Nota inicial: Hicimos una pequeña encuesta, muy artesana, y mientras los padres preferían el uso del uniferme escolar, los niños -especialmente niñas- estaban absolutamente en contra.

Aquí se ofrecerá algo de historia y de los retos sociales (de desiguladad, etc) y jurídicos de este debate. Y, en especial, se darán importantes razones a favor y en contra según los expertos consultados y la literatura leída.

La Historia y Retos de la Obligatoriedad de los Uniformes en los Colegios

Tradicionalmente favorecidos por las instituciones privadas y parroquiales, los uniformes escolares están siendo adoptados por las escuelas públicas de Estados Unidos en un número cada vez mayor. Mientras en España se pasaba de obligar a llevar faldas de uniforme a prohibirlas, en Francia, en 2024, el Estado promueve su uso, y espera que el uniforme fomente "el apego a la institución escolar" y permita a los alumnos "conservar recuerdos materiales de su escolarización".

Según un informe de 2020, el porcentaje de escuelas públicas que exigían uniformes escolares pasó del 12% en el curso 1999-2000 al 20% en el curso 2017-18. Los uniformes escolares fueron requeridos con mayor frecuencia por las escuelas primarias (23%), seguidas por las escuelas medias (18%) y las escuelas secundarias (10%).

Historia de los uniformes escolares

El primer uso registrado de la vestimenta estandarizada en la educación puede haber sido en Inglaterra en 1222, cuando el Arzobispo de Canterbury ordenó que los estudiantes usaran un atuendo similar a una túnica llamado "cappa clausa". El origen del uniforme escolar moderno se remonta a la Inglaterra del siglo XVI, cuando los empobrecidos "niños de la caridad" que asistían al internado Christ's Hospital vestían capas azules que recordaban a las sotanas usadas por el clero, junto con medias amarillas. En septiembre de 2014, los alumnos del Christ's Hospital seguían vistiendo el mismo uniforme y, según el colegio, es el uniforme escolar más antiguo que se sigue utilizando. Cuando Christ's Hospital encuestó a sus alumnos en 2011, el 95% votó a favor de mantener los uniformes tradicionales.

En siglos posteriores, los uniformes escolares se asociaron con la clase alta. En uno de los colegios más prestigiosos de Inglaterra, Eton, los alumnos debían llevar sombrero de copa negro y frac dentro y fuera del campus hasta 1972, cuando los códigos de vestimenta empezaron a relajarse.

Los uniformes escolares en Estados Unidos siguieron el uso tradicional de uniformes establecido en Inglaterra y se limitaron generalmente a las escuelas privadas y parroquiales. Una excepción la constituyeron los internados gubernamentales para niños nativos americanos, creados a finales del siglo XIX, donde los niños, que habían sido separados de sus familias, vestían uniformes de estilo militar.

Comienza el movimiento por los uniformes escolares en EE.UU.

Las primeras escuelas públicas estadounidenses de las que se tiene constancia que instituyeron políticas de uniformes fueron las de Maryland y Washington, DC, en otoño de 1987, siendo la Escuela Primaria Cherry Hill de Baltimore, MD, la que obtuvo más publicidad. Estos primeros programas de uniformes eran voluntarios, pero según un informe del New York Times de diciembre de 1987, la mayoría de los padres apoyaban la idea y "casi todos" los alumnos llevaban uniforme. Las autoridades escolares y otros defensores de las nuevas políticas de uniformes observaron mejoras en el "estado de ánimo" de los alumnos y afirmaron que los uniformes habían "reducido drásticamente los problemas de disciplina". También informaron de que los uniformes "ya habían reducido la preocupación de los alumnos por la costosa ropa de diseño para vestir en la escuela y aliviado la carga financiera que suponía para las familias de los alumnos." El origen de la política de uniformes en Baltimore se ha relacionado con un tiroteo ocurrido en 1986, en el que un alumno de una escuela pública local resultó herido durante una pelea por unas gafas de sol de 95 dólares.

En otoño de 1988, 39 escuelas primarias públicas y dos escuelas secundarias públicas de Washington, DC, habían instituido políticas de uniformes obligatorios, y pronto el movimiento se extendió a otros estados, incluidos Connecticut y Nueva Jersey, generalmente en escuelas urbanas con alumnos de bajos ingresos y minorías. En 1988, Ed Koch, entonces alcalde de Nueva York, expresó su apoyo a los uniformes escolares, afirmando que fomentan "el respeto común y mejoran el entorno de aprendizaje", y elogiándolos por su similitud con los atuendos utilizados en las escuelas privadas y parroquiales. En 1989 se introdujo un programa piloto de uniformes en la ciudad de Nueva York.

El primer distrito escolar de Estados Unidos que obligó a todos sus alumnos de primaria a octavo curso a llevar uniforme fue el Distrito Escolar Unificado de Long Beach, California, en enero de 1994. Ese mismo año, el gobernador de California, Pete Wilson, firmó un proyecto de ley que permitía oficialmente a las escuelas aplicar políticas de uniformes obligatorios. De acuerdo con la nueva ley, a los padres de Long Beach se les concedió una cláusula de exclusión voluntaria. El Distrito Escolar Unificado de Long Beach anunció a través de un portavoz que la actividad de las bandas en la zona había impulsado esta política: "Todas las grandes ciudades de Estados Unidos se han preocupado por las bandas. Sus ropas son realmente un uniforme no oficial de intimidación".

El apoyo de Bill Clinton a los uniformes

El 3 de enero de 1996, el presidente Bill Clinton dijo al Congreso durante su discurso sobre el Estado de la Unión: que si eso significa que "los adolescentes dejarán de matarse unos a otros por unas chaquetas de diseño, entonces nuestras escuelas públicas deberían poder exigir a sus alumnos que lleven uniformes escolares."

El 25 de febrero de 1996, el presidente Clinton repitió su mensaje sobre los uniformes en su discurso radiofónico semanal y durante una serie de apariciones en los medios de comunicación. El mismo día, ordenó la distribución de un manual sobre uniformes escolares a los 16.000 distritos escolares del país. El manual orientaba a los distritos escolares en la aplicación legal de una política de uniformes. En julio de 1998, el Presidente Clinton continuó su promoción de los uniformes escolares con un discurso en la convención anual de la Federación Americana de Profesores, en el que afirmó que los uniformes ayudan a los niños a "sentirse libres" y reducen la delincuencia y la violencia. En respuesta, según el New York Times, el entonces senador y ex candidato a la presidencia de EE.UU. Phil Gramm "acusó al Presidente de una tendencia hacia un gobierno intrusivo."

Los uniformes escolares y el derecho

En 1969, el Tribunal Supremo de EE.UU. tomó una decisión que más tarde utilizarían tanto los defensores como los detractores de los uniformes para apoyar sus argumentos. En el caso Tinker contra el Distrito Escolar de la Comunidad Independiente de Des Moines (véase más adelante), el Tribunal dictaminó por 7 a 2 que las escuelas no podían coartar la libertad de expresión de los alumnos siempre y cuando las elecciones de los estudiantes "no fueran perturbadoras y no atentaran contra los derechos de los demás". Los estudiantes en cuestión habían llevado brazaletes negros para protestar por la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y los detractores de los uniformes escolares utilizan esta decisión para argumentar que la elección de los estudiantes sobre qué ponerse está protegida por la Cláusula de Libertad de Expresión de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Los defensores del uniforme, sin embargo, citan un pasaje de la opinión mayoritaria de Tinker que dice: "El problema que plantea el presente caso no se refiere a la regulación de la longitud de las faldas o el tipo de ropa."

[su_box title="▷ Caso Tinker v. Des Moines Independent Community School District" box_color="#242256"] Es un famoso caso judicial en el que el 24 de febrero de 1969 el Tribunal Supremo de EE.UU. estableció (7-2) los derechos políticos y de libertad de expresión de los estudiantes en el entorno escolar. Sobre la base de la decisión mayoritaria en el caso Tinker contra Des Moines, las autoridades escolares que deseen regular la expresión de los alumnos deben poder demostrar que las actividades expresivas de los alumnos supondrían una interferencia material y sustancial en el funcionamiento de la escuela o invadirían los derechos de terceros. Cuando las autoridades escolares disponen de hechos concretos que apoyan razonablemente las predicciones de perturbación, pueden regular la expresión de los alumnos, incluida la prohibición de determinadas actividades.

Según la legislación estadounidense, las escuelas se consideran espacios públicos limitados. Como tales, los estudiantes tienen menos derechos de libertad de expresión en las escuelas que en la vía pública. En las escuelas, los derechos de libertad de expresión de los estudiantes deben sopesarse con la obligación de los funcionarios escolares de proteger la seguridad y la privacidad de los estudiantes y de impartir una educación de calidad. En general, los derechos de libertad de expresión de los alumnos sólo se extienden a las expresiones de carácter político, económico o social que no forman parte de un programa escolar. Con este fin, como dictaminó posteriormente el Tribunal Supremo en el caso Hazelwood School District v. Kuhlmeier (1988), las autoridades escolares pueden regular los escritos de los alumnos en los periódicos escolares con muchas menos pruebas de perturbación que en el caso de las camisetas de los alumnos o las discusiones de los alumnos en la cafetería. Sin embargo, las autoridades escolares pueden prohibir algunas formas de expresión estudiantil de carácter lascivo u obsceno, incluidas las camisetas de los alumnos, sin ninguna prueba de posible perturbación, ya que ese tipo de discurso tiene poco o ningún valor educativo.

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Varios tribunales inferiores han dictado sentencias relacionadas con los uniformes escolares, a menudo favoreciendo a los defensores de los uniformes. En un caso de 1995, Bivens by Green v. Albuquerque Public Schools, un juez federal de distrito dictaminó que el deseo de llevar "pantalones caídos", prohibido por el código de vestimenta escolar, no constituía libertad de expresión porque, a diferencia del uso de brazaletes negros para protestar contra la guerra de Vietnam, no transmitía un "mensaje" ni representaba una identidad étnica: "La caída no está necesariamente asociada a un único grupo racial o cultural, y la caída es vista por algunos simplemente como una tendencia de moda seguida por muchos adolescentes en todo Estados Unidos". El demandante había alegado que su elección de atuendo era un elemento del estilo hip hop favorecido por las minorías y que constituía una "identidad de grupo", afirmando que "tal identificación intencionada debe implicar claramente la libertad de expresión."

En marzo de 1997, un tribunal de apelación del estado de Arizona confirmó la política de uniformes obligatorios de la Phoenix Preparatory Academy, declarándola constitucional. Era la primera vez que un juez confirmaba una política de uniformes que no incluía una cláusula de "exclusión voluntaria". Uno de los alumnos que presentaron la demanda contra el distrito escolar había infringido las restricciones de uniforme de la escuela al llevar una camiseta adornada con la bandera de EE.UU. y el lema "Apoyo a mi país". El otro estudiante que presentó la demanda llevaba una camiseta en la que aparecían Jesucristo y la Biblia, junto con las palabras "Espíritu verdadero" y "La escuela de enseñanza superior". La sentencia unánime (3-0) en el caso Phoenix Elementary School District No. 1 v. Green consideró que, al aplicar una política uniforme, la escuela "regulaba el medio de expresión, no el mensaje" y estimó que la escuela "no era un foro público" en el que la libertad de expresión estuviera más estrictamente protegida. El tribunal aceptó la alegación del distrito escolar de que adoptó la política de uniformes para servir a varios fines pedagógicamente "razonables", entre ellos la promoción de "un clima más eficaz para el aprendizaje", "la seguridad y protección del campus", "la unidad y el orgullo escolar" y "la vestimenta modesta".

En el verano de 1999, estalló la polémica en Florida cuando el superintendente de las escuelas del condado de Polk, Glenn Reynolds, sugirió que los padres podrían ser encarcelados si no cumplían la nueva política de uniformes obligatorios. Reynolds afirmó que los padres que permiten que sus hijos vayan vestidos sin uniforme están "contribuyendo a la delincuencia de un niño", antes de retractarse posteriormente de sus comentarios.

En enero de 2000, la Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte, que se opone a los uniformes escolares, representó a un alumno de nueve años que fue suspendido dos veces por negarse a llevar uniforme escolar porque entraba en conflicto con las creencias religiosas de su familia. Según las actas judiciales del caso Hicks contra el Consejo de Educación del Condado de Halifax, la bisabuela y el tutor del alumno creían que "llevar uniforme demuestra lealtad al espíritu del anticristo, un ser que exige uniformidad, igualdad, conformidad forzosa y ausencia de diversidad". La escuela accedió a modificar su política de uniformes escolares para permitir exenciones religiosas.

En mayo de 2008, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de EE.UU. falló por 2-1 en el caso Jacobs contra el distrito escolar del condado de Clark que la política de uniformes escolares obligatorios introducida por el distrito de Nevada es constitucional. Una estudiante de 11º curso y sus padres habían demandado al distrito por negarse a permitirle llevar una camiseta con un mensaje que presentaba sus creencias religiosas. El tribunal dictaminó que la política de uniformes del distrito no restringía ningún punto de vista en particular y que, por lo tanto, la política era "neutral en cuanto al contenido" y no constituía una infracción de la "libertad de expresión pura".

En febrero de 2014, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. determinó que la política de uniformes de la escuela primaria Roy Gomm de Reno, NV, podía ser inconstitucional, pero devolvió el caso a un tribunal inferior para su revisión. El panel dictaminó que la insistencia de la escuela en que sus camisetas de uniforme lleven el lema "Líderes del mañana" puede violar los derechos de la Primera Enmienda porque "obliga a hablar". Ningún estado de EE.UU. exige por ley los uniformes escolares ni los prohíbe. La ley de Massachusetts establece que "los funcionarios escolares no restringirán los derechos de los alumnos en cuanto a vestimenta y aspecto personal", pero otra sección de la ley estipula que esta disposición sólo se aplica a las ciudades y pueblos que la "acepten".

Los alumnos de la escuela Charter Day School de Leland, Carolina del Norte, impugnaron con éxito una política de uniformes que prohibía a las niñas llevar pantalones o pantalones cortos a la escuela. El juez Malcolm J. Howard, del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Carolina del Norte, dictaminó en marzo de 2019 que el deseo declarado de la escuela de defender los valores tradicionales e inculcar disciplina no tenía relación con exigir a las niñas que llevaran faldas, jerseys o pantalones cortos. Esa decisión fue revocada en 2021 por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Cuarto Circuito, solo para ser anulada por el panel completo de jueces. El 14 de junio de 2022, el pleno del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Cuarto Circuito, con sede en Richmond (Virginia), votó por 10 votos a favor y 6 en contra que la escuela Charter Day violaba los derechos de las alumnas al exigirles que llevaran falda. El fallo declaró que la escuela "ha impuesto el requisito de las faldas con el propósito expreso de telegrafiar a los niños que las niñas son 'frágiles', requieren protección por parte de los niños y merecen un trato diferente al de los estudiantes varones, estereotipos con consecuencias potencialmente devastadoras para las niñas pequeñas."

Situación en España

El Defensor del Pueblo, en una recomendación sobre los colegios concertados, señaló que los centros educativos tienen autonomía para elaborar sus normas de organización y funcionamiento, incluyendo la exigencia o no de uniformes obligatorios, pero tal autonomía no debe ser omnímoda, sino que debe estar presidida por un principio de proporcionalidad y sujetarse a los límites que fijan el marco legal y constitucional.

En particular, ha de conciliarse con el derecho a la gratuidad de la educación en la etapa educativa, derecho que tiene rango fundamental, a tenor de lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Constitución española, que dispone que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.

La gratuidad de la educación obligatoria es un derecho fundamental y el Estado es su garante, de manera que corresponde a los poderes públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptar las medidas necesarias para su plena efectividad.

Por ello, señala, la Administración educativa debe intervenir frente a prácticas de los centros educativos consistentes en exigir uniformes que, por su singular diseño, tengan una comercialización restringida. En tales circunstancias, al privarse a las familias de la posibilidad de adquirir los uniformes en los establecimientos comerciales de su libre elección, se está generando un sobrecoste que compromete el derecho a la gratuidad de la enseñanza en la etapa obligatoria, al triplicarse el precio frente a otros uniformes básicos.

Finalmente recomienda lo siguiente: Adoptar medidas que reduzcan el coste de los uniformes escolares en los centros sostenidos con fondos públicos, favoreciendo la libertad de las familias de adquirir uniformes básicos en el establecimiento de su elección y, en el caso de que el centro exija que el uniforme incluya logotipos, escudos u otros emblemas, favorecer la adquisición separada de dichos elementos.

Estadísticas sobre los uniformes

Nota: Se hará referencia a Estados Unidos.

Según las cifras publicadas en 2018 por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, el número total de escuelas públicas en todo el país que exigen que los estudiantes usen uniformes escolares aumentó del 12% durante el año escolar 1999-2000 al 21% durante el año escolar 2015-2016. En 2015-2016, el 25 % de las escuelas primarias públicas aplicaban una política de uniformes, al igual que el 20 % de las escuelas medias públicas y el 12 % de las escuelas secundarias públicas. Una mayor proporción de escuelas ubicadas en ciudades tenían uniformes obligatorios en 2015-2016 que las escuelas en áreas suburbanas, pueblos y zonas rurales. Los uniformes obligatorios eran mucho más frecuentes en las escuelas de "alta pobreza" (en las que el 76 % de los alumnos tenían derecho a programas de almuerzo gratuito o de coste reducido) que en las escuelas de "baja pobreza".

Entre las ciudades estadounidenses con mayor uso de uniformes escolares en los colegios públicos se encuentran Filadelfia (100% de los colegios), Nueva Orleans (95%), Cleveland (85%), Chicago (80%), Boston (65%) y Miami (60%). El número de escuelas con "códigos de vestimenta estrictos" también ha aumentado, del 47% en 2000 al 57% en 2010.

Revisor de hechos: Michael

Es Mejor la Obligatoriedad de los Uniformes en los Colegios?: Ventajas e Inconvenientes

Ventajas (a Favor)

Ventaja 1

Los uniformes escolares disuaden de la delincuencia y aumentan la seguridad de los alumnos.

En Long Beach, California, tras dos años de aplicación de una política de uniformes obligatorios en todo el distrito, las denuncias de agresiones y lesiones en las escuelas del distrito disminuyeron en un 34%, las agresiones con arma mortífera se redujeron en un 50%, los incidentes de peleas se redujeron en un 51%, los delitos sexuales se redujeron en un 74%, los robos se redujeron en un 65%, la posesión de armas (o de "imitaciones" de armas) se redujo en un 52%, la posesión de drogas se redujo en un 69% y el vandalismo se redujo en un 18%.

Un año después de que la Sparks Middle School de Nevada instituyera una política uniforme, los datos de la policía escolar mostraron un descenso del 63% en los informes policiales, y también se observaron descensos en la actividad de las bandas, las peleas entre alumnos, los graffitis, los daños a la propiedad y las agresiones. Según un estudio revisado por expertos, las escuelas con políticas de uniformes registraron un 12% menos de incidentes relacionados con armas de fuego y un 15% menos de incidentes relacionados con drogas que las escuelas sin uniformes.

Los uniformes escolares también evitan que los alumnos oculten armas bajo la ropa holgada, facilitan el seguimiento de los alumnos en las excursiones y hacen más visibles a los intrusos en el campus. Frank Quatrone, superintendente del distrito escolar de Lodi, en Nueva Jersey, afirma: "Cuando los alumnos visten igual, están más seguros. Si alguien entrara en un edificio, se podría reconocer fácilmente al intruso".

Además, los uniformes escolares crean igualdad de condiciones entre los alumnos, lo que reduce la presión de los compañeros y el acoso escolar. Cuando todos los alumnos visten igual, se elimina la competencia entre ellos por la elección de la ropa y las burlas a los que visten menos caro o menos a la moda. Una investigación de la Schoolwear Association descubrió que el 83% de los profesores pensaba que "un buen uniforme escolar... podría prevenir el acoso escolar basado en la apariencia o el nivel económico". Arminta Jacobson, fundadora y directora del Centro para la Educación de Padres de la Universidad del Norte de Texas, afirma que los uniformes ponen "a todos los niños en el mismo campo de juego en cuanto a su aspecto. Creo que probablemente les da un sentido de pertenencia y una sensación de ser socialmente aceptados."

Además, los uniformes escolares evitan que se muestren los colores y las insignias de las bandas, lo que reduce la actividad de las bandas y la presión para unirse a ellas en las instalaciones escolares. El Manual sobre Uniformes Escolares del Departamento de Educación de EE.UU. afirma que las políticas de uniformes pueden "impedir que los miembros de las bandas lleven los colores y las insignias de éstas en el colegio" para "fomentar un entorno seguro". Los educadores del Distrito Escolar Unificado de Long Beach han especulado con que la fuerte reducción de la delincuencia tras la introducción de los uniformes escolares se debió a que se frenaron los conflictos entre bandas. Jay Wheeler, miembro del Consejo Escolar del condado de Osceola (Florida), informa de que las escuelas del condado registraron un descenso del 46% en la actividad de las bandas tras su primer curso escolar completo con una política de uniformes obligatorios para K-12. Wheeler explica que "la vestimenta es parte integrante de la cultura de las bandas... Imagínense a un reclutador de las Fuerzas Armadas estadounidenses sin uniforme intentando reclutar nuevos soldados; el índice de éxito desciende. Lo mismo se aplica al reclutamiento de bandas".

Ventaja 2

Los uniformes escolares mantienen a los alumnos centrados en su educación, no en su ropa.

La Asociación Nacional de Directores de Secundaria afirma: "Cuando todos los alumnos llevan el mismo atuendo, se preocupan menos por su aspecto y por cómo encajan con sus compañeros; así, pueden concentrarse en sus tareas escolares." Y un estudio de la Universidad de Houston descubrió que las puntuaciones en los exámenes de lengua de las niñas de primaria aumentaban unos tres puntos porcentuales tras la introducción de los uniformes.

La ex secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton aboga por los uniformes escolares como forma de ayudar a los alumnos a centrarse en el aprendizaje: "Quita eso [las opciones de ropa] de la mesa y pon el foco en la escuela, no en lo que llevas puesto". Chris Hammons, director de la Woodland Middle School de Coeur d'Alene, Idaho, explica que los uniformes "proporcionan menos distracciones, menos dramatismo y más concentración en el aprendizaje."

El uso de uniformes también aumenta el orgullo escolar, la unidad y el espíritu de comunidad, lo que puede potenciar el interés por la educación. Un estudio de más de 1.000 estudiantes de secundaria de Texas descubrió que los estudiantes con uniforme "informaron de percepciones significativamente más positivas de pertenencia a su comunidad escolar que los estudiantes del grupo de vestimenta estándar." Christopher P. Clouet, ex Superintendente de las Escuelas Públicas de New London, Connecticut, declaró que "el uso de uniformes contribuye al orgullo escolar". El doctor Arnold Goldstein, director del Centro de Investigación sobre la Agresión de la Universidad de Siracusa, señala que los uniformes ayudan a los alumnos con problemas a sentir que cuentan con el apoyo de una comunidad: "Hay un sentimiento de pertenencia". Además, "los profesores percibieron un aumento del nivel de respeto, cariño y confianza... en todo el colegio" y "se hace sentir a los alumnos 'importantes' y como si formaran parte de un equipo al llevar uniforme", según un estudio revisado por expertos.

Además, los uniformes escolares pueden mejorar la asistencia y la disciplina. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Houston descubrió que la tasa media de absentismo escolar de las chicas de secundaria y bachillerato disminuyó un 7% tras la introducción de los uniformes, y que los problemas de comportamiento disminuyeron en gravedad. Los uniformes escolares facilitan la preparación para ir al colegio, lo que puede mejorar la puntualidad.

Cuando los uniformes son obligatorios, los padres y los alumnos no pierden tiempo eligiendo la ropa adecuada para la jornada escolar. Según una encuesta nacional, más del 90% de los directores de centros escolares de EE.UU. creen que las políticas de uniformes escolares o de código de vestimenta formal "eliminan las batallas de vestuario con los niños", hacen que "sea más fácil preparar a los niños por la mañana" y crean un "ahorro de tiempo por las mañanas." Tracey Marinelli, superintendente del distrito escolar de Lyndhurst, en Nueva Jersey, atribuye a la política de uniformes del distrito la reducción del número de alumnos que llegan tarde. El estudiante de Lyndhurst Mike Morreale está de acuerdo, afirmando que "es mucho más fácil vestirse que tener que buscar ropa y descubrir que algo no combina". Un estudio de la Universidad Estatal de Youngstown sobre los centros de secundaria de los ocho mayores distritos escolares de Ohio concluyó que las políticas de uniformes escolares mejoran los índices de asistencia, graduación y suspensión.

Durante el primer semestre de un programa de uniformes obligatorios en la John Adams Middle School de Albuquerque (Nuevo México), las sanciones disciplinarias se redujeron de 1.565 durante el primer semestre del año anterior a 405, un 74% menos. Investigadores de la Universidad Macquarie (Australia) descubrieron que en las escuelas de todo el mundo donde se aplican políticas uniformes, los alumnos "son más disciplinados" y "escuchan significativamente mejor, hay menos niveles de ruido y menos tiempos de espera para la enseñanza, con clases que empiezan a su hora."

El tiempo perdido en las aulas se reduce porque las políticas de uniformes ahorran un valioso tiempo de clase, ya que son más fáciles de hacer cumplir que un código de vestimenta estándar. Doris Jo Murphy, antigua Directora de Experiencias de Campo de la Facultad de Educación de la Universidad del Norte de Texas, afirma: "Como subdirectora de primaria en dos distritos suburbanos, puedo decirles que el código de vestimenta ocupaba gran parte de mi tiempo en el área de disciplina... Muchas veces deseé que tuviéramos uniformes porque el tema de las faldas o los pantalones cortos demasiado cortos, y los vaqueros y pantalones holgados de los chicos que no se subían como debían, no habría sido un problema." Tracey Marinelli, superintendente del distrito escolar de Lyndhurst, Nueva Jersey, tuvo una experiencia similar antes de que se introdujera la política de uniformes: "Los niños pasaban tiempo en la oficina porque no cumplían el código de vestimenta... Eso era tiempo que se perdía en clase".

Ventaja 3

El derecho legal de los alumnos a la libertad de expresión permanece intacto con los uniformes escolares obligatorios.

El caso Tinker contra el Distrito Escolar de la Comunidad Independiente de Des Moines (1969) del Tribunal Supremo de EE.UU., que se refería al uso de brazaletes negros para protestar contra la guerra de Vietnam, confirmó que el derecho constitucional de los estudiantes a la libertad de expresión "no está relacionado con la regulación de la longitud de las faldas o el tipo de ropa". Llevar la camisa o los pantalones que uno elija no es "pura expresión" protegida por la Constitución.

En Canady v. Bossier Parish School Board (3-0, 2001), el Tribunal de Apelación del Quinto Circuito de EE.UU. confirmó el derecho de un consejo escolar a aplicar una política de uniformes obligatorios, afirmando que exigir uniformes con el fin de aumentar los resultados de los exámenes y mejorar la disciplina "no está relacionado en modo alguno con la supresión de la expresión de los alumnos. [Los alumnos] siguen siendo libres de vestir lo que quieran fuera del horario escolar. Los alumnos pueden seguir expresando sus opiniones por otros medios durante la jornada escolar."

Además, los alumnos pueden seguir expresando su individualidad en los uniformes escolares introduciendo variaciones y añadiendo accesorios. La estudiante de secundaria Amelia Jiménez escribió en su artículo de opinión para el Pennsylvania Patriot-News que "contrariamente a la creencia popular, los uniformes no impiden a los estudiantes ser ellos mismos. Los uniformes no silencian las voces. Los alumnos pueden llevar diversos elementos expresivos, como botones o joyas". Los estudiantes pueden inyectar su estilo personal en su look diario con peinados, esmalte de uñas y accesorios coloridos como bolsos, bufandas y calcetines divertidos. El 54% de los alumnos de octavo curso afirman que pueden seguir expresando su individualidad aunque lleven uniforme escolar.

Además, los profesores y los compañeros perciben mejor a los alumnos uniformados. Un estudio de 1994, revisado por expertos, descubrió que los profesores y los compañeros percibían a los alumnos con uniforme como más competentes académicamente que los alumnos con ropa normal. El estudio también descubrió que los alumnos con uniforme eran percibidos por compañeros y profesores como personas con mayor potencial académico, y percibidos por sus compañeros como personas con mejor comportamiento. Los alumnos deben aprender a encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y el cumplimiento de las expectativas.

Desventajas (en Contra)

Desventaja 1

Los uniformes escolares no frenan el acoso y, de hecho, pueden aumentar las agresiones violentas.

En general, no hay pruebas en la literatura sobre acoso escolar que apoyen una reducción de la violencia debida a los uniformes escolares", explica Tony Volk, profesor asociado de la Universidad de Brock. Es posible que las tan citadas mejoras en la seguridad escolar y el comportamiento de los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Long Beach (California) entre 1993 y 1995 no se debieran a la introducción de los uniformes escolares. El estudio en el que se publicaron los resultados advertía de que "no está claro que estos resultados sean totalmente atribuibles a la política de uniformes" y sugiere que la introducción de nuevas medidas de seguridad escolar realizadas al mismo tiempo puede haber sido en parte responsable. [64] [85]

Además, un estudio revisado por expertos descubrió que "los uniformes escolares aumentaban el número medio de agresiones" en unos 14 al año en las "escuelas más violentas". Un estudio de la Texas Southern University descubrió que los incidentes de disciplina escolar aumentaron alrededor de un 12% tras la introducción de los uniformes. Y, según la Oficina de Evaluación y Gestión Educativa de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, las peleas en las escuelas medias casi se duplicaron en el plazo de un año tras la introducción de los uniformes obligatorios.

Los problemas de disciplina aumentan en parte porque los uniformes escolares acentúan las divisiones socioeconómicas que supuestamente deben eliminar. La mayoría de las escuelas públicas con políticas de uniformes se encuentran en barrios de bajos ingresos (el 47% de las escuelas públicas de alta pobreza exigían uniformes escolares frente al 6% de las escuelas de baja pobreza), lo que acentúa las distinciones de clase que se suponía que los uniformes debían eliminar. Incluso dentro de una misma escuela, los uniformes no pueden ocultar las diferencias entre "los que tienen" y "los que no tienen". Las familias más acomodadas compran más uniformes por niño. Las menos pudientes tienen uno. Es más probable que esté hecho jirones, roto y descolorido. Bastan dos meses tras la aplicación de una política de uniformes para que las diferencias socioeconómicas vuelvan a aparecer."

Desventaja 2

Los uniformes escolares no mejoran la asistencia, la preparación académica ni los resultados de los exámenes.

Un estudio que analizó una muestra nacional de alumnos de 10º curso no encontró "ningún efecto de los uniformes sobre el absentismo, los problemas de conducta (peleas, suspensiones, etc.) o el consumo de sustancias en el campus" y "ningún efecto" sobre "las actitudes a favor de la escuela, la preparación académica y las actitudes de los compañeros hacia la escuela." Un investigador también descubrió un efecto negativo de los uniformes en el rendimiento académico, y más tarde descubrió que los uniformes eran igualmente ineficaces en alumnos de primaria y de octavo curso. Un estudio revisado por expertos no encontró "efectos significativos de los uniformes escolares en el rendimiento en los exámenes de lectura y matemáticas de segundo grado, así como en los exámenes de lectura, matemáticas, ciencias e historia de décimo grado.".. En muchas de las especificaciones, "los resultados son realmente negativos".

Los problemas surgen porque centrarse en los uniformes desvía la atención de la búsqueda de soluciones genuinas a los problemas de la educación. Dedicar tiempo y esfuerzo a la aplicación de políticas uniformes desvía la atención de esfuerzos más eficaces para reducir la delincuencia en las escuelas y mejorar el rendimiento de los alumnos. Podrían lograrse mejoras más sustanciales en la educación pública con clases más reducidas, mayor seguridad, mayor participación de los padres, mejores instalaciones y otras medidas. Tom Houlihan, ex superintendente de las escuelas de Oxford, Carolina del Norte, declaró que los uniformes escolares "son una distracción para no centrarse en la transformación sistemática y fundamental para mejorar nuestras escuelas."

Que las políticas de uniformes son una distracción es más evidente cuando nos damos cuenta de que la presión a favor de los uniformes escolares está impulsada por intereses comerciales y no educativos. Los estadounidenses gastan alrededor de mil millones de dólares en uniformes escolares cada año. El minorista J.C. Penney Co. dice que los uniformes escolares son "un negocio enorme e importante para nosotros". Sólo en un año, la empresa de uniformes Lands' End gastó 3 millones de dólares en esfuerzos de marketing dirigidos a escuelas y distritos públicos. Múltiples estudios utilizados para promover la eficacia de los uniformes fueron financiados en parte por Lands' End, y al menos uno de esos estudios es "tan totalmente defectuoso que se vuelve inútil", según un investigador. Reuters informó de que los minoristas estaban "percibiendo su oportunidad... intensificando la competencia en los pasillos de uniformes y en línea. Walmart ha creado "tiendas de uniformes" o boutiques temporales en algunas tiendas".

La comercialización de los uniformes escolares en las escuelas públicas también socava la promesa de una educación gratuita al imponer un gasto adicional a las familias. Los padres ya pagan impuestos, y siguen teniendo que comprar ropa normal para que sus hijos la lleven cuando no van a la escuela y para los días de vestimenta informal. La Comisión Infantil sobre la Pobreza (Reino Unido) descubrió que más del "95% de los padres con bajos ingresos declararon tener dificultades para hacer frente a los gastos relacionados con la escuela", incluidos los uniformes, a pesar de que sus hijos asisten a escuelas gratuitas. En Anderson (Indiana), los padres Laura y Scott Bell se opusieron a la política de uniformes escolares de sus hijos, alegando que los 641 dólares de los uniformes de sus hijos rompían la garantía de una educación pública gratuita. En el condado de York, Pensilvania, una filial local de la NBC informó de que algunos niños faltaban a clase porque sus familias no podían permitirse comprar los uniformes obligatorios. Y todo esto antes de examinar las propias políticas de uniformes. La mayoría funcionan como códigos de vestimenta y son clasistas, racistas y sexistas.

Desventaja 3

Los uniformes escolares restringen la libertad de expresión de los alumnos.

La Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. garantiza que todas las personas tienen derecho a expresarse libremente. El Tribunal Supremo de EE.UU. declaró en el caso Tinker contra el Distrito Escolar de la Comunidad Independiente de Des Moines (1969) que "difícilmente se puede argumentar que los alumnos o los profesores se desprenden de sus derechos constitucionales a la libertad de palabra o de expresión en la puerta de la escuela."

En Suecia, un organismo gubernamental, la Inspección Escolar, determinó que los uniformes constituían una violación de los derechos humanos porque "la vestimenta y la apariencia deben considerarse una expresión individual, decidida por los propios alumnos". La elección de la ropa es "una forma crucial de autoexpresión", según la Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada, que también afirma que "permitir que los alumnos elijan su ropa es un mensaje de empoderamiento por parte de las escuelas de que un alumno es una persona en proceso de maduración que tiene derecho a la autodeterminación más básica."

Los uniformes quitan la posibilidad de utilizar la ropa como medio para expresar apoyo a causas sociales. A los alumnos del Friendly High School del condado de Prince George, en Maryland, no se les permitió llevar camisetas rosas para apoyar el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama y 75 alumnos fueron suspendidos por infringir las restricciones del uniforme escolar. Eliminar estas opciones puede retrasar la transición a la edad adulta. Los adultos eligen su propia ropa y tienen libertad para expresarse a través de su apariencia. Negar a los niños y adolescentes la oportunidad de tomar esas decisiones puede hacer que no estén preparados para el mundo de los adultos. Los adolescentes ven en la elección de la ropa un medio de identificación, y la búsqueda de una identidad es una de las etapas críticas de la adolescencia, según el difunto psicólogo del desarrollo Erik Erikson.

Cuando los alumnos tienen que llevar la misma ropa, en lugar de poder elegir la que mejor se adapte a su tipo de cuerpo, pueden pasar vergüenza en el colegio. Robyn Silverman, especialista en desarrollo infantil y adolescente, afirma que los alumnos, sobre todo las chicas, tienden a comparar el aspecto de cada uno con su uniforme: "Como experta en imagen corporal, escucho todo el tiempo a estudiantes que sienten que permite muchas comparaciones... Así que si tienes un cuerpo de talla grande, un cuerpo con más curvas, un cuerpo muy alto, un cuerpo muy bajo, esas chicas suelen sentir que no se ven lo mejor posible". Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Arizona descubrió que "los estudiantes de escuelas sin uniformes informaron puntuaciones de autopercepción más altas que los estudiantes de escuelas con políticas de uniformes". Algunos alumnos también consideran que los uniformes son menos cómodos que su ropa normal, lo que puede no favorecer el aprendizaje.

Además, los uniformes escolares fomentan la conformidad por encima de la individualidad. Kyler Sumter, estudiante de primer ciclo de secundaria en Chicago, Illinois, dice: "Deciden enseñarnos sobre personas como Rosa Parks, Susan B. Anthony y Booker T. Washington... Aprendemos sobre cómo estas personas se expresaron y conquistaron y nosotros ni siquiera podemos expresarnos en los pasillos". Troy Shuman, estudiante de último curso en el condado de Harford, Maryland, dijo que la introducción de una política de uniformes obligatorios en su escuela sería "enseñar conformidad y aplastar el pensamiento individual. Basta pensar en las cárceles y las bandas. El último socializador para aplastar la rebeldía es la conformidad en la apariencia. Si un sistema escolar empieza por la ropa, ¿dónde acaba?".

En los colegios en los que los uniformes están específicamente marcados por el género (las chicas deben llevar falda y los chicos, pantalón), los estudiantes transgénero, de género fluido y de género no conforme pueden sentirse condenados al ostracismo. Seamus, un chico transgénero de 16 años, declaró: "Estar sentado con blusa y falda todo el día me hacía sentir muy ansioso. No me tomaban en serio. Esto es atroz y perjudicial para la salud mental de un joven; ese uniforme casi me destruyó". El fallecido escritor satírico George Carlin se preguntaba: "¿No hacen ya bastante daño estas escuelas, haciendo que todos estos niños piensen igual? ¿Ahora van a conseguir que también se parezcan?".

Más allá de las preferencias de los alumnos, los padres deberían tener libertad para elegir la ropa de sus hijos sin interferencias del gobierno. Uno de los fundadores de la Coalición de Padres del Condado de Wilson (Luisiana), Richard Dashkovitz, afirma: "Es hora de que hagamos saber al gobierno que estamos hartos de esto. Deje de dictarnos lo que debe llevar mi hijo.".. El gobierno "se está entrometiendo en nuestra vida privada, en nuestro papel de padres y en la vida de nuestros hijos". Según otro grupo de defensa de los derechos de los padres, Asserting Parental Rights - It's Our Duty, las "políticas de uniformes obligatorios pisotean el derecho de los padres a criar a sus hijos sin interferencias del gobierno."