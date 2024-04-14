Los últimos esquemas históricos publicados en Lawi: Esquemas de Europa 1800-1920, de Europa Oriental 1480-1800, de Europa Occidental 1500-1800, de Historia Universal y de las Civilizaciones de la América Precolombina.

Publicado: 12 de abril de 2024

Este esquema examina y esboza la revolución política y económica europea (1789-1850): la Revolución Francesa y sus efectos, el desarrollo y los efectos de la industrialización ; así como la historia del realismo y materialismo, nacionalismo, reorganización de Europa, expansión imperialista (1850-1920).

Publicado: 12 de abril de 2024

Este esquema examina y esboza la historia de los estados cristianos de Europa oriental, y la historia de los Estados islámicos de Europa oriental, el suroeste de Asia y el norte de África.

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Publicado: 12 de abril de 2024

Este esquema examina y esboza los efectos del cambio religioso y cultural: la aparición del sistema de Estado-nación, el predominio y el declive del poder de los Habsburgo centrado en España (c. 1500-1648); la expansión ultramarina europea y desarrollo comercial desde c. 1400 hasta 1763; y la historia de Francia y Gran Bretaña como potencias dominantes en Europa, la aparición de Prusia y Austria como potencias europeas.

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Publicado: 12 de abril de 2024

El tema de la expansión occidental, el imperialismo y el colonialismo impregna este esquema. La separación de la historia del mundo moderno (c. 1500-c. 1920) en once secciones refleja los análisis regionales convencionales de la historia moderna y, dentro de cada una de esas secciones, los juicios convencionales sobre las fechas de los puntos de inflexión de las historias regionales. Incluye desde la historia de Europa Occidental desde c. 1500 hasta c. 1789, hsta la evolución del Sudoeste de Asia y Norte de África (c. 1800-1920), y África Subsahariana (1885-c. 1920), bajo la influencia del imperialismo europeo.

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Publicado: 12 de abril de 2024

Este esquema sobre los pueblos y civilizaciones de las Civilizaciones de la América Precolombina se divide en dos secciones. El tema de la primera sección es la civilización andina hasta c. 1540. El esquema comienza con el carácter y los logros de la civilización andina, con la etnografía y la geografía de la región andina, y con las fuentes históricas arqueológicas y documentales. Continúa con la historia de las culturas y estados preincaicos de la región andina, y luego trata del imperio de los incas hasta la época de la conquista española (1532-40). El tema de la segunda sección es la civilización mesoamericana hasta c. 1540. El esquema comienza con la geografía y la etnografía de Mesoamérica y con el carácter y los logros de la civilización mesoamericana. Continúa con la historia de las civilizaciones mesoamericanas hasta su conquista y destrucción por los españoles.