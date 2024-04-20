Algunas (largas) reflexiones de la relación entre la filosofía moral y la agricultura.

Publicado: 19 de abril de 2024

El agrarismo es una creencia política y social que apoya la agricultura (ganadería). Los partidos políticos agrarios apoyan a los agricultores (sobre todo a los pequeños agricultores y campesinos) y su derecho a cultivar la tierra.

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Publicado: 19 de abril de 2024

Este es un enfoque de la ética alimentaria. El agrarismo subraya el papel de la agricultura, la pesca y otros componentes del sistema alimentario en la estructuración de las instituciones políticas de una sociedad. Muchos autores contemporáneos asocian la filosofía agraria con Thomas Jefferson (1743-1826), aunque el pensamiento agrario se remonta a los antiguos fundadores griegos de la tradición filosófica occidental. Aquí exploro una versión contemporánea de este punto de vista, esbozando una forma de ética de la virtud derivada de Jefferson, los trascendentalistas estadounidenses del siglo XIX y los pensadores de principios del siglo XX contemporáneos de John Dewey. Aquí se ofrece una visión sucinta (y por tanto incompleta) de los compromisos filosóficos que guían el pensamiento de algunos autores.