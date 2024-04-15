Publicado esta semana en Lawi acerca de los esquemas de historia hasta 1920.

Publicado: 15 de abril de 2024

Ofrece un completo esquema de Historia de Oceanía hasta 1920, En concreto, se examina y esboza lo siguiente: El carácter y el desarrollo histórico de los diversos pueblos de Oceanía y los efectos de la colonización; Australia hasta 1920; y Nueva Zelanda hasta 1928.

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Publicado: 15 de abril de 2024

Este texto ofrece un completo esquema de América Latina 1763-1920, del desarrollo de las naciones latinoamericanas y caribeñas hasta c. 1920. Se examina y esboza el movimiento independentista latinoamericano (1790-1825); Centroamérica y el Caribe hasta c. 1920; los Estados sucesores de la Gran Colombia hasta c. 1930; las naciones indígenas de los Andes hasta c. 1930; Chile de 1810 a 1920; los Estados sucesores del Río de la Plata (excluida Bolivia) hasta c. 1920; México desde la independencia (1821) hasta el final de la Revolución (1917); y Brasil desde el establecimiento del imperio hasta la caída de la Primera República (1822-1930).

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Publicado: 15 de abril de 2024

Ofrece un completo esquema de América del Norte 1763-1920, del desarrollo de Estados Unidos y Canadá de 1763 a 1920, así como de México. Se examina y esboza lo siguiente: Estados Unidos hasta 1865: formación nacional y expansión territorial, conflicto entre el Norte y el Sur; Estados Unidos de 1865 a 1920: Reconstrucción, industrialización, aumento de la inmigración, desarrollo del Oeste y emergencia como potencia mundial; Canadá bajo el dominio colonial británico de 1763 a 1867, el Dominio de Canadá de 1867 a 1920; y México en ese período: México desde la independencia (1821) hasta el final de la Revolución (1917).

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Publicado: 15 de abril de 2024

Este esquema examina y esboza la historia de las colonias europeas en América 1492-1790 (desde 1492 hasta c. 1790). En concreto, este esquema de historia examina y esboza lo siguiente, como se verá en el presente texto: Geografía y etnografía de América; Colonias españolas y portuguesas en América, otras potencias europeas en Sudamérica y el Caribe hasta c. 1790; Descubrimientos, exploraciones y asentamientos nórdicos, ingleses, holandeses y suecos en Norteamérica (c. 1000-1763); y Descubrimientos, exploraciones y asentamientos franceses en Norteamérica: Nueva Francia y Luisiana (1524-1763).

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