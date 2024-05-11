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Aquí se examinan aspectos como las ambigüedades de la participación en los barrios, los objetivos de la democracia participativa, los mecanismos de participación, los consejos de barrio, los jurados ciudadanos, y el alcance y límites de la democracia participativa. Véase la definición de Barrio de chabolas en el diccionario, léa más sobre los barrio en general y véase una descripción de Barrio de chabolas en la plataforma digital.

Barrios en Antropología Urbana

Como ejemplo del estudio de los barrios en la antropología urbana, Chicago, como otras grandes ciudades estadounidenses, creció rápidamente: de 4.500 habitantes en 1840 a 1.100.000 en 1890 y 3.500.000 en 1930, se convirtió en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos y en uno de sus centros industriales y bursátiles más importantes. Parcialmente destruida por un incendio en 1871, la ciudad fue parcialmente reconstruida en acero y hormigón. La verticalidad modernista de sus rascacielos contrastaba con la miseria de los barrios étnicos, donde se concentraban la mayoría de los problemas sociales y económicos.

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Estos barrios estaban ocupados por emigrantes europeos, llegados por millones a Estados Unidos en el siglo XIX, pero también por un número creciente de negros procedentes del Sur rural, atraídos a partir de 1900 por los empleos industriales en el Norte (Wacquant, 1993). Éstos formaron los primeros guetos, en un contexto de segregación y crecientes tensiones raciales: Chicago vivió sus primeros disturbios en julio de 1919. A principios del siglo XX, Chicago era una ciudad de recién llegados que habían traído consigo su lengua, sus tradiciones y su religión, y cuya integración ahora había que apoyar.

Fue la influencia de Robert Ezra Park la que tuvo un efecto más duradero en el departamento, tanto metodológica como teóricamente. Antiguo reportero de sucesos, doctor en filosofía, antiguo ayudante del reformador negro Booker T. Washington y sucesor de W. I. Thomas al frente del departamento (1918-1933), Park insistió en la necesidad de adaptar al estudio de Chicago los métodos etnográficos que antropólogos como Franz Boas y Robert H. Lowie estaban desarrollando al mismo tiempo con los indios norteamericanos: ir al terreno y producir datos de primera mano, observar los fenómenos sociales en su entorno natural y en su dimensión espacial.

Insistiendo en la necesidad de entender la ciudad como espacio vital material y como orden moral, Park, junto con sus colegas Roderick McKenzie (1924) y Ernest Burgess, contribuyó a la aparición del concepto de ecología humana. Inspirada en la ecología vegetal y en la teoría de la evolución de Darwin, la ecología humana presenta la ciudad como un sistema y un entorno natural en el que individuos y grupos luchan constantemente por la supervivencia.

Están sometidos a procesos de selección y adaptación y a una intensa competencia por territorios y recursos. Estos procesos conducen a la captura de los lugares más ventajosos por las poblaciones en posición de dominio, y a la expulsión o reagrupación forzosa de las poblaciones más débiles en zonas naturales de segregación: enclaves, guetos, barrios étnicos. Sin embargo, este proceso de clasificación no es inamovible, ya que los individuos pueden pasar de una zona a otra a medida que se integran socioeconómicamente, siendo el barrio étnico o el gueto sólo una etapa del proceso.

Este enfoque global de una ciudad a la vez segmentada y en movimiento encuentra su expresión formal en el diagrama de "zonas concéntricas" propuesto por Ernest Burgess (1925): un centro dedicado a los negocios (el bucle) rodeado de una zona (el barrio marginal) donde se concentran los espacios naturales, los guetos y los barrios de emigrantes: el gueto judío, la Pequeña Sicilia, la Ciudad Griega, el Barrio Chino y una parte del Cinturón Negro, a caballo entre varias zonas. Más allá se encuentra la segunda zona de asentamiento, a la que acceden quienes consiguen salir del primer círculo. Por último, están las zonas de dispersión e integración en la sociedad estadounidense, con los suburbios, los lejanos suburbios de las clases media y alta, en el horizonte.

Democracia: la maldición de la resaca - El fundamento de nuestra modernidad democrática desde la Ilustración es la esperanza en un futuro mejor y en la igualdad de condiciones. Excepto que eso nunca funciona durante mucho tiempo y prácticamente ha dejado de funcionar desde la implantación de las políticas neoliberales, que han disparado las desigualdades. La modernidad sería, por tanto, si lo miramos bien, una máquina infernal. Una máquina para encantar y luego frustrar. Para hacerte caer de culo en el suelo después de intentar escapar de la atracción terrestre. La socióloga Eva Illouz investiga incansablemente esta nueva civilización de la nostalgia y luego del resentimiento. Una cultura gobernada en el siglo XXI por los estímulos de las emociones, donde lo verdadero y lo real se disuelven. Donde las ideologías se volatilizan. Donde la ciencia se margina. Donde la decepción, la resignación, la vergüenza, el miedo y luego la ira negra y la venganza son la norma y la ley.

La mayor parte de los trabajos del departamento se han centrado en los espacios y poblaciones que ocupan la segunda zona, la de los espacios naturales. Nels Anderson (1923) estudió a los hobos, trabajadores emigrantes del Oeste que pasaban el invierno en ciertos barrios de Chicago y desarrollaban allí toda una organización material, social y cultural. Frederic Thrasher (1927) llevó a cabo un estudio de las bandas de Chicago, cómo funcionaban, cómo evolucionaron, dónde se asentaban y cómo, para muchos jóvenes procedentes de minorías, constituían sociedades de sustitución. Louis Wirth (1928) estudió el gueto judío de Chicago, centrándose en la historia europea del gueto, su transposición estadounidense y las interacciones y transformaciones que lo afectaron. Paul Cressey (1932) trabajó sobre el destino de las chicas pagadas como compañeras en los "salones de baile", que a veces acababan prostituidas. El conjunto de estos estudios da a Chicago la imagen de un verdadero mosaico urbano.

En Francia

A finales de los años setenta, con la desaparición de las grandes teorías estructuralistas-marxistas y el retorno del "sujeto" y de la interpretación, encarnado por el éxito de los trabajos de Clifford Geertz en antropología, las ciencias sociales experimentan cambios importantes.

Fue también el regreso a la Francia metropolitana de antropólogos cuyos campos exóticos habían quedado cerrados por la descolonización y los cambios políticos que ésta había traído consigo. La ciudad les ofrece nuevas perspectivas teóricas y el marco de nuevos campos, que exploran con toda la atención que la práctica etnográfica les permite prestar a las culturas urbanas, la alteridad y lo local; nuevos campos que recuerdan, por su tamaño y configuración social, a los tradicionalmente explorados por la disciplina: barrios, pequeñas comunidades y minorías, grupos y medios sociales en los que predominan las relaciones de inter-conocimiento.

De este modo, los antropólogos invierten en la ciudad desarrollando un análisis detallado de la diversidad de culturas, afiliaciones, identidades y universos sociales, al tiempo que desarrollan un enfoque específico de las inscripciones territoriales. Sin embargo, esta emergencia de la ciudad en el ámbito de la antropología no quedó sin respuesta por parte de los defensores de la antropología más tradicional, que consideraban que, si bien era posible hacer antropología en la ciudad, resultaba más difícil concebir una antropología de la ciudad, en la que ésta constituyera un objeto en sí misma y el objeto final de análisis.

A principios de la década de 1980, sin embargo, varias revistas importantes dedicaron números a la antropología urbana, entre ellas Terrain, Ethnologie française y L'Homme. Éstas se hicieron eco de las numerosas publicaciones recientes sobre temas tan diversos como la segregación social, el imaginario urbano, la etnicidad, la marginalidad-desviación y la delincuencia, la vida de barrio y los modos de vida urbanos. Temas todos ellos que recuerdan a los investigadores de Chicago de su época.

Este periodo estuvo marcado por la publicación por primera vez en Francia de algunos de los principales textos de la escuela de Chicago) y por la publicación de una obra emblemática del antropólogo sueco Ulf Hannerz (1983), que presentaba por primera vez un enfoque a la vez histórico y conceptual de la antropología urbana. Para Hannerz, una antropología de la ciudad evita limitar el enfoque a una sucesión de monografías. Leer la ciudad en su conjunto, restituyendo su sentido plural, exige "vivir la ciudad desde dentro para verla desde arriba". En otras palabras, una antropología de la ciudad debe implicar en primer lugar una antropología en la ciudad, a nivel de los individuos, los grupos, la movilidad y los espacios.

Algunos grandes temas de la antropología urbana

Al trabajar sobre la ciudad, los antropólogos han dado prioridad al estudio de agrupaciones relativamente homogéneas, basadas en la convivencia (edificio, calle, barrio, manzana) o en una pertenencia o modo de vida común (etnias, diásporas, grupos profesionales, bandas y grupos de iguales, grupos organizados en torno a una actividad o pasión, etc.) y que a menudo establecen relaciones de proximidad e interconocimiento entre sus miembros.

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Los estudios sobre los entornos sociales urbanos se han centrado en la forma en que determinados grupos sociales (clase obrera [Schwartz, 1990], clase media alta [Pinçon y Pinçon-Charlot, 1989, 2000], minorías étnicas [Raulin, 2009], etc.) funcionan y se reproducen. ) funcionaron y se reprodujeron a lo largo del tiempo desarrollando prácticas de entre-soi y de sociabilidad, así como concentraciones (barrios obreros o étnicos, guetos, barrios cerrados) o dispersiones espaciales (diásporas, redes, territorios circulatorios [Tarrius, 1995]) y formas específicas de economía (tiendas y comercios étnicos [Raulin, 2000]).

La problemática de las culturas e identidades urbanas también ha sido ampliamente abordada a través de estudios sobre conceptos como la etnicidad (Poutignat y Streiff-Fenart, 1995), las subculturas de la marginalidad, la delincuencia y la juventud obrera, y las múltiples expresiones artísticas (hip-hop, break dance, rap, graffiti y tag) asociadas a la cultura de la calle.

Otros trabajos también se han centrado en lo que Anne Raulin (2001) denomina teatro urbano: celebraciones identitarias y religiosas, desfiles, carnavales, procesiones y festivales, ferias, acontecimientos políticos y deportivos (Bromberger, 1995) o eventos comerciales como mercados (de La Pradèle, 1996) o ferias, todos ellos acontecimientos públicos que transforman los espacios urbanos al tiempo que les imponen temporalidades específicas. Según su importancia, estos acontecimientos pueden ser la expresión de una pertenencia social o cultural específica o, por el contrario, representar al conjunto de una ciudad y de su población.

Por último, una parte de las investigaciones antropológicas sobre la ciudad se ha centrado en la relación entre los espacios y las sociedades, haciendo especial hincapié en tres ámbitos principales:

La movilidad y la circulación (comercial, diaspórica, migratoria) y el modo en que éstas contribuyen a la construcción de espacios en red, a medida que los vínculos se extienden de una ciudad o país a otro;

las inscripciones territoriales vinculadas a la vivienda, los barrios residenciales, los itinerarios cotidianos, los espacios de recursos de los que se apropian de forma temporal o permanente

espacios públicos, espacios de accesibilidad general y de paso, de roce, de cruce, de evasión, pero también de auto-exposición.

Barrios en la Democracia Participativa

Hay varios aspectos de los barrios en el marco de la democracia participativa que deben ser mencionados, y entre ellos los que siguen:

La participación: una historia en dos fases

Desde su aparición en Francia en los años sesenta y setenta, la historia de la democracia participativa se ha dividido en dos fases. En primer lugar, la participación fue una de las respuestas a la crisis social sacada a la luz por los acontecimientos de mayo de 1968. En aquella época, el ámbito local era un lugar de experimentación democrática y de cambio social al que se adhirieron las nuevas clases medias. Asistimos al desarrollo de comités de barrio, de comisiones extramunicipales y a las primeras experiencias reales de referendos locales. En Roubaix, la experiencia del barrio de Alma-Gare fue fundamental: a principios de los años setenta, el plan del ayuntamiento para demoler y rehabilitar este barrio obrero dio lugar a la creación de un taller popular de urbanismo, que se opuso con éxito al proyecto y llegó a obtener reconocimiento internacional.

El movimiento GAM -grupos de acción municipal creados en Grenoble a mediados de los años sesenta en torno a cuestiones de urbanismo, y que adquirieron relevancia nacional en el periodo posterior a Mayo del 68- desempeñó un papel decisivo en la formalización de un nuevo discurso democrático, independiente de los partidos políticos y que reivindicaba la participación directa de los ciudadanos. Los comités de barrio de este periodo fueron el producto de iniciativas locales creadas en zonas urbanas donde había problemas de rehabilitación.

Pero a partir de finales de los años 70 se produjo un claro declive del tema participativo, ligado a la pérdida de compromiso militante y al desarrollo de nuevas formas de comunicación, importadas del mundo de la publicidad y el marketing (sondeos, encuestas cualitativas, etc.), que los representantes electos prefirieron a la participación.

En la década de 1990 se produjo un renacimiento de la democracia local, y una especie de mandato de democratización se convirtió en algo habitual. Sin embargo, este renacimiento presenta una serie de aspectos nuevos. Las fuerzas motrices son diferentes de las de los años setenta, y la descentralización -la principal reforma del primer mandato de siete años de François Mitterrand- desempeña un papel importante. Al colocar a los representantes electos en una posición de responsabilidad directa, ha acentuado su relación cara a cara con los ciudadanos. En un contexto de "crisis de representación" cada vez mayor, se les lleva a tomar la iniciativa en la redefinición de la democracia local.

Así, a diferencia de los comités de barrio de los años 70, las juntas de vecinos de los años 90 son el resultado de decisiones esencialmente "descendentes" e institucionales. Los representantes elegidos buscaban nuevas formas de legitimidad y nuevas maneras de relacionarse con los ciudadanos "de a pie". Como cada vez les resulta más difícil mantener el contacto con sus electores, recurren a la democracia participativa como medio de reconstruir una forma de proximidad que tiende a desaparecer, sobre todo como consecuencia de la metropolización del país y de la creciente movilidad de sus habitantes.

Las ambigüedades de la participación

En las dos primeras décadas del siglo XXI, la política urbana también contribuyó a institucionalizar la participación a nivel local. En 2014, la ley Lamy hizo obligatoria la creación de consejos ciudadanos en cada barrio prioritario, afirmando su autonomía respecto a las autoridades municipales. Estos consejos están formados por un colegio de vecinos elegidos por sorteo y un colegio de agentes locales (económicos y voluntarios). Tienen un escaño en todos los órganos que establecen el contrato de la ciudad. El experimento ha sido un claro fracaso, como demuestra el informe de enero de 2019 de la Commission nationale du débat public (CNDP) sobre la democracia participativa en los barrios prioritarios. Una gran mayoría de consejos ciudadanos ya no estaban activos en 2019.

La democracia participativa es, pues, esencialmente local. Desde un punto de vista puramente material, es efectivamente más fácil movilizar al público y conseguir el apoyo de los residentes locales para cuestiones que les conciernen directamente (entorno vital, desarrollo, etc.). Sin embargo, en algunos países empezó a cambiar de escala en la década de 2010, cuando se pusieron en marcha experimentos nacionales. En Islandia, una asamblea de ciudadanos elegidos por sorteo elaboró en 2011 un proyecto de nueva Constitución (no obstante, el proceso constitucional se suspendió en 2013).

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En Francia, por iniciativa del Presidente de la República, Emmanuel Macron, una Convención Ciudadana del Clima formada por 150 personas se reunirá durante varios meses a partir de octubre de 2019. Elegidos al azar para ilustrar la "diversidad de la sociedad francesa", sus miembros tienen la misión de proponer una serie de medidas para lograr una reducción de al menos el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 (con respecto a 1990), "en un espíritu de justicia social".

El Presidente de la República Francesa se comprometió previamente a que estas propuestas legislativas y reglamentarias se someterían "sin filtro" a referéndum, a votación en el Parlamento o a aplicación reglamentaria directa. La Convención presentó 149 propuestas en junio de 2020, algunas de las cuales fueron rápidamente abandonadas por el ejecutivo. Por último, el Consejo de Ministros adoptó en julio de 2020 un plan para transformar el Consejo Económico, Social y Medioambiental en una "encrucijada para la consulta pública".

A pesar de esta evolución, y a falta de un derecho de participación vinculante, la organización de la participación sigue quedando a discreción de los representantes electos, en función de sus propios objetivos y de su estrategia para legitimar sus proyectos. Son tanto más libres de proceder así cuanto que las movilizaciones en favor de la participación son bastante limitadas - con la notable excepción del movimiento de los "chalecos amarillos" (2018-2019) que, portador de una fuerte reivindicación de democracia directa, se apropia más de una vez de la expresión "democracia participativa".

Uno de los enigmas que plantea la democracia participativa es, de hecho, ver cómo se desarrolla en un momento en el que la existencia de una demanda de participación es más que incierta entre la población. Además, los ciudadanos que participan pertenecen muy a menudo a las capas más formadas y cualificadas de la población, que se interesan por las cuestiones políticas, y que sólo reflejan muy parcialmente la composición de la sociedad en su conjunto.

Los objetivos de la democracia participativa

A pesar de cierta confusión en la práctica, es posible identificar tres tipos de objetivos generalmente asignados a la democracia participativa. Se trata principalmente de objetivos de gestión. Implicar a los ciudadanos significa mejorar la calidad de la toma de decisiones, basándola en la participación de los "usuarios" y en su experiencia. Local, experiencial y no especializado, el conocimiento de los usuarios procede de su experiencia cotidiana de un territorio: los ciudadanos conocen los problemas que les conciernen. En este caso, la democracia participativa contribuye a mejorar la acción pública y la gestión urbana, según el principio de que "gestionar mejor significa gestionar más de cerca y gestionar con las personas afectadas".

El objetivo es hacer más eficaces los procesos de toma de decisiones, desactivando al mismo tiempo los posibles conflictos. Los debates entre ciudadanos mejoran la racionalidad de las soluciones propuestas y hacen que las decisiones sean indiscutibles.

El segundo tipo de objetivo es mejorar los vínculos y la cohesión locales, e incluso mantener la "paz social", implicando a los residentes locales. En este caso, los mecanismos participativos contribuyen a restablecer la confianza mutua entre los ciudadanos, las administraciones y los representantes electos. Aquí es donde volvemos a la idea de proximidad. Esta dimensión es central en la política urbana y en los consejos de barrio.

Mecanismos de participación

Aunque existen pocas obligaciones legales para que los representantes electos animen a sus electores a participar en la gestión pública, se ha producido una verdadera proliferación de mecanismos participativos de todo tipo. El término "democracia participativa" se refiere a un abanico dispar de técnicas, procedimientos y enfoques tan diversos como debates públicos, foros en Internet, consejos de niños, consejos de jóvenes, consejos de ancianos, consejos de inmigrantes, consejos de barrio, jurados, talleres ciudadanos, presupuestos participativos, "diagnósticos a pie" (cuyo objetivo es "recorrer una zona con diferentes partes interesadas"), consultas de utilidad pública, procedimientos de consulta en el ámbito de la planificación o el desarrollo urbanos, etc.

En la práctica, la oferta (en el sentido de marketing) de participación adopta la forma de procedimientos estandarizados y adaptados al contexto local y a la situación económica. Como ha demostrado el sociólogo y politólogo Guillaume Gourgues, los departamentos gubernamentales, los representantes electos y los profesionales de la participación (consultores, académicos, etc.) se basan en un repertorio de mecanismos a partir de los cuales construyen políticas públicas de democracia participativa. La democracia participativa se caracteriza así por su "tropismo procedimental".

Estos mecanismos y procedimientos pueden clasificarse en función de los públicos que movilizan o de las reglas más o menos estabilizadas que los definen. El mecanismo puede ser un acontecimiento puntual (un jurado ciudadano, una convención que dura unos fines de semana o semanas, por ejemplo) o más permanente (un consejo de barrio o de juventud, que dura toda una legislatura municipal, etc.). Así pues, podemos distinguir tres modelos: los consejos de barrio, los presupuestos participativos y los "minipúblicos" ciudadanos.

Consejos de barrio

Los consejos de barrio son órganos que reúnen a los vecinos de un barrio y les consultan sobre los asuntos municipales que les afectan. Son la forma más común de democracia urbana participativa. Tienen diversas formas. Los miembros de los consejos de barrio suelen proceder de distintos grupos (residentes, políticos, "forces vives" del sector voluntario o económico). Son designados por el ayuntamiento o el consejo, por sorteo o elegidos por la población local. Este sistema corresponde a un modelo de democracia local consultiva o de "escucha selectiva".

El representante elegido consulta, pero toma la decisión final. Basándose en su "saber local", el consejo de barrio tiene una función interpeladora y dialogante que lo convierte en interlocutor de la autoridad local, cuando no se reduce al papel de correa de transmisión destinada a recoger o difundir información.

En Francia, la ley de 2002 sobre la democracia local hizo obligatorios los consejos de barrio en las ciudades de más de 80.000 habitantes. Sin embargo, este tipo de órgano se ha generalizado en las ciudades medianas (en torno a un umbral de 20.000 habitantes). En marzo de 2008 -no se dispone de estadísticas más recientes- había 1.552 juntas vecinales. El objetivo es implicar a los ciudadanos en el debate de cuestiones cotidianas que requieren su experiencia práctica. Las competencias de los consejos de barrio son, por tanto, las de un comité consultivo con capacidad para hacer propuestas y sugerencias, formular deseos y tomar iniciativas sobre todos los aspectos de la vida del barrio. Los consejos de barrio también pueden trabajar en "modo proyecto" (organización de eventos, jardines compartidos, etc.).

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Esta democracia microlocal se basa en el barrio como territorio local. Al estar vinculados a su barrio, los individuos ya no son personas sin cualidades, sino residentes con conocimientos vinculados al uso que hacen de la zona. Sin embargo, las competencias de las juntas de vecinos, limitadas a este perímetro, no les permiten ocuparse de cuestiones más amplias que pueden o no tener un impacto directo en la vida del barrio. En consecuencia, las juntas de vecinos se limitan a menudo a transmitir las quejas locales y a arbitrar los "pequeños problemas", sin posibilidad real de politización (el "síndrome de la caca de perro"). En estas condiciones, los consejos de barrio, especie de consejos municipales descentralizados sin poder real, no hacen sino reproducir formas relativamente clásicas de notabilidad.

Los consejos de barrio no son exclusivos de Francia. En Norteamérica, son una prolongación de la organización comunitaria autónoma de la vida local. Inspirados en la experiencia de Grenoble y Estados Unidos, existen en la ciudad de Quebec desde 1993. Alrededor del 60% de las ciudades estadounidenses de más de 100.000 habitantes cuentan con consejos de barrio, a menudo en forma de asociaciones autónomas reconocidas por las autoridades municipales, para aplicar sus políticas de participación ciudadana. Es el caso, en particular, de Los Ángeles, pero también de la ciudad de Quebec. En algunos casos, estas asociaciones gozan de gran libertad para determinar su funcionamiento y su ámbito de actuación, mientras que en otras ciudades están sujetas a las normas de cumplimiento establecidas por las autoridades municipales.

Presupuestos participativos

Mientras las juntas vecinales pierden fuelle, el presupuesto participativo ha tenido un gran éxito en las zonas urbanas desde la década de 2000, y fue confirmado durante la campaña electoral municipal de 2020. Los presupuestos participativos permiten a los ciudadanos decidir por sí mismos cómo asignar parte del presupuesto de un municipio o autoridad local, generalmente para proyectos de inversión.

La primera experiencia de este tipo la puso en marcha la ciudad brasileña de Porto Alegre en 1989, guiada por los objetivos de reducir las desigualdades y luchar contra la corrupción. Fue emulada primero por otras ciudades de Brasil, antes de ser reproducida en varios países de Europa, África, América Latina y América del Norte, sin que las cuestiones de justicia social siguieran siendo necesariamente centrales. La promoción de los presupuestos participativos por parte del Banco Mundial y el éxito de los Foros Sociales Mundiales (encuentros de organizaciones antiglobalización) han desempeñado un papel importante en la difusión de los presupuestos participativos. Así, el politólogo Yves Sintomer enumeró en 2014 más de 3.000 experiencias de este tipo en todo el mundo, con objetivos y métodos muy diversos.

“Lo que un ser humano desea para sí mismo nunca ocurrirá exactamente como lo imaginó al principio, o como lo planificó en su mente. Lo que siempre sucede es el encuentro entre lo que tú deseas del mundo y lo que el mundo desea de ti.” - Graham Duncan

Este tipo de sistema ofrece a los ciudadanos la oportunidad de participar realmente en la toma de decisiones públicas, votando a favor de proyectos que luego se incluyen en el presupuesto de la autoridad local correspondiente.

Los presupuestos participativos son cada vez más populares en Francia, como lo demuestra una encuesta publicada en octubre de 2018 por la Fundación Jean-Jaurès. Según la encuesta, el número de presupuestos participativos se duplicó cada año entre 2014 y 2018, cubriendo un total de 6 millones de habitantes: 25 ayuntamientos en 2016, 47 en 2017 y 90 en 2018 (para 80 ciudades y 2 departamentos). Los presupuestos participativos suelen crearse en grandes ciudades (París, Grenoble, Metz, Rennes, Niza, Estrasburgo), pero también en pequeñas localidades como Courdimanche (Val-d'Oise, 6.000 habitantes) o Tilloy-lès-Mofflaines (Pas-de-Calais, 1.500 habitantes), y dos tercios de ellos se concentran en la aglomeración parisina. París y Rennes han optado por dedicar el 5% de sus presupuestos de inversión a los presupuestos participativos.

Otros municipios tienen objetivos más modestos, de entre el 1% y el 2%. En París, por ejemplo, los ciudadanos disponen de un presupuesto de 100 millones de euros anuales para financiar proyectos en la ciudad o los distritos. Se ha introducido un sistema de cuotas para las escuelas y los barrios con dificultades a fin de garantizar que este procedimiento no agrave las desigualdades entre zonas. Los habitantes que participan en el presupuesto participativo se interesan ante todo por la mejora de su entorno vital o la promoción de la naturaleza en la ciudad, seguidos de los proyectos relacionados con el transporte (instalaciones para ciclistas o peatones) o las instalaciones deportivas.

El procedimiento se organiza en etapas sucesivas: presentación de proyectos por los vecinos, evaluación por los servicios administrativos (que comprueban su viabilidad técnica y jurídica y evalúan los costes) y, por último, sometimiento a votación pública. Internet facilita estas etapas y su uso conduce a una forma de democracia "no presencial". Además, si los presupuestos participativos tienen éxito, es a costa de redefinir el modelo inicial, que hacía hincapié en la justicia social y la redistribución territorial. Básicamente, lo que ahora llamamos "presupuesto participativo" es la mayoría de las veces una convocatoria de proyectos, decididos por votación en una plataforma digital.

"Mini-públicos": jurados ciudadanos y convenciones

Los jurados -o convenciones ciudadanas- son, en cambio, un mecanismo más innovador que va más allá del ámbito local. Se han institucionalizado a través de hibridaciones llamadas "procedimentales" y de fases sucesivas de experimentación. Con origen en la democracia técnica, aparecieron en los años 70 en Alemania, por iniciativa del sociólogo Peter Deniel, y en Estados Unidos, donde se desarrolló por primera vez la "conferencia de consenso" en el ámbito de la salud. Estos sistemas "minipúblicos" se extendieron después, bajo diversas formas, a Alemania, España y los países anglosajones.

Aunque su puesta en práctica es muy variada, estos jurados o convenciones se basan siempre en el mismo principio: reclutar a un grupo de ciudadanos (entre 15 y 200 personas) elegidos al azar o por muestreo y, a continuación, en el marco de un procedimiento definido de antemano, hacerles desarrollar una reflexión colectiva sobre un tema, una política pública o una cuestión más o menos controvertida. Reunidos durante varios días o semanas, los participantes reciben una formación pluralista, se forman una opinión gracias a las contribuciones de expertos, representantes electos y representantes de grupos de interés, y participan en un proceso deliberativo supervisado por moderadores o facilitadores (a menudo consultores). El proceso desemboca finalmente en la redacción de un dictamen, una recomendación o propuestas. En Francia, la Convención Ciudadana del Clima 2020 se basa en este modelo. El recurso a paneles de ciudadanos elegidos por sorteo es cada vez más frecuente en las democracias liberales, sobre todo desde 2010. En junio de 2020, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un estudio sobre trescientos sistemas de este tipo, y la mitad de los Estados miembros de la OCDE o sus autoridades locales los han utilizado entre 1986 y 2019.

Los estudios tienden a demostrar que, en determinadas condiciones, las competencias colectivas de un grupo se basan menos en las competencias personales de cada uno de sus miembros que en su diversidad intelectual y cognitiva. Así, la figura del "lego" ocupa un lugar central en los jurados ciudadanos y las convenciones, que exigen que los participantes seleccionados tengan un "sentido común no especializado", susceptible de renovar la percepción de las cuestiones debatidas. El sorteo permite llegar a un público más amplio que los "habituales" de la participación, que suelen estar ya politizados. En este tipo de sistema, el aspecto cuantitativo de la participación (el número de participantes) se sacrifica en beneficio del aspecto cualitativo de la deliberación. Se trata de un modelo de democracia deliberativa en el que "la decisión legítima no es la voluntad de todos", sino la que "resulta de la deliberación de todos" (Bernard Manin). Los procedimientos deliberativos se conciben como un medio de promover un intercambio público de argumentos entre individuos interesados en una misma cuestión. En lugar de buscar un compromiso entre puntos de vista ya decididos, se supone que la interacción entre los participantes permite que las opiniones inicialmente formuladas evolucionen, o incluso converjan. Se hace hincapié en tres conjuntos de principios:

- principios de argumentación (intercambio y evolución de puntos de vista, confrontación razonada: el debate debe consistir en un intercambio racional) ;

- principios de inclusión (apertura de la discusión al mayor número posible de personas, formación para el debate);

- principios de publicidad y transparencia (que distinguen la deliberación del regateo).

Pero aunque las asambleas de ciudadanos están de moda, rara vez alcanzan sus objetivos y quedan confinadas al ámbito de la consulta. En Columbia Británica (Canadá), por ejemplo, 160 ciudadanos se reunieron durante un año en 2004 para debatir y publicar directrices para la reforma electoral, pero ésta fue rechazada en referéndum. Del mismo modo, el proyecto de nueva Constitución de Islandia, elaborado por una asamblea de ciudadanos en 2011, fue finalmente rechazado por el Parlamento.

Alcance y límites de la democracia participativa

Un gran número de investigaciones en ciencias sociales sobre la democracia participativa está dominado por una perspectiva crítica. Tienden a mostrar que construye esencialmente una nueva forma de consentimiento, que es sobre todo formal, que permanece en el ámbito de la consulta y que solo desafía el poder de los representantes en los márgenes. Este enfoque sigue centrándose en la cuestión de la relación entre los ciudadanos y la toma de decisiones. Existe otro tipo de análisis, que examina las oportunidades de aprendizaje que ofrecen estos sistemas a los ciudadanos.

Escaso impacto de los procedimientos participativos

Hay que decir que la proliferación de procedimientos de participación no ha conducido a una redistribución del poder: los sistemas instaurados sólo permiten a una parte limitada de los ciudadanos acceder a determinados debates y procedimientos de consulta. Al final, las posibilidades declarativas que la participación ofrece a los representantes elegidos -que aparecen así como abiertos al diálogo- son más importantes que su aplicación real. Si la democracia participativa está arraigando localmente en los municipios, es porque no cuestiona fundamentalmente la democracia representativa y la división tradicional del trabajo político entre los representantes electos y los ciudadanos. La democracia participativa es, pues, parte integrante de la democracia representativa. Sus mecanismos permiten dar el cambio mucho más que cambiar el trato.

Así pues, la participación se ha convertido en un nuevo medio de legitimación de los representantes elegidos, que la mayoría de las veces están en su origen. A fin de cuentas, se trata de conseguir a toda costa que la gente participe, hasta el punto de que asistimos a una "autonomía creciente de la oferta de participación pública frente a la demanda social" (Marion Carrel). Esta oferta sigue siendo muy institucional, dejando poco espacio a la informalidad y a la autonomía ciudadana, y la mayoría de las iniciativas participativas se limitan a la información o la consulta. Los concejales locales siguen muy apegados a la democracia representativa, y se hace todo lo posible por limitar el alcance de los órganos de participación. Como reconocía Chantal Cutajar, diputada de Estrasburgo para la democracia local, en un artículo publicado en Le Monde el 30 de enero de 2019, la democracia participativa "requiere que los representantes electos renuncien al poder, pero no todo el mundo está dispuesto a hacerlo". Además, y paradójicamente, la mayoría de las veces se pide a los residentes que den su opinión sobre aspectos de su vida cotidiana a un nivel microlocal (su barrio), a pesar de que los centros de toma de decisiones hace tiempo que se trasladaron del municipio al nivel intermunicipal. De ahí la impresión de manipulación y farsa que denuncian a menudo los observadores y los ciudadanos participantes, a menudo decepcionados y desilusionados.