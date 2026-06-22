Nota: Como director editorial de un pequeño equipo de redactores, una de mis funciones clave es la búsqueda y selección de “grandes artículos” en Substack (en inglés y en español). Con el permiso de su autor, llevo a cabo un análisis de la pieza elegida, destacando sus puntos clave y añadiendo información que considero relevante sobre el tema o temas principales del ensayo. En cierta forma, es como un “book review”, pero de un artículo.

Con este espíritu, propuse a Iván Leal examinar y desarrollar su artículo “Vivir las preguntas: El bombardeo por saturación de respuestas anula nuestra brújula individual y colectiva”. Ello me ha llevado, por un lado, a intentar respetar la “voz” de Iván (y, si preguntas en la comunidad hispana, te dirán que hay pocas de tan alta calidad que sean tan distintivas), y, por otro, a incluir más de “mi propia cosecha” entre sus nobles palabras. Claro, esto tiene el riesgo de desmejorar un texto al que Iván le tiene especial afecto, y a mi me encantó. Pero la reseña de un artículo puede ser útil:

“Hay muchas ventajas en las reseñas (…), pero yo me quedaría con una: Las reseñas suscitan debates y crean expectación en torno a los artículos, fomentando un sentimiento de camaradería entre lectores, autores y reseñadores.”

Superfluor, su gaceta digital en Substack, explora las conexiones ocultas entre diseño, cultura y lenguaje. La publicación ofrece ensayos pausados y notas conceptuales para explorar el impacto de objetos cotidianos y la comunicación, posicionándose como una alternativa al contenido superficial. El boletín se posiciona como una lectura obligada para creativos y curiosos, ofreciendo enfoques sobre el autoaprendizaje y la intersección de objetos cotidianos con la narrativa, lo que ha resonado entre miles de suscriptores.

Vivir las preguntas

“El impulso de obtener respuestas es intrínseco al ser humano”, observa Iván, y “tenemos toneladas a nuestra disposición”. Y no “solo por el volumen sino, incluso más aun, por el enfoque.”

En su artículo ofrece multitud de ejemplos, incluyendo:

Curso online para aprender a respirar. «La guía definitiva para…». «10 pasos infalibles…». «Seduce en 7 segundos».

Dónde comer, qué ver, dónde viajar.

Likes como pruebas de validez. Followers como símbolo de autoridad. Stats para determinar si lo estamos haciendo bien. Marca personal como esperanza estilo de vida.

No es extraño que afirme:

Si tuviera que ponerle un nombre a esta época, sería «La era de las instrucciones». Indicaciones y respuestas para absolutamente cada aspecto vital, amplificadas por millones de personas erigidas en «hacedores de respuestas» gracias al altavoz que otorga la tecnología.

Y a continuación:

Usamos la expresión «consumir contenidos», como si fuera una sustancia física que formara parte de nuestra dieta, y en gran medida ya es así. Saciados, sin duda, pero ¿nutridos? Un pastiche de información condensada, destilada, desmineralizada, y con frecuencia, no solicitada, que nos indique por dónde debemos ir y nos señale todos los puntos del mapa. Atesoramos y almacenamos instrucciones como una ardilla sus almendras.

Y obsérvese que no se refiere a las “instrucciones” a la IA, guardadas por algunos como un Santo Grial. Eso daría para todo un artículo.

La sensación de abrumación ante la información

Aunque nos parezca lo contrario, no es nueva, como muestra Iván en un breve viaje al pasado, donde cita al erudito suizo Conrad Gessner quejándose a mediados del siglo XVI de la «confusa y dañina abundancia de libros», como un problema grave. Que se ha ido agravando:

Necesitas, en las novelas de ficción, que un número suficiente de personas conozcan tu personaje para que quieran comprar tu libro, independientemente de lo que sea. Los editores y publicistas están de acuerdo en que un libro de ficción necesita un «estar ahí» para tener poder de permanencia, y que un personaje sin un libro sustancial no despegará. Hay demasiada saturación de libros y escritores para lo que el mercado demanda.

Además, los libros parecen ahora demasiado largos, requerir demasiada atención. Si interesa, hay un artículo sobre la ética perdida de la lectura profunda, y su fin: La humildad de la página y las mentes ultraprocesadas. También trata de la vida lectora: Lo que la formó, lo que la amenaza y lo que queda. Por qué la atención a las palabras es atención a los demás y por qué importa.

Esto ocurre también en otras industrias creativas. Así, un crítico cultural, Steven Hyden, se queja de que cada año hay muchos álbumes de música olvidados: álbumes que *deberían* ser populares, pero que simplemente no lo eran, en los últimos años. Afirmaba:

Para que un álbum pueda calificarse de «olvidado», debe tener posibilidades de ser recordado. Por lo tanto, tiene que proceder de un acto con una gran plataforma. Un gran sello discográfico está implicado. Un equipo de publicistas se ocupa del caso. Los medios de comunicación llegan con una gran cantidad de tomas. Todas estas cosas garantizan una expectativa razonable de que el público se interesará por un álbum. Pero al público no le importa. No les importa nada, de forma espectacular. Un álbum sin memoria no es necesariamente un mal álbum. Es sólo un álbum que se borra de nuestra conciencia colectiva poco después de entrar en el mundo. No es una cuestión de amor u odio, sólo de indiferencia.

Steven plantea que hay “demasiada música”:

La capacidad de atención es demasiado corta. Las plataformas tecnológicas están incentivadas para impulsar el volumen de canciones por encima de centrarse en ciertas pistas que podrían merecer una atención extra.

Pero, sobre todo, lo siente:

He aquí una pregunta sincera: ¿Con qué frecuencia te sorprende lo que es popular? Si eres como yo, la respuesta es «nada a menudo». Para ser justos, esto es cierto para toda la cultura pop. Una sensación de déjà vu también impregna nuestras películas y programas de TV. Estamos en medio de un momento prolongado, estancado, de «repetición» en gran parte de lo que vemos y escuchamos. Y esto, naturalmente, hace que gran parte de nuestro arte sea mucho menos memorable.

En un artículo de opinión, Constance Grady opina que sí, esto también está ocurriendo en la TV:

Hace unos años, había una superposición fácil y saludable entre el tipo de televisión que adoran los que hablan de la TV como profesionales y el tipo que adoran los que hablan de la TV como aficionados entusiastas.

Concluye:

Cada vez pienso más que la televisión más interesante y emocionante del momento se produce en pequeños nichos extraños que cultivan fandoms hiperentusiastas, pero que nunca llegan a dominar la conversación del modo en que lo hicieron series como Succession. El verano pasado, tuve una breve pero apasionada historia de amor con Mrs. Davis, una serie (…). Era alocada y gloriosa, y nunca encontré a nadie que quisiera hablar de ella, pero yo la amaba con toda mi alma. Quizá sea así como es la TV ahora mismo: pequeñas series que amamos y guardamos cerca de nosotros como un libro favorito, y grandes series que vemos y de las que hablamos y olvidamos inmediatamente.

A la industria cinematográfica también le ocurre algo parecido. En un mundo de abundantes medios de comunicación y producción cultural, hasta el año 2018, las películas seguían siendo competitivas porque incluían abundantes avances en la distribución. Ibas al cine, veías un tráiler y volvías a ir (el patrón de atención tráiler → cine). Ya no. Incluso el sector del juego está en crisis.

Hay una extraña paradoja en la que sentimos que hay una saturación de información, de medios de comunicación y de la industria creativa, y, sin embargo, estamos viendo esta extraña separación entre la popularidad y el disfrute sincero. Es una señal de que está ocurriendo algo más.

Una posible respuesta es que, en una época de abundancia de medios de comunicación, IA y productos culturales, el contexto importa mucho más que en el pasado. Ya no puedes forzar el éxito de los medios de comunicación. Aunque sean buenos, tienen que ser auténticos. No puedes automatizar la autenticidad; ni tampoco puede la IA.

Antes, si tenías distribución, era más sencillo forzar el éxito. Pero ahora, la distribución parece que es simplemente contar con más elementos con las que tener suerte (por ejemplo, todos los canales con los que antes se vendían libros ya no funcionan si tu presupuesto es pequeño). Ahora todo cuenta en la economía de los creadores, y en especial una personalidad accesible. Un consumidor de contenido puede preguntarse: ¿Y esto, por qué debe importarme? ¿Por qué debo apoyar a este creador?

Por otro lado, cabe preguntarse hasta qué punto la introducción de la abundancia de información y el bajísimo coste de su distribución, destruyeron absolutamente el dinamismo en general. Por ejemplo, con un mercado global de la información, también hemos perdido el valor de muchos aspectos más locales, con consecuencias culturales y geopolíticas claras (nacionalismo, etc).

En este sentido, demasiada información es en realidad algo no tan deseable porque aumenta la competencia entre la información y puede dar lugar a sociedades superplanas.

Quizás la aparición de la web provocó el colapso de los mercados de información más pequeños (desde las citas hasta la cultura y las finanzas) en otros más grandes, y por eso todo parece más complejo y saturado. Demasiados pocos anclajes en un sistema que solía tener muchos más. Demasiadas preguntas en busca de respuestas que antes eran más sencillas.

Recuperar el territorio de las preguntas

Ésta es nuestra responsabilidad, según Iván:

Tal vez anhelamos cualquier respuesta porque carecemos de preguntas adecuadas, porque estamos perdiendo el hábito de forjar nuestras propios interrogantes y, sin estos, nuestro criterio individual y colectivo se desvanece. Al igual que una planta con exceso de agua, la sobreabundancia de respuestas ahoga las raíces de nuestro pensamiento.

Pero la solución no es una pregunta silenciada.

Las preguntas son la esencia de la Humanidad, el embrión de la filosofía, el elemento más combativo que tiene el ser humano para construir su futuro y afrontar su realidad. Son también un ejercicio extremo de rebeldía, por cuestionar lo establecido.

Porque:

La clave de cualquier sistema controlador es arrebatar progresivamente las preguntas a la población, que acepte las respuestas dadas, porque se sabe que los imperios se derrumban cuando son azotados sin descanso con signos de interrogación. No es casualidad que la palabra «cuestionar» tenga en su raíz latina el término quaerere, que significa buscar la verdad.

Aunque a veces nos cuesta y nos puede doler, el acto de preguntar(se) también “nos hace florecer y prosperar”:

En un instante de sano idealismo, pienso que el mayor beneficio que podrá ofrecer la tecnología al futuro de la humanidad no será el de servirnos respuestas, sino el de ayudarnos a tener buenas preguntas, a formularlas con propósito, a que nos resulten útiles, a que nos ayuden a vivir mejor. Si resulta que la IA será nuestra compañera de viaje, solo le pido que sea una buena inquisidora.

Sea o no Iván optimista aquí, nos deja con una bien traída cita: