Ciencias Sociales

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Martina López
Apr 15, 2025

Según las cifras publicadas en 2018 por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, el número total de escuelas públicas en todo el país que exigen que los estudiantes usen uniformes escolares aumentó del 12% durante el año escolar 1999-2000 al 21% durante el año escolar 2015-2016. En 2015-2016, el 25 % de las escuelas primarias públicas aplicaban una política de uniformes, al igual que el 20 % de las escuelas medias públicas y el 12 % de las escuelas secundarias públicas. Una mayor proporción de escuelas ubicadas en ciudades tenían uniformes obligatorios en 2015-2016 que las escuelas en áreas suburbanas, pueblos y zonas rurales. Los uniformes obligatorios eran mucho más frecuentes en las escuelas de "alta pobreza" (en las que el 76 % de los alumnos tenían derecho a programas de almuerzo gratuito o de coste reducido) que en las escuelas de "baja pobreza".

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Martina López
Apr 15, 2025

Cierto, hay que tener en cuenta, como aspecto positivo, que los profesores y los compañeros perciben mejor a los alumnos uniformados. Un estudio de 1994, revisado por expertos, descubrió que los profesores y los compañeros percibían a los alumnos con uniforme como más competentes académicamente que los alumnos con ropa normal. El estudio también descubrió que los alumnos con uniforme eran percibidos por compañeros y profesores como personas con mayor potencial académico, y percibidos por sus compañeros como personas con mejor comportamiento. Los alumnos deben aprender a encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y el cumplimiento de las expectativas.

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Por supuesto, sigue adelante.

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