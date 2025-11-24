Las abuelas eran “influencers” y sostenibles antes de que fuera un término de moda

No quiero idealizar el mundo de las abuelas, con menos derechos y opciones para las mujeres (en España no podían comprar un coche sin permiso del esposo, por ejemplo). Los buenos tiempos no fueron tan buenos para mucha gente. Pero no tenemos que vivir en el mundo de las abuelas para abrazar algunos de sus valores -el ahorro, la autosuficiencia y la comunidad- y adoptar algunas de sus habilidades y costumbres; temas estos sobre los que se hablará en este artículo.

Siento que mi abuela fue la última generación que disfrutó de la riqueza de las familias extensas. Las dos madres de mis abuelos, hermanos, hijos y constantes visitas de tíos y primos, todos coexistiendo bajo el mismo techo, guiados por un patriarca o una matriarca, con indudable “influencia”, y no sólo en la familia. En verano, todos los tíos, con sus hijos, también. Igual que todos los días de navidad y todas las nochebuenas, sin excepción.

Sin embargo, este modo de vida común se desvaneció en la memoria, a partir de la generación de mis padres. Tras varias generaciones, el concepto de familia nuclear se hizo realidad en un mundo cada vez más globalizado.

“Les enseñamos (a los jóvenes) que no había verdades, ni bien, ni mal, ni sentido, solo elecciones. Les dijimos que podían ser lo que quieran ser, ser todo, en todas partes, al mismo tiempo. Les adentramos en el mar de la libertad, pero sin brújula ni puerto al que dirigirse. Y ese mar de opciones infinitas, lejos de emanciparlos, se volvió abismo insondable que los dejó paralizados. Incapaces de devolverle la mirada al abismo, ahora, nuestros hijos naufragan entre identidades líquidas, vínculos efímeros y deseos que no se sacian. Se consumen en el consumo. Abandonados a toda esperanza, les abrimos las puertas del infierno.” —Eduardo Infante

Mi abuela no estaba influenciada por el individualismo. Pensaba en todos, incluso en cada persona que la conocía, y ello incluía a cada vecino. Ir al mercado significaba entablar conversación y saludar a docenas de personas, cada día, incluso en las grandes ciudades (se ponían “al día”, sin necesidad de redes sociales). Mi abuela estaba conectada con toda su familia, un pivote que nos unía a todos (y no sólo en navidad o en los entierros). Más allá de la familia, su vida estaba entrelazada por el tejido social; se relacionaba con verdadero interés con el cartero, una vecina o el vendedor de verduras. Los conocía a todos por su nombre y comprendía sus vidas íntimamente. A cambio, ellos la reconocían como una cara familiar en sus rutinas diarias.

Hoy apenas conozco a las personas que me entregan los paquetes de Amazon, la leche o la compra. Siguen sin tener rostro, sin conexión personal. En esta era de la comodidad, hemos perdido inadvertidamente la conexión humana, la esencia misma que antaño unía a las comunidades.

Cuando mi abuela preparaba comida, lo hacía pensando también en alguna vecina que no tendría tiempo para hacerlo. Cuando mi madre quería tener un desayuno bien acompañada, no dudaba en hacerlo en la casa de su infancia.

Pero no quiero seguir hablando de mi familia, sino de la forma de vida de la abuela de Ana, un precioso relato que se publicó hace un tiempo en “de sostenible a antifrágil”, y que voy a comentar a continuación.

El silencio en la cocina

Hace unos meses se marchó mi abuela Antonia, con 97 años, nacida en un pueblecito de Granada. La pérdida de un abuelo siempre es difícil de llevar, pero ella era la última. Sentía un vacío distinto. Además de la pérdida individual, sentía que me despedía de una parte de mi identidad: una forma de entender el mundo relegada a la memoria que, en ocasiones, me parece más un futuro a desear que un pasado a olvidar.

Con esta gran introducción empieza Ana este brillante ensayo (véase), que voy a comentar y extender un poco, sobre cómo era la vida y la relación con el tiempo de nuestras abuelas, qué hemos perdido, y cómo podemos utilizarlo para guiar nuestro futuro.

Las tareas

Las abuelas, dentro de sus tareas diarias, trataban de no desperdiciar ropa ni comida. No podían permitírselo. Algunas vivieron de pequeñas el hambre tras la Guerra civil española u otras contiendas. Otras tenían muchos hijos que alimentar. Incluso convertían las sobras (por ejemplo, el pan seco) en nuevos platos (como el budín o la sopa de pan). Además, conservaban la comida. Fermentaban alimentos. Puede que los enlatara. Al menos en el campo, era habitual ver cómo los tarros de conservas llenaban las estanterías de las abuelas. La ropa no era barata (proporcionalmente), pero duraba mucho más, y no acababa amontonada, por millones, en Ghana (lo aprendí de Francisco). Como explica Ana:

Con los restos del aceite hacía jabón, y con los del cocido, croquetas. (…) la ropa se cuidaba con esmero, se remendaba si se rompía y, cuando llegaba el luto, la ropa blanca se teñía de negro para alargarle la vida, luego se limpiaba con tierra. (…) La colada siempre al sol, porque además de secar, blanqueaba, especialmente los pañales, que había que lavar a mano, con paciencia y bien de agua, una y otra vez. Y luego, mucha plancha, porque la arruga no era moda en el mundo rural. El pan blanco era una aspiración, y el pan duro se convertía en migas o en sopas.

Esta frase me ha encantado:

La reutilización era hábito. No había una conciencia medioambiental. No hacía falta.

Con su colofón perfecto:

«El que guarda siempre tiene», reza el refrán.

El tiempo

Me fascinaba escuchar a mi abuela. Era como leer una novela sobre un pasado obsoleto narrado a través de escenas domésticas que exigían un esfuerzo agotador. Un esfuerzo que atravesaba todos los ámbitos del día a día, pero que en la esfera doméstica recaía en esas mujeres sin poder de decisión pero con dedicación infinita.

Una buena introducción en un tema que me obsesiona. Prueba de ello son artículos como éstos:

Ana examina tres “cosas” sobre el cambio en la percepción y uso del tiempo, que no voy a comentar aquí (por favor, lee el artículo original), pero hay algunos párrafos que no tienen desperdicio dentro de tales argumentos:

Reutilizar y reciclar requieren demasiado tiempo, esfuerzo y conciencia para una generación que tiene prisa por llegar, aunque no sepamos bien adónde.

Y sobre la obsesión por la inmediatez:

Hemos abrazado, a ciegas, un modelo alérgico a la incomodidad. Supermercados abiertos 24 horas, detergente en cápsulas para lavavajillas, lechuga prelavada y cortada envasada en plásticos que nos ahorran tiempo a cambio de toneladas de residuos que desaparecerán de nuestra vista casi al instante, sin opción a una segunda vida. Hemos confundido inmediatez con progreso.

Dolor y gloria (2019)

La casa

Las casas ya no se diseñan para durar generaciones, sino para responder a los ciclos del mercado.

Por favor, lee sobre esto el artículo original, y estos artículos de Francisco:

Las modas

No busco proponer una vuelta atrás ni idealizar una época marcada por evidentes desigualdades sociales. Se trata de reconocer que muchas de las prácticas que hoy celebramos como innovadoras son, en realidad, un conocimiento que habíamos olvidado.

Las abuelas cocinaban y comían alimentos integrales y frescos, pero no por un rechazo a lo “moderno”, o porque estuviera de moda. En esa época, las empresas aún no habían producido alimentos ultraprocesados que ellas no reconocerían como alimentos porque no lo son. De hecho, se hizo popular una frase: Sólo compra aquello que tu abuela pudiera entender. Si ellas no las cultivaban o criaban (hasta los años 50 del siglo XX, más del 25% del consumo era privado en muchos países occidentales), en gallineros y huertos privados, las pizzas no tenían ingredientes de China ni las macedonias kiwis procedentes de Nueva Zelanda. El consumo de proximidad era la única opción para los no opulentos y/o excéntricos.

Por entonces, no se desviaban de su camino para comprar alimentos integrales ni tenían que analizar etiquetas, porque, durante mucho tiempo, las abuelas sólo podían comprar alimentos integrales. Hoy en día, si no queremos comer alimentos ultraprocesados -y tenemos la suerte de no depender de ellos- debemos evitarlos activamente, algo que el sistema alimentario industrial hace difícil.

Como observa Ana:

La moda rápida convirtió el ganchillo en un hobby. El vinagre como suavizante, el bicarbonato como limpiador o los productos de higiene femenina de algodón reutilizables vuelven a circular como tendencias saludables en Instagram.

Las abuelas no compraban plástico de un solo uso (no existían) ni productos de consumo. Los productos baratos diseñados para ser sustituidos rápidamente no habían inundado el mercado: No existían maquinillas de afeitar de un solo uso, o pañales desechables. Los coches y los aparatos se fabricaban para que durasen, no se programaba su obsolescencia (o que fueran peor cuando aparecía una nueva versión, como hizo Apple). Como señala Ana en otro lugar:

¿Cuándo pasamos de estirar la vida de las cosas a diseñarlas para que duren cada vez menos?

El futuro

Y es que la sostenibilidad no nació en las oficinas ni en las cumbres del clima. Nació en las cocinas, en los patios, en los huertos familiares. Nació en las manos de mujeres que transformaban lo que había en lo que hacía falta.

Enseguida, Ana se centra (siguiendo el título) en las cocinas, que actualmente:

.. han visto reducida su actividad: menos tiempo, menos fuego lento, más silencios.

En este contexto, puede resultar preocupante que el dueño de Mercadona (la cadena de supermercados más importante de España, con diferencia) afirme que en unos años desaparecerán las cocinas (y compraremos la comida en plástico en los lineales, ya preparada). Quizás el futuro sea el de una resistencia a estas tendencias. O una mirada al pasado para acertar en nuestras decisiones venideras, como señala esta brillante frase de Ana:

La generación de nuestros abuelos era sostenible por necesidad. La nuestra debe serlo por elección.

Augusto T. Arcimis

PD: Algunas abuelas también leían bastante, y no hay que remontarse al siglo XV:

Fuente: Abraham van Strij

