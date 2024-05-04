Desgraciadamente, Notes es "tierra rentada" y no "tierra propia"
Se propone aquí una solución, mientras Substack no permita migrar nuestras propias "notes" (el substack para escritores) si un día lo deseamos
Tenemos que decirlo. Hasta ahora nunca hemos utilizado ninguna red social; sólo escribimos, desde hace algún tiempo, Notes de Substack. Y estamos encantados. Linkedin, en nuestra opinión, tiene una UX complicada, muchas cosas no compartimos con las prácticas de Meta y sus plataformas, y mejor no hablar de Twitter.
PERO, somos conscientes de algunas limitaciones (véase más adelante).
Y este post/nota viene a cuento de que, últimamente varios escritores de Substack insisten en que X o Twitter son “rented land” y que las Notes de Substack son “owned land”.
Pero quizás no es así.
Otros escritores de Substack señalan la importancia de crear una comunidad, a veces con el mismo argumento: que X, Instagram o Facebook son “rented land” y que las Notes de Substack son “owned land”.
Esta comunidad se puede crear en “chat” o, principalmente, en los comentarios.
Desgraciadamente, tal comunidad no es tampoco “owned land”.
Tierra Alquilada, por desgracia
Según algunos expertos, cuando invertimos en una plataforma (por ejemplo, de comercio electrónico, como Shopify, Ecwid, etc), lo primero que hay que hacer es si todos los datos pueden ser exportables.
Pues bien, en Substack, hay muchos datos que no se pueden exportar. Entre ellos:
No podemos exportar nuestras Notes.
No podemos exportar los comentarios recibidos y nuestras contestaciones a tales comentarios.
Imagino que algún día, los ingenieros de Substack solucionarán esta situación (están haciendo cambios continuamente). El problema es que:
Quizás el cambio no se pueda aplicar a las Notes y comentarios anteriores.
Quizás no decidan cambiar esto (tampoco les interesa tener API, por ejemplo).
En definitiva: No, “Notes” no es “tierra propia”.
Alguna Solución?
Como sí es posible exportar los posts escritos en Substack, una solución sería escribir primero en un post, y luego hacer un copy y paste a Notes. No es tan engorroso como parece. Habría 2 posibilidades:
Escribir el post en el boletín que usamos normalmente. Es lo que vamos a hacer con este post.
Creear un nuevo boletín, para notas cortas, y utilizarlo sólo para ello. En Substack es muy fácil tener más boletines, y manejarlos todos juntos. Además, son gratis.
Por supuesto, si la nota es brevísima, no vale la pena, es mejor seguir usando el formato de Notes sólo.
Por favor, si conocéis otras soluciones, escribirlo.
Ventajas de esta Solución
Además de conservar nuestras notas si se produce una migración, la principal ventaja es la indexabilidad en Google. Por lo que he comprobado, las notas no se indexan en google, pero los post sí.
Importancia de Conservar Todos Nuestros Textos
En el caso concreto de Substack, porque no podemos saber qué pasará a futuro. Es una empresa financiada, en buena parte, con capital riesgo. Nadie puede asegurar que no multiplicarán por 2 sus honorarios, o desaparecerá la opción gratis (no sería la única, hay varios precedentes), o la compre una gran empresa y la cierre al cabo de 6 meses (como han hecho Meta y Google en el pasado).
Algunos famosos escritores han abandonado Substack por razones ideológicas, también (algunos boletines de tendencias pseudo-nazis, etc).
Un cordial saludo de domingo.