Historia Política de las Olimpiadas: Perspectivas

El 10 de marzo de 2008, unos cientos de monjes budistas se manifestaron en Lhasa para conmemorar el levantamiento del pueblo tibetano el 10 de marzo de 1959. En los días siguientes, miles de personas se unieron al movimiento, y las manifestaciones fueron calificadas de "disturbios" por Pekín. Las autoridades chinas aplicaron una sangrienta represión contra los disturbios, que probablemente causó más de un centenar de muertos. La comunidad internacional estaba legítimamente preocupada. Diversas personalidades políticas criticaron duramente a Pekín y los medios de comunicación de todo el mundo cubrieron ampliamente los acontecimientos. Todas estas reacciones son obvias, y recordamos -o aprendemos- que el Tíbet está ocupado por China desde 1950, y que su carismático líder, el Dalai Lama, vive en el exilio desde 1959, año en que el ejército chino reprimió brutalmente el levantamiento del pueblo tibetano, ca…