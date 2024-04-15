Publicado en Lawi acerca de la economía latinoamericana:

Publicado: 15 de abril de 2024

Las fases de industrialización en América Latina se caracterizaron por una oscilación entre la apertura y la protección, dependiendo del entorno internacional y del pensamiento económico dominante. Cuando América Latina comenzó a industrializarse a finales del siglo XIX, el crecimiento se orientó hacia el exterior (para fora), y las exportaciones desempeñaron un papel fundamental. Las divisas que aportaban permitieron construir infraestructuras, importar equipos para las primeras industrias de bienes de consumo y transformar localmente las materias primas. Los países del continente entraron en la división internacional del trabajo en función de sus ventajas comparativas, según el modelo de libre comercio aplicado por Gran Bretaña, la potencia dominante. Las fases de expansión del comercio internacional favorecieron la industrialización, aunque la Primera Guerra Mundial -que interrumpió el comercio- supuso una ralentización en América Latina en este sentido. Países como Argentina y Uruguay disfrutaron de un nivel de prosperidad comparable al de Australia, Nueva Zelanda o los países escandinavos, que aplicaban el mismo modelo. La crisis de 1929 provocó una auténtica ruptura con el pasado, convirtiendo a la industria en el sector dominante que impulsaba toda la economía.

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Publicado: 15 de abril de 2024

La industrialización latinoamericana hunde sus raíces en los primeros tiempos de la colonización del Nuevo Mundo. Los primeros centros fueron Brasil, por un lado, y las mesetas y cordilleras que se extienden desde México hasta las regiones andinas, por otro. En el siglo XIX, todo el ciclo de producción azucarera experimentó una radical modernización tecnológica, ligada al uso del vapor y a los avances de la física. Cuba asumió y desarrolló en gran medida la herencia de las islas azucareras francesas, pero Martinica también experimentó una fase de industrialización especializada a partir del Segundo Imperio, cubriéndose de fábricas llamadas “centrales”. Coincidiendo con estos desarrollos surgió, en las fronteras de Argentina y Uruguay, otra agroindustria, la de la carne vacuna, también dependiente de la nueva tecnología importada de Europa.

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Publicado: 15 de abril de 2024

¿Qué futuro les espera a estos países? El futuro es incierto, pero sin duda depende del restablecimiento de la soberanía nacional. La crisis social ha alcanzado proporciones sin precedentes. La clase media alta y la élite disfrutan de los placeres de las importaciones y los viajes internacionales baratos, pero no se dan cuenta de que la consecuencia del desempleo es el aumento de la delincuencia y el crimen. Los conservadores utilizan viejos y nuevos métodos para luchar contra la delincuencia, como la construcción de nuevas cárceles, el aumento del número de policías y el endurecimiento de las penas.

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