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Esposas de los Guerreros

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La arquetípica “esposa que espera” de la literatura antigua es Penélope en la Odisea, inmortalizada como esposa de Odiseo, el soldado que regresa y aventurero que protagoniza este poema épico.

Penélope, como cualquier otra esposa a la que su compañero militar deja en casa, debe encontrar la forma de afrontar los retos que se le presentan mientras Odiseo está fuera. Esta antigua esposa militar mítica, al igual que la “esposa militar modelo” descrita por Enloe, es elogiada por el ingenio del que echa mano en ausencia de su marido. El planteamiento que Penélope adopta en la Odisea, y por el que se ha hecho famosa, refuerza en varios niveles su propia condición de esposa ideal para el héroe masculino del poema: esta esposa a la espera elabora un plan único para mantener a raya a los pretendientes y conservar su propia fidelidad conyugal. La literatura considera cómo el ardid con el que Penélope ocupa su tiempo -tejer y destejer un sudario para su suegro- se compara con las estrategias de afrontamiento utilizadas por las esposas de militares contemporáneos, además de explorar cómo las acciones de Penélope refuerzan la división de género y perpetúan el limbo de su existencia en ausencia de Odiseo.

“Mantenerse ocupada”: El telar de Penélope

Mañana Jeremy estaría en casa. La interminable espera, la espera, la espera de que su vida continuara -una nada larga y gris entre la partida y el regreso, enormes trozos de existencia que ella llenaba y superaba como si fuera una tarea y no un tramo de su joven vida- habría terminado. La espera era tan irreal, tan limbo; a veces ni siquiera sabía a qué estaba esperando. Tanto tiempo perdido. El tiempo era el enemigo, la despertaba sola por la noche y avanzaba muy despacio, burlándose de ella cada minuto.

Para Meg, el personaje central del relato corto de Siobhan Fallon “You Know When the Men Are Gone” (Sabes cuando los hombres se han ido), el destacamento de su marido en operaciones militares trae consigo una inercia abrumadora mientras ella espera su regreso. La sensación de que la vida está en suspenso mientras la pareja está fuera es común a las reflexiones de muchos cónyuges de militares sobre sus experiencias de despliegue. Como una mujer, Nicole, describió su situación: “Somos una familia en espera porque él se ha ido… Sí, estoy viviendo la vida todos los días. Pero sigo esperando y esperando y esperando… Aunque él no se detuvo por mí cuando se fue, cuando vuelve a casa tenemos que retomar la última vez que nos vimos “. Esta suspensión a corto plazo de la vida normal mientras un compañero está desplegado también se ve acompañada para muchos cónyuges por la sensación a más largo plazo de vida en suspenso impuesta por el estilo de vida militar, que altera las carreras, las relaciones y las ambiciones personales. Se han realizado pocos estudios sobre las estrategias que utilizan los cónyuges de militares contemporáneos para ayudarles a sobrellevar el tiempo de separación, aunque hay algunas investigaciones publicadas que sugieren que los diversos métodos empleados incluyen, por ejemplo, encontrar consuelo en las creencias religiosas, desahogar las emociones y recurrir a redes de apoyo. Para algunos, el estrés de la separación también puede conducir a la automedicación con alcohol o medicamentos, al abuso de sustancias o al abandono total de las actividades normales.

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Sin embargo, muchos cónyuges también informan de que utilizan técnicas de autodistracción: se absorben en el trabajo, los pasatiempos u otras tareas para no pensar en las dificultades de su situación. Las redes de apoyo en línea, los blogs y los sitios de noticias dirigidos a los cónyuges de militares están plagados de consejos sobre cómo “mantenerse ocupados” para pasar el tiempo y distraerse de las tensiones asociadas al despliegue. Como predecesora mítica de estos cónyuges militares de hoy en día, Penélope tiene su propio método específico para “mantenerse ocupada”; sin embargo, como comentaré, la tarea en la que se ocupa no es simplemente una técnica de distracción. Por el contrario, el “truco de la mortaja” es una estrategia que revela mucho sobre las expectativas puestas en esta esposa que espera. Refuerza los roles de género convencionales, actúa como otro mecanismo por el que Penélope se mantiene recluida e invisible y, en última instancia, perpetúa la sensación de una vida en suspenso también para ella.

Al presentar su artimaña, Penélope le dice al disfrazado Odiseo: “Yo tejo engaños”; la conexión metafórica entre hilar o tejer y la astucia femenina se repite con frecuencia en la poesía homérica. Penélope describe en 19.138-56 cómo, inspirada por un dios, montó un enorme telar en el que tejió un sudario funerario para Laertes, el padre de Odiseo. Dijo a los pretendientes que no elegiría con cuál de ellos casarse hasta que el sudario estuviera terminado, pero “de día tejería en el gran telar, pero de noche, con antorchas puestas a mi lado, lo desenredaría” (19.149-50). El plan pasó desapercibido durante tres años hasta que, con la ayuda de una de las mujeres esclavizadas de su casa, los pretendientes descubrieron el truco. El truco se ha convertido en un símbolo perdurable de la inventiva de Penélope, su feminidad y su fidelidad a su marido; el telar es la imagen que más se repite en las posteriores representaciones artísticas de Penélope. Muchas de estas imágenes están estrechamente relacionadas con el jarrón con el nombre del llamado “pintor de Penélope”, un skyphos (vaso para beber) de figuras rojas datado en torno al 440 a.C. que representa a Penélope sentada ante un enorme telar y acompañada por una figura masculina de pie que se identifica como Telémaco.

Al dedicarse al telar, Penélope responde a las expectativas de la sociedad griega antigua respecto a las mujeres respetables de alto estatus social. La producción de telas -que desempeñaba un papel clave en la economía doméstica- era una ocupación eminentemente femenina en la Grecia antigua. En los poemas homéricos, tanto las mujeres mortales como las diosas aparecen a menudo atareadas hilando y tejiendo. Se trata de tareas que suelen realizarse en interiores, en espacios ocupados principalmente por mujeres, lo que refuerza la sensación de reclusión del dominio público habitado por hombres. Como observa Pantelia, este trabajo en el hogar también “simboliza el orden normal de la vida, en el que las mujeres se ocupan de sus hogares mientras los hombres defienden la ciudad”. En este sentido, Penélope cumple una función similar a la que aún hoy se espera de las esposas de los militares: mantener “el fuego del hogar encendido” ocupándose de las tareas domésticas mientras el compañero de servicio está ocupado en otro lugar. Sin embargo, el tejido de Penélope también tiene una función muy particular en la preservación del orden doméstico; es el medio por el que protege el estatus de Odiseo y su posición como cabeza de familia. Por tanto, no sólo se ajusta a las expectativas de género en cuanto a la actividad que la ocupa, sino que también utiliza esa actividad para preservar la estructura familiar tradicional. Incluso el objeto que teje -un sudario funerario para el padre de su marido- consolida su lugar dentro de la jerarquía de género de la familia: Pantelia señala además que “el hecho de que Penélope teja un sudario para el padre de Odiseo refleja su compromiso con la familia de su marido y simboliza su lealtad al orden patrilineal que está decidida a proteger”.

El éxito del truco del sudario se basa en el hecho de que el trabajo doméstico realizado por las mujeres pasa desapercibido para los personajes masculinos. Penélope teje en la parte superior de la casa (15.517), en la soledad de los aposentos femeninos y lejos del dominio masculino. El destejido del sudario es también una actividad nocturna, lo que sirve para ocultar las actividades de Penélope y reforzar aún más su reclusión. El plan pone de relieve la invisibilidad del trabajo femenino y es producto de una estructura social en la que las actividades femeninas -como las emociones experimentadas por Penélope- pasan desapercibidas para los hombres de la casa. En última instancia, las acciones de Penélope la confinan al papel tradicional de “esposa militar modelo” de Enloe, e incluso el método por el que lo consigue -el proceso nocturno de destejer- es en sí mismo un acto de borrado que podría considerarse una metáfora de la propia invisibilidad de Penélope. Como señaló Carolyn Heilbrun en su innovador ensayo “¿Qué estaba destejiendo Penélope?”, la Penélope homérica está restringida a las tramas tradicionalmente reservadas a las mujeres, cuyo “destino era casarse, circular; ser entregadas por un hombre, el padre, a otro, el marido; convertirse en madres de hombres. Lo suyo ha sido la trama matrimonial, la trama erótica, la trama del cortejo, pero nunca, como para los hombres, la trama de la búsqueda “. En última instancia, pues, a pesar de su ingenio, Penélope tiene poca agencia. El control que puede ejercer sobre su propio papel en la historia -y los medios que adopta para ello- está limitado por su género y su subordinación al marido héroe, cuya historia ha sido siempre el principal foco de atención.

El tejer y destejer de Penélope también representa una vida en suspenso. Como señala Foley, “para mantener abierto un lugar para Odiseo, ha detenido simbólicamente el cambio en Ítaca “. Hasta el regreso de Odiseo o la elección de un nuevo marido, Penélope está suspendida en un estado de inercia. Como vimos al principio de esta sección, la ausencia de un marido soldado todavía tiene la capacidad de inducir esta sensación de aplazamiento de la vida “normal”; esto suele ir acompañado de una sensación de impotencia inducida por las diversas incertidumbres que acompañan a los periodos de despliegue. Para Penélope, la sensación de pérdida ambigua que experimenta en ausencia de Odiseo va acompañada de una aguda incertidumbre con respecto a su propio futuro dentro de una sociedad patriarcal; si su marido no regresa a casa, debe convertirse en propiedad de otro hombre. El sudario incompleto aplaza durante un tiempo la elección del hombre que controlará el futuro de Penélope. Como medio por el que puede ejercer cierto control sobre su situación, también le niega cualquier posibilidad de avanzar en ausencia de Odiseo. Para Penélope, el momento en el que su capacidad para retrasar la decisión de seguir adelante se ha vuelto imposible -debido al descubrimiento de su treta por parte de los pretendientes- es también el momento en el que su marido regresa a casa y en el que la Odisea alcanza su clímax dramático. Incitada por Atenea, se presenta ante los pretendientes y anuncia su intención de volver a casarse, sin saber que el propio Odiseo ya está de vuelta en palacio, disfrazado (18.158-303). Anuncia un concurso en el que ella es el premio: el hombre que logre tensar el arco gigante de Odiseo y disparar una flecha a través de las hachas se convertirá en su marido (19.572-81, cf. 21.67-79). Esta cadena de acontecimientos conduce finalmente a la revelación por parte de Odiseo de su verdadera identidad, a la matanza de los pretendientes y, por último, al reencuentro de la pareja.

La descripción que la Odisea hace de Penélope durante la larga espera de su marido presenta muchas de las características de las experiencias de separación sufridas por los cónyuges de los soldados desde entonces. Penélope ejemplifica la carga emocional que el despliegue suele suponer para la pareja que espera, soporta la tensión de vivir con una pérdida ambigua y tolera la suspensión de la vida normal durante la ausencia de Odiseo, gestionando la situación en la que se encuentra lo mejor que puede. Esta mítica “esposa militar modelo” también representa la imagen idealizada de cómo debe comportarse una mujer en una sociedad altamente patriarcal. Tiene muchas menos oportunidades que su marido de articular por sí misma sus pensamientos y experiencias; de hecho, la valoración final del carácter de Penélope en el poema la expresa un hombre. La sombra de Agamenón, hablando con el pretendiente Anfimedón en el inframundo (24.192-7), compara a Penélope con su propia esposa (y, en términos morales, el opuesto de Penélope) Clitemnestra. Alaba la “gran virtud” de Penélope, su “buen sentido” (ἀγαθαὶ φρένες, 24. 194) y su fidelidad al marido (‘qué bien se acordaba de Odiseo, su esposo desposado’). Así pues, esta esposa ideal se utiliza para establecer un estándar moral con el que se miden las demás mujeres. Un elemento central de esta imagen idealizada es su capacidad para permanecer fiel a su marido a pesar de la duración y la incertidumbre de su separación.