire libre sobre la oferta cultural o de ocio del centro.

5. Mejora de servicios en la periferia

Antiguamente, el suburbio era solo una “ciudad dormitorio”. Hoy, gracias a la descentralización:

Edge Cities (Ciudades borde): Los grandes centros comerciales, hospitales de vanguardia, colegios de élite y sedes corporativas se han trasladado a la periferia.

Autosuficiencia: El residente del suburbio del siglo XXI puede hacer toda su vida sin pisar el centro histórico de la ciudad. Esto está ocurriendo en ciudades como Madrid.

6. Infraestructuras de transporte

Aunque se busca la sostenibilidad, se siguen construyendo y ampliando autovías y cinturones de circunvalación que facilitan el flujo vehicular, haciendo que zonas que antes eran rurales ahora sean “urbanizables” y atractivas para promotoras.

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Reurbanización

Como reacción a la “ciudad difusa” y a la suburbanización, muchas ciudades están intentando revitalizar sus centros. Algunas consecuencias: