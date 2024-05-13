Lo curioso es que ni siquiera hubiera una gran resistencia entre los congresistas de Estdos Unidos.

En este Día de 13 Mayo (1846): Se aprueba la declaración de guerra de EE.UU. a México

En un día como hoy de 1846, las tensiones entre México y Estados Unidos -derivadas de la anexión estadounidense de Texas (1845)- llevaron al Congreso estadounidense a aprobar por abrumadora mayoría una declaración de guerra contra México.

Texto de la declaración de guerra

El texto decía lo siguiente:

Considerando que, por ley de la República de México, existe un estado de guerra entre ese Gobierno y los Estados Unidos:

Sea promulgado por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América en el Congreso reunido, Que, con el fin de permitir que el gobierno de los Estados Unidos prosiga dicha guerra a una terminación rápida y exitosa, el Presidente sea, y por la presente es, autorizado para emplear la milicia, las fuerzas navales y militares de los Estados Unidos, y para convocar y aceptar los servicios de cualquier número de voluntarios, que no exceda de cincuenta mil, que puedan ofrecer sus servicios, ya sea como caballería, artillería, infantería o fusileros, para servir doce meses después de que hayan llegado al lugar de reunión, o hasta el final de la guerra, a menos que sean licenciados antes, de acuerdo con el tiempo para el cual hayan sido alistados en el servicio; y que la suma de diez millones de dólares, de cualquier dinero que haya en el tesoro, o que ingrese al tesoro, y que no haya sido asignada de otra manera, sea asignada, y por la presente se asigna, con el propósito de llevar a efecto las disposiciones de esta ley.

SEC. 2. Y promúlguese además, que la milicia, cuando sea llamada al servicio de los Estados Unidos en virtud de esta ley o de cualquier otra ley, podrá, si en opinión del Presidente de los Estados Unidos el interés público lo requiere, ser obligada a servir por un término que no exceda de seis meses después de su llegada al lugar de reunión, en cualquier año, a menos que sea licenciada antes.

SEC. 3. Y que se promulgue además, que dichos voluntarios deberán proporcionar su propia ropa, y si se trata de caballería, sus propios caballos y equipo ecuestre; y cuando se les llame a filas deberán ser armados a expensas de los Estados Unidos.

SEC. 4. Y que se promulgue además, que dichos voluntarios, cuando sean llamados al servicio real, y mientras permanezcan en él, estarán sujetos a las reglas y artículos de guerra, y estarán, en todos los aspectos, excepto en cuanto a vestimenta y paga, en igualdad de condiciones con cuerpos similares del ejército de los Estados Unidos; y en lugar de vestimenta, todo suboficial y soldado raso de cualquier compañía que así se ofrezca, tendrá derecho, cuando sea llamado al servicio efectivo, a recibir en dinero una suma igual al costo de la vestimenta de un suboficial o soldado raso (según sea el caso) de las tropas regulares de los Estados Unidos.

SEC 5. Y que se promulgue además, que dichos voluntarios que así ofrezcan sus servicios serán aceptados por el Presidente en compañías, batallones, escuadrones y regimientos, cuyos oficiales serán nombrados en la forma prescrita por la ley en los diversos Estados y Territorios a los que pertenezcan respectivamente dichas compañías, batallones, escuadrones y regimientos.

SEC. 6. Y que sea además promulgado que el Presidente de los Estados Unidos esté, y queda por la presente, autorizado para organizar compañías que ofrezcan su servicio en batallones o escuadrones, batallones y escuadrones en regimientos, regimientos en brigadas y brigadas en divisiones, tan pronto como el número de voluntarios haga conveniente, a su juicio, tal organización; y el Presidente, si es necesario, distribuirá a los oficiales de Estado Mayor, de campo y generales entre los respectivos Estados y Territorios desde los cuales los voluntarios ofrecerán sus servicios, según lo considere apropiado.

SEC 7. Y que se promulgue además, que los voluntarios que puedan ser recibidos al servicio de los Estados Unidos en virtud de las disposiciones de esta ley, y que resulten heridos o incapacitados de alguna otra manera en el servicio, tendrán derecho a todos los beneficios que puedan conferirse a las personas heridas en el servicio de los Estados Unidos.

SEC 8. Y que sea además promulgado, Que el Presidente de los Estados Unidos sea, y sea por la presente, autorizado a completar inmediatamente todos los buques armados públicos ahora autorizados por la ley, y a comprar o fletar, armar, equipar y tripular los buques mercantes y barcos de vapor que, después de ser examinados, puedan ser encontrados aptos, o fácilmente convertidos en buques armados aptos para el servicio público, y en el número que él considere necesario para la protección del litoral, la costa de los lagos y la defensa general del país.

SEC. 9. Y que sea además promulgado, que siempre que la milicia o los voluntarios sean llamados y recibidos al servicio de los Estados Unidos, bajo las disposiciones de esta ley, tendrán la organización del ejército de los Estados Unidos, y tendrán la misma paga y asignaciones; y todos los soldados rasos, suboficiales, músicos y artificieros montados recibirán 40 centavos por día por el uso y riesgo de sus caballos, excepto los caballos que hayan muerto en combate; y si algún voluntario montado, soldado raso, suboficial, músico o artificiero no se mantiene provisto de un caballo utilizable, dicho voluntario servirá a pie.