Esquemas de Historia hasta 1920
Esquemas históricos de Oceanía, América del Norte, América Latina y las colonias europeas en América, siempre hasta antes de 1920.
Publicado esta semana en Lawi acerca de los esquemas de historia hasta 1920.
Esquema de Historia de Oceanía hasta 1920
Publicado: 15 de abril de 2024
Ofrece un completo esquema de Historia de Oceanía hasta 1920, En concreto, se examina y esboza lo siguiente: El carácter y el desarrollo histórico de los diversos pueblos de Oceanía y los efectos de la colonización; Australia hasta 1920; y Nueva Zelanda hasta 1928.
Esquema de América Latina 1763-1920
Publicado: 15 de abril de 2024
Este texto ofrece un completo esquema de América Latina 1763-1920, del desarrollo de las naciones latinoamericanas y caribeñas hasta c. 1920. Se examina y esboza el movimiento independentista latinoamericano (1790-1825); Centroamérica y el Caribe hasta c. 1920; los Estados sucesores de la Gran Colombia hasta c. 1930; las naciones indígenas de los Andes hasta c. 1930; Chile de 1810 a 1920; los Estados sucesores del Río de la Plata (excluida Bolivia) hasta c. 1920; México desde la independencia (1821) hasta el final de la Revolución (1917); y Brasil desde el establecimiento del imperio hasta la caída de la Primera República (1822-1930).
Esquema de América del Norte 1763-1920
Publicado: 15 de abril de 2024
Ofrece un completo esquema de América del Norte 1763-1920, del desarrollo de Estados Unidos y Canadá de 1763 a 1920, así como de México. Se examina y esboza lo siguiente: Estados Unidos hasta 1865: formación nacional y expansión territorial, conflicto entre el Norte y el Sur; Estados Unidos de 1865 a 1920: Reconstrucción, industrialización, aumento de la inmigración, desarrollo del Oeste y emergencia como potencia mundial; Canadá bajo el dominio colonial británico de 1763 a 1867, el Dominio de Canadá de 1867 a 1920; y México en ese período: México desde la independencia (1821) hasta el final de la Revolución (1917).
Esquema de las Colonias Europeas en América 1492-1790
Publicado: 15 de abril de 2024
Este esquema examina y esboza la historia de las colonias europeas en América 1492-1790 (desde 1492 hasta c. 1790). En concreto, este esquema de historia examina y esboza lo siguiente, como se verá en el presente texto: Geografía y etnografía de América; Colonias españolas y portuguesas en América, otras potencias europeas en Sudamérica y el Caribe hasta c. 1790; Descubrimientos, exploraciones y asentamientos nórdicos, ingleses, holandeses y suecos en Norteamérica (c. 1000-1763); y Descubrimientos, exploraciones y asentamientos franceses en Norteamérica: Nueva Francia y Luisiana (1524-1763).