Nota: Esto es una continuación del post “El Barrio en Democracia Participativa, Antropología y Sociología (1)” Ahí se examinan aspectos como las ambigüedades de la participación en los barrios, los objetivos de la democracia participativa, los mecanismos de participación, los consejos de barrio, los jurados ciudadanos, y el alcance y límites de la democracia participativa.

Ejemplo de Barrio Comercial: El Zoco

Se cree que la palabra zoco procede del arameo shūkā, con el significado original de calle, luego mercado. Aparece en muchos topónimos. Muy pronto, el término se utilizó para designar distintos tipos de centros comerciales en Oriente Próximo y el norte de África. Había ferias anuales, mercados rurales semanales y zocos urbanos permanentes. El término zoco también sustituye a mawsim para designar la feria anual asociada a una fiesta religiosa o a una peregrinación. En los albores del Islam, había algo más de veinte mercados anuales de este tipo en la península arábiga, los más conocidos de los cuales eran los de Badr, Dhū'l-Madjaz, Madjānna y, sobre todo, Okāz. Se trataba de asentamientos modestos en terreno neutral que adquirían especial importancia durante las fiestas religiosas anuales. Cuando La Meca alcanzó la primacía religiosa y económica, estos lugares cayeron en el abandono. Los aswāk al-'arab, los "zocos de los árabes", son mercados rurales de la época del Profeta. El zoco rural es un mercado semanal itinerante al que los campesinos acuden en media jornada de camino; se celebra en zonas agrícolas, normalmente en terrenos baldíos, de ahí el nombre de sūk al-ghubār (mercado del polvo). La elección del lugar depende de la densidad de población y de la presencia de suficiente agua perenne para personas y animales. En la cuenca mediterránea, estas condiciones se cumplen al pie de las montañas.

La expansión del Islam trajo muchos cambios e impuso el zoco musulmán en la vasta zona de su nuevo dominio, que no era en modo alguno una continuación de los zocos de La Meca o Medina, sino que utilizaba las técnicas comerciales que eran prerrogativa de los Qurayshitas. En las ciudades antiguas que ocuparon, los musulmanes conservaron las instituciones preexistentes, el mercado primó sobre la plaza pública y el desarrollo del barrio artesanal y comercial hizo del zoco una prolongación del barrio especializado de la ciudad helenística. Los pórticos de las grandes avenidas columnadas fueron rápidamente invadidos por tiendas, generalmente dos por línea, y no tardaron en construirse puestos en medio de la calzada. Al dejar de ser vías públicas, estas avenidas y las calles adyacentes formaron sectores comerciales ocupados por diversos zocos especializados. Ahora forman una verdadera "ciudad mercado".

En las ciudades, la palabra zoco engloba varios tipos específicos de mercado. En las primeras ciudades musulmanas (amsār), que en su origen no eran más que campamentos militares, no se preveía ningún mercado. El gran mercado se celebraba en los extremos de las rutas de caravanas, en el mirbād, el lugar donde se descargaban los camellos, en Basora y, en Kūfa, en la Kunāsa, vastas plazas asimilables a mercados rurales.

Del mercado cíclico pasamos al zoco permanente polivalente que se desarrolla en el interior de los centros urbanos. Este tipo de zoco permitía el intercambio de mercancías entre beduinos, campesinos y habitantes de las ciudades en puestos fijos. El recuerdo del mercado rural pervive en el mercado de ganado que se celebra periódicamente a las puertas de la ciudad.

Bagdad ofrece un interesante ejemplo de la evolución de los zocos urbanos en un entorno puramente musulmán. La capital abbasí fue construida en 762 por al-Mansūr en un lugar llamado sūk Baghdād, donde se celebraba una feria anual. Originalmente, había zocos bajo las arcadas (taqāt) de las anchas calles que discurrían desde las cuatro puertas hacia el centro de la ciudad redonda; después, el califa expulsó a los mercaderes de la ciudad y fundó el distrito de al-Karkh, al sur, para mercados y almacenes. Más tarde, con el desarrollo de la ciudad, se creó un importante mercado semanal en la orilla izquierda del Tigris: el zoco ath-Thalātha (el mercado de los martes), unido a la orilla derecha por un puente para barcas. Este zoco pronto se convirtió en un establecimiento permanente, albergado en edificios adaptados a la actividad comercial.

El zoco urbano responde a las necesidades de varios tipos de comercio. El comercio de importación-exportación, en manos de los tudjdjār, mercaderes de larga distancia, constituye un mundo autónomo; no tiene una periodicidad fija, aunque, para los productos del Extremo Oriente, depende del ritmo de los monzones. Los productos alimenticios se almacenaban en medio de los zocos, en edificios especiales que eran a la vez hoteles y almacenes: khans, funduqs o saray; los compradores eran comerciantes mayoristas o semimayoristas. El comercio de abastecimiento atraía a la gente del campo a la ciudad en un movimiento centrípeto, intercambiando sus productos por los bienes manufacturados de los habitantes de la ciudad. Dada la densidad del hábitat urbano, era difícil instalar nuevos zocos dentro de las murallas de la ciudad; de hecho, el proceso de construcción de zocos estaba sincronizado con el de urbanización. Los mercados rurales de ganado se celebraban a las puertas de la ciudad, lo que requería un gran espacio abierto, que permitía una alta concentración de animales y personas (sūq al-ghanam: cabras y ovejas; sūq ad-dawābb: bestias de carga; sūq al-khayl: caballos). Para el comercio cotidiano, los zocos urbanos eran lugares de intercambio fijos y continuos. El término se utilizaba para designar un grupo de tiendas especializadas en un producto concreto: droguerías y perfumerías, papelerías y librerías, y comerciantes de grano y semillas. La ubicación de los centros de venta venía determinada a menudo por la necesidad de espacio (para los sastres) o de agua (para los tintoreros). Algunas mercancías se vendían en los cruces (murabba'a), otras en las plazas (rahbat). A partir del periodo omeya, se construyeron establecimientos públicos en los zocos y el espacio abierto se transformó en un recinto con tiendas adosadas al muro interior y abiertas bajo un pórtico. Los comerciantes pagaban alquileres e impuestos.

El comercio alimentario se concentra en torno al dār al-bittīkh (Damasco, Bagdad, El Cairo), el mercado de frutas y verduras frescas. También hay muchos almacenes (funduq), a menudo especializados en productos alimenticios, por ejemplo arroz, aceite o khans. Las qaysariyas, centros de comercio de tejidos y joyas, están situadas en el centro de la ciudad, normalmente alrededor del ágora antigua o cerca de la gran mezquita. Están construidas sobre una planta rectangular o cuadrada en torno a un vasto patio al aire libre, con un pórtico que sostiene una galería giratoria; un guardia vigila en todo momento este recinto cerrado con puertas muy fuertes. Este tipo de gran sala alberga los talleres de los artesanos que trabajan en un determinado oficio tradicional de lujo, como orfebres, joyeros y bordadores, así como almacenes de alfombras, tejidos y bienes preciosos (pieles). La suwayqa (abreviatura de zoco) es un pequeño centro de redistribución interna, como los muchos que existen en las ciudades musulmanas de Oriente y Occidente. En cada barrio urbano existen todos los órganos necesarios para la vida social musulmana; estos órganos se agrupan a lo largo de la suwayqa, donde se encuentran la mezquita, el baño y el horno de pan, así como tiendas de frutas y verduras, lecherías y una frutería. Es un pequeño bazar donde se pueden adquirir los bienes y objetos necesarios para la vida cotidiana.

La actividad del zoco estaba controlada, en tiempos del Profeta, por un comisario ('āmil ala s-sūq); posteriormente, los mercados se sometieron a la jurisdicción de un asistente (sāhib as-sūq). Con el tiempo, se desarrollaron reglamentos específicos del mercado (hisbat as-sūq), cuya aplicación se confiaba al muhtasib, a quien los cronistas occidentales de las Cruzadas llamaban mathesep. Esta persona tenía numerosos adjuntos y se sentaba en un edificio cercano al de la recaudación de impuestos (dr̄ az-zakāt).

Barrios en Sociología

El sociólogo estadounidense William Julius Wilson ha influido a la hora de centrar la atención de la investigación en el papel de los barrios en el desarrollo humano a través de su teoría de los "nuevos pobres urbanos". Wilson sostiene que la experiencia de la pobreza es más perjudicial para las familias y los jóvenes pobres desde finales del siglo XX que en el pasado debido a los cambios en la estructura de los barrios en los que viven esas familias. Hoy en día, la pobreza está más concentrada y, por tanto, los pobres tienden a residir en barrios compuestos mayoritariamente por otras familias pobres. Esa concentración de la pobreza y el desempleo de los adultos que la acompaña conducen al aislamiento social de los niños pobres respecto a los modelos de las principales vías de éxito, como la educación superior y el empleo estable, y hacen más atractivas las vías alternativas y a menudo desviadas.

Otros investigadores han demostrado que los barrios pobres están asociados a una amplia gama de resultados negativos a lo largo de la vida de una persona. Su influencia comienza en el nacimiento, ya que los barrios están significativamente relacionados con un bajo peso al nacer y una elevada mortalidad infantil, así como con características que normalmente se consideran diferencias o rasgos genéticos o innatos, como un coeficiente intelectual (CI) más bajo y un mal temperamento.