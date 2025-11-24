Ciencias Sociales

Ciencias Sociales

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Francisco Colom
Francisco Colom
Nov 24

Muchas gracias, Salvador, por este acertado comentario del texto de Ana. Todo un lujo que hayas dedicado tu tiempo y energía no solo a analizarlo, sino también a extenderlo y enriquecerlo con tus propias reflexiones. ¡Gracias!

Ver comentario completo
Responder
Compartir
Avatar de Marcela Distefano
Marcela Distefano
Nov 24

Que lindo articulo! En Argentina y teniendo 55 años afortunadamente he experimentado esas vivencias, con antepasados italianos, en mi caso pero con muchos españoles en el país. Y si bien, no me gusta decir: todo pasado fue mejor, en este caso si que me hubiera gustado que se perpetúe, pero ya las familias no son (somos) tan extensas y la conectividad digital pareciera ser mas necesaria que la personal. Felicitaciones!

Ver comentario completo
Responder
Compartir
1 respuesta
9 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2025 Lawi · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura