Ciencias Sociales

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Discusión sobre este post

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Iván Leal
Jun 22Editado

Muchas gracias por tu fino análisis, Salvador. Me parecen muy bien traídas las conexiones con el mundo de los libros, la música o el cine, porque todo parte de un trasfondo común: no se trata solo de que haya “demasiado” de todo, sino de la fatiga cognitiva que acumulamos. La calidad sigue existiendo, pero con frecuencia no llega al umbral de visibilidad y queda enterrada bajo lo mainstream: fácil de consumir pero poco nutritivo e indigesto a la larga.

Donde podría florecer la libertad de elección individual, a menudo acaba imponiéndose el mínimo común denominador, porque la saturación de contenido no produce necesariamente más claridad sino más ruido y parálisis de elección.

Y aquí es donde el criterio de cada cual tiene la oportunidad de adquirir más valor y servirnos de brújula, por eso creo que los grupos acotados y los contextos de personas apasionadas por ciertos temas funcionan casi como santuarios culturales: espacios donde el criterio y la opinión formada se valora, se cuida y se estimula.

Sea como sea, me quedo especialmente con esta idea: «no puedes automatizar la autenticidad». Esta, junto con el criterio, son parte esencial de la libertad.

Como referencia, dejo aquí el artículo reseñado: https://superfluor.substack.com/p/superfluor-58-vivir-las-preguntas

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Veronica Veliz
4d

Espectacular la cita final!

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26 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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