¿De verdad los ricos deben dejar sin herencia a sus hijos?

Por: Miguel González

Varios multimillonarios han hecho pública su decisión de no dejar nada o casi nada de su fortuna a sus hijos en herencia, incluyendo a Bill Gates, Steve Jobs y hasta Daniel Craig. De hecho, Jackie Chan, a sus 70 años, con una fortuna valuada en 400 millones de dólares, anunció hace poco que toda su riqueza irá destinada a la caridad. ¿Y su hijo? Nada.

En este marco, se explorará aquí primero la causa fundamental de la retorcida práctica de regalar la herencia a los hijos es un fallo en la crianza: no criar hijos dignos de administrar grandes riquezas. En una segunda parte, se analizará cómo se crían hijos aristocráticos dignos de administrar grandes riquezas.

Los ricos deberían dejar su riqueza a sus hijos, no a la caridad

No utilices tus fallos como padre como una oportunidad para señalar virtudes

Por: Miguel González

El anuncio de Mick Jagger en 2024 de que no dejaría su fortuna a sus hijos causó mucha controversia (por ejemplo, en las redes sociales como X). Se unió a un coro de famosos que han anunciado su intención de hacer lo mismo:

Les he dicho lo mismo que me dijo mi padre. Mi padre me dijo: «Cuando muera, podéis esperar que muera arruinado, y vosotros pagaréis el funeral». - Guy Fieri (valor neto ~100 millones de dólares) Creo que lo único que hace una herencia es engendrar pereza y derecho. He trabajado duro y voy a gastármelo todo y divertirme con mi marido. - Marie Osmond (patrimonio neto ~20 millones de dólares) ¡No nos quedará mucho dinero porque lo estamos gastando! Tenemos muchos compromisos. Lo que entra lo gastamos, y no queda mucho... Tienen que trabajar. - Sting (patrimonio neto ~ 550 millones de dólares) Estoy decidido a que mis hijos no tengan seguridad económica. - Nigella Lawson (patrimonio neto ~20 millones de dólares)

Mi reacción básica ante estas declaraciones es de disgusto.

Olivia Hussey como Julieta (1968)

(Suprimidos varios párrafos)

Los entails son desventajosos para la mejora del país, y las tierras donde nunca se han producido siempre están mejor cultivadas. Los herederos de las propiedades vinculadas no tienen en mente cultivar las tierras y a menudo no son capaces de hacerlo. El hombre que compra tierras tiene esto totalmente en cuenta y, en general, los nuevos compradores son los mejores cultivadores. - Adam Smith, Conferencias sobre Jurisprudencia

...en todas las grandes monarquías de Europa sigue habiendo grandes extensiones de tierra que pertenecen a la corona. Generalmente son bosques... un mero despilfarro y pérdida de país tanto en lo que respecta a la producción como a la población. En todas las grandes monarquías de Europa, la venta de las tierras de la corona produciría una gran suma de dinero... Cuando las tierras de la corona se convertían en propiedad privada, en el transcurso de unos pocos años se mejoraban y cultivaban bien. - Adam Smith, La riqueza de las naciones

(Suprimidos varios párrafos)

La defensa que hace Burke de la conservación de los patrimonios de las grandes familias del siglo XVIII ilustra lo lejos que hemos caído y lo mucho que hemos perdido. Contrasta lo siguiente con las élites actuales:

El poder de perpetuar nuestra propiedad en nuestras familias es una de las circunstancias más valiosas e interesantes que le pertenecen, y la que más tiende a la perpetuación de la propia sociedad. Hace que nuestra debilidad esté al servicio de nuestra virtud; injerta la benevolencia incluso sobre la avaricia. Los poseedores de la riqueza familiar y de la distinción que acompaña a la posesión hereditaria (como los más implicados en ella) son las seguridades naturales para esta transmisión. Que esos grandes propietarios sean lo que quieran, y tienen su oportunidad de estar entre los mejores, son, en el peor de los casos, el lastre en el barco de la mancomunidad. - Edmund Burke, Reflexiones sobre La Revolución en Francia

(Suprimidos varios párrafos)

La sociedad es, en efecto, un contrato... Debe considerarse con otra reverencia... Como los fines de tal sociedad no pueden obtenerse en muchas generaciones, se convierte en una sociedad no sólo entre los que viven, sino entre los que viven, los que han muerto y los que han de nacer. Cada contrato de cada estado particular no es más que una cláusula del gran contrato primigenio de la sociedad eterna, que une las naturalezas inferiores con las superiores, que conecta el mundo visible con el invisible, según un pacto fijo sancionado por el juramento inviolable que mantiene a todas las naturalezas físicas y a todas las morales, cada una en su lugar señalado... Las corporaciones municipales de ese reino universal no son moralmente libres a su antojo, y en sus especulaciones de una mejora contingente, de separar y desgarrar por completo las bandas de su comunidad subordinada, y de disolverla en un caos antisocial, incivil e inconexo de principios elementales. - Edmund Burke, Reflexiones sobre La Revolución en Francia

¿Cómo se crían hijos dignos de administrar grandes riquezas?

Por: Miguel González

(Suprimidos varios párrafos)

Existe un provocativo estudio de 2022 que sirve de base sólida para los argumentos que se expondrán a continuación. Se trata de “Trajectories of Aristocratic Wealth, 1858-2018: Evidence from Probate” por Matthew Bond y Julien Morton.

Las amplias pruebas examinadas en el artículo desmontan dos falsedades en las que se basaron quienes intentaron criticar mi ensayo original:

Heredar una gran riqueza corrompe necesariamente a los hijos; Esta corrupción hace que la riqueza heredada se dilapide en gran medida en pocas generaciones.

En resumen, el estudio examina la información legal sobre la herencia de miles de pares hereditarios (miembros de familias aristocráticas británicas) a lo largo de muchas generaciones.

Dos de las conclusiones de los autores son especialmente relevantes:

Las familias aristocráticas adquieren riqueza a un ritmo más rápido que el resto de la población, incluso cuando se ven expuestas a nuevas presiones como la revolución industrial y el auge del capitalismo moderno. Lo único que las ralentiza son los periodos de impuestos excepcionales sobre la herencia y las guerras en las que los aristócratas mueren de forma desproporcionada. Este ritmo más rápido de expansión de la riqueza no puede descartarse como «riqueza que crea riqueza». Hay algo especial en las familias más antiguas, que muestran la mayor estabilidad en el crecimiento de la riqueza. Estas familias han sobrevivido y superado a los títulos de «nuevo dinero» concedidos a las familias de personas tremendamente ricas en el periodo de entreguerras, muchas de las cuales se han desvanecido en la oscuridad. Ahora, son las familias más antiguas las que vuelven a dejar las mayores concesiones medias.

Para resumir esta curiosa situación, los nuevos pares ricos no terratenientes irrumpieron en escena a partir de 1885, pero su preeminencia desapareció en 2018, mientras que los pares más antiguos anteriores a 1885, como la tortuga a la liebre, se encuentran ahora entre los pares hereditarios más ricos. - Matthew Bond y Julien Morton, Trayectorias de la riqueza aristocrática

¿Qué tienen de especial estas familias? ¿Cuáles son sus prácticas que las distinguen y les otorgan tal resistencia, generación tras generación?

(Suprimidos varios párrafos)

Esbozaré algunas prácticas de crianza que he oído repetir una y otra vez a quienes viven y respiran este modo de vida:

No olvides nunca las prácticas normales para criar niños sanos; Asegúrate de que tu familia tiene una fe sólida; Imprime en tus hijos la identidad, la misión y las responsabilidades (y, a veces, los adversarios) de tu familia; Inícialos en una estructura que vaya más allá de la familia atómica; Exponlos a un elenco de hombres superiores; Asegúrate de que su herencia llegue de una forma diseñada para durar.

I. NO OLVIDAR NUNCA LAS PRÁCTICAS NORMALES DE CRIAR NIÑOS SANOS

...como prima de muchos miembros de la realeza moderna, personalmente he tenido la ventaja adicional de conocer y comprender los objetivos y aspiraciones de algunos de los príncipes y princesas que se convirtieron en gobernantes. ¿Qué descubrí? Conocí a personas que, desde su más tierna infancia, fueron educadas para servir: para servir a su país con cada aparición, cada gesto, cada desfile, cada foto. Igual que habían hecho antes sus padres y abuelos. Desde pequeños, conocieron a sus países, a los partidos políticos y a los políticos, y a los representantes de la Iglesia. Se enteraron de todas las fallas que amenazaban a su país. Vieron cómo sus padres se enfrentaban a muchos problemas. Y les contaron cómo sus abuelos se habían enfrentado a problemas similares. Servir siempre significaba poner tus propios intereses en segundo lugar... Además, sabías que cualquier lío que crearas cuando llegaras al poder sería una carga para tus hijos cuando llegaran al poder. - Eduard Habsburg-Lothringen (Archiduque Eduard de Austria), El camino de los Habsburgo: Siete reglas para tiempos turbulentos

(Suprimidos varios párrafos)

🈵 Nota: Sobre los abuelos, no te pierdas el artículo “El silencio en la cocina”.

Al fin y al cabo, es alrededor de una mesa con muchos hermanos donde los niños absorben las virtudes... Los niños aprenden a dejar de lado sus propios intereses y a dar espacio a los demás; aprenden de sus mayores. Sobre todo, los niños que ven a sus padres juntos y son testigos del amor y el respeto que se tienen, reciben fuerza y seguridad y se les dice implícitamente que merece la pena crecer y participar en la sociedad. Sabes que tus padres (y tus hermanos) siempre te cubrirán las espaldas. - Eduard Habsburg-Lothringen (Archiduque Eduard de Austria), The Habsburg Way: Siete reglas para tiempos turbulentos

Permíteles apreciar el mundo en el que han nacido y ver su valor. Enséñales a apreciar las oportunidades que la riqueza les ha brindado en sus formas más sofisticadas: bailes, cenas, hermosas excursiones, etc. (Pero ten tolerancia cero con la versión burda de esto: exhibiciones groseras de riqueza, derroche de dinero en experiencias y mujeres de clase baja, etc.).

Los ricos llevan una vida de tentaciones excepcionales, dada la facilidad con que pueden satisfacer la lujuria, la gula y la pereza. Por tanto, hay que dar prioridad a las actividades que enseñen disciplina. Los desafíos físicos desempeñan aquí un papel esencial, y lo han hecho desde los orígenes de la nobleza.

Considera el marco metafísico en el que se integraban las justas y otros torneos de combate aristocráticos medievales, que hacían hincapié en el cultivo de la virtud de la «rusticidad»:

La rusticidad no es una cualidad que luche por una definición. Ser físicamente duro e impertérrito es lo que la palabra evoca ahora en inglés, y significaba lo mismo para el autor francófono de la Canción de Roland... Geoffrey de Charny también destacó la admirabilidad masculina de la rudeza, pero la interpretó más ampliamente a la luz del sentimiento religioso del contemptus mundi... Debían soportar el frío y el calor con igual indiferencia; poco les debía importar el miedo a la muerte; debían esforzarse mucho e ignorar las molestias y las heridas... Para él, el cuerpo tiene poca importancia frente al honor que puede ganarse un espíritu impertérrito. - David Crouch, El nacimiento de la nobleza: La construcción de la aristocracia en Inglaterra y Francia 900-1300

La primera y principal virtud que se adquiere mediante la auténtica práctica del deporte es la disciplina de aceptar con alegría las dificultades y el dolor. No hay sistema espiritual noble que no exija esta característica. Este dominio de uno mismo sustenta fundamentalmente la persecución de todos los objetivos superiores.

Considera la práctica aristocrática más reciente del Mensur : el duelo ritual con espadas en las universidades de élite:

En tiempos relativamente recientes, ciertas corporaciones estudiantiles de Europa Central, las llamadas Korpsstudenten, ofrecían diversas posibilidades practicando el Mensur -duelos crueles pero no mortales que seguían reglas específicas (dejando cicatrices faciales como huellas)- con el objetivo de desarrollar el valor, la firmeza, la intrepidez y la resistencia al dolor físico, al tiempo que se defendían los valores de una ética superior, del honor y la camaradería... - Julius Evola, Manual para la juventud de derechas

La cuestión aquí es que es necesaria una familiaridad con el riesgo real. La aristocracia siempre ha participado en juegos peligrosos. Esta familiaridad con la muerte -memento mori- nos recuerda la brevedad de la vida, la grandeza de lo que está en juego y la proximidad de la otra vida. La muerte nos sonríe a todos; lo único que el hombre puede hacer es devolverle la sonrisa”.

La victoria interior contra las fuerzas más profundas que afloran en la conciencia en momentos de tensión y peligro mortal es un triunfo en sentido externo, pero también es el signo de una victoria del espíritu contra sí mismo y de una transfiguración interior. - Julius Evola, Meditaciones sobre las cumbres

Evola describe, por supuesto, la práctica llevada al extremo. Pero el deporte, el peligro y la incomodidad deben ser parte integrante de la educación de los niños: escalada, equitación, caza, natación, tal vez rugby o polo, si los hay, etc.

II. FE

Los niños ricos no deben sentir que son intocables. (…)

Al único rey de Francia que llegó a ser santo -Luis IX-, su madre, Blanca de Castilla, le dijo que prefería que muriera a sus pies a que cometiera un solo pecado mortal.

Para los niños que tienen la «libertad» económica de hacer cualquier cosa, la verdadera libertad proviene de la fuerza para decir «no» a las infinitas tentaciones que les acecharán. Esto requiere disciplina, fe y virtud.

La obediencia es la forma más elevada del uso de la libertad. Es una manifestación constante de autoridad, autoridad sobre uno mismo, la más difícil de todas. Nadie es realmente capaz de mandar a los demás si antes no es capaz de mandarse a sí mismo, de domar en él al orgulloso vagabundo que hubiera querido lanzarse locamente a los vientos de la aventura. - Léon Degrelle, Las almas en llamas

Estos niños pueden ser reyes, pero nunca deben olvidar que existe un Rey de Reyes. Los niños de la aristocracia no son intocables y, de hecho, tienen responsabilidades inigualables. Están llamados a ser los pilares espirituales de sus comunidades.

Así, los verdaderos monarcas eran la personificación firme de la vida «más allá de la vida ordinaria». La mera presencia de tales hombres irradiaba influencias espirituales beneficiosas sobre el mundo de los seres mortales... Estas influencias impregnaban los pensamientos, las intenciones y las acciones de la gente, ordenando todos los aspectos de sus vidas y constituyendo una base adecuada para las realizaciones luminosas y espirituales. - Julius Evola, Revuelta contra el mundo moderno

Si quieres saber más sobre la centralidad aplicada de la fe, te recomiendo el libro del Archiduque Eduard de Austria «El camino de los Habsburgo »: dedica gran parte de la obra a la importancia de la Iglesia en el sustento de su familia durante un milenio.

III. IDENTIDAD, MISIÓN, APUESTAS Y ADVERSARIOS

No es la riqueza como tal lo que resulta espiritualmente venenoso, sino la sensación de inutilidad que puede surgir en una vida en la que el hombre sólo desea lo que puede comprar fácilmente. Esto da lugar al nihilismo, al hedonismo y a la destrucción. (…)

En última instancia, es una manifestación de la búsqueda de la virtud de la magnanimidad.

La magnanimidad, por su propio nombre, denota la inclinación de la mente hacia las grandes cosas... se dice que un hombre es magnánimo principalmente porque está dispuesto a realizar algún gran acto. - Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiæ, Secunda Secundæ, Q. 129: Magnanimidad

(Suprimidos varios párrafos)

En algún momento, un joven Habsburgo empieza a leer libros que mencionan la historia familiar, y de repente un retrato en el apartamento de un tío adquiere una historia de fondo. Entonces -si eres un joven Habsburgo- descubres que hay retratos de tus antepasados en casi todos los museos famosos del mundo. Si te fijas bien, puede que veas la Orden del Toisón de Oro colgando de sus cuellos. A medida que te haces mayor, puede que te inviten a celebraciones conmemorativas del centenario, ante la estatua de algún emperador quizás, donde guardias Schützen con trajes tradicionales y armas históricas saludan a la familia y disparan salvas para celebrar el recuerdo. Es difícil no sentir admiración por el pasado de tu propia familia, sobre todo cuando también conoces a ardientes monárquicos para quienes la familia Habsburgo es una esperanza de futuro, no simplemente un recuerdo del pasado. - Eduard Habsburg-Lothringen (Archiduque Eduard de Austria), El camino de los Habsburgo: Siete reglas para tiempos turbulentos

El reflejo necesario de las lecciones aspiracionales son las prohibiciones: «Éstas son las cosas que nuestra familia no hace».

IV. INICIARLOS EN UNA ESTRUCTURA MÁS ALLÁ DE LA FAMILIA ATÓMICA

Buen hermano, pides algo muy grande, pues de nuestra Orden sólo ves la apariencia exterior. Pues la apariencia es que nos ves tener buenos caballos, y buen equipo, y buena comida y bebida, y finas vestiduras, y así te parece que deberías estar a gusto. Pero no conocéis los duros mandamientos que subyacen; pues es algo doloroso para vosotros, que sois vuestro propio amo, convertiros en siervos de los demás. - Del proceso de iniciación templario, citado en The New Knighthood: a history of the Order of the Temple, de Malcolm Barber.

(…)

Puede tratarse de clubes privados, órdenes o fraternidades, cada uno con sus propios códigos de conducta y requisitos de ingreso.

Para ganarse el derecho a ser admitido entre los adultos, el adolescente tiene que pasar por una serie de ordalías iniciáticas: es en virtud de estos ritos, y de las revelaciones que conllevan, como será reconocido como miembro responsable de la sociedad. La iniciación introduce al candidato en la comunidad humana y en el mundo de los valores espirituales y culturales. Aprende no sólo las pautas de comportamiento, las técnicas y las instituciones de los adultos, sino también los mitos sagrados y las tradiciones de la tribu, los nombres de los dioses y la historia de sus obras... - Mircea Eliade, Ritos y símbolos de iniciación: Los Misterios del Nacimiento y el Renacimiento

Un ejemplo relevante es el de la Orden caballeresca católica del Toisón de Oro, «la orden más prestigiosa del mundo». El ingreso en esta orden es excepcionalmente raro (y caro, ya que los collares que se entregan a los iniciados están hechos de oro por valor de 50.000 dólares). Entre los actuales caballeros de la orden española se encuentran el rey Felipe VI de España y el emperador emérito Akihito de Japón.

Existe una orden austriaca independiente, en la que siguen iniciándose muchos de los Habsburgo prominentes.

Si deseas emprender una práctica de este tipo pero necesitas un punto de partida más sencillo, existe un equivalente informal que ha sido conducta común de las grandes familias europeas a lo largo de los siglos. (…)

Abundan los ejemplos, pero uno divertido es el caso de Enrique II de Inglaterra, que hizo educar a su hijo mayor en las cortes de Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, y William Marshall, 1er conde de Pembroke, un caballero de gran renombre. El hijo de Enrique utilizó entonces estas habilidades para darse la vuelta y hacer la guerra a su padre a la edad de 18 años. Tal vez no fuera lo ideal, ¡pero no se puede acusar al niño de indolencia!

V. LA FORMA DEL CAPITAL

(…) La herencia de los hijos debe ser lo menos líquida posible, y debe estar cargada de valores distintos del mero valor financiero: historia, lugar, experiencia personal.

Mientras los hijos estén vivos, en lugar de colmarlos de dinero antes de que estén preparados para manejarlo adecuadamente, la riqueza debe transferirse reforzando comportamientos saludables: pagando una educación de calidad, dándoles acceso a apartamentos o casas pequeñas propiedad de la familia (pero lo suficientemente grandes para formar una familia), pagando bodas, gastos médicos y guarderías, pagando visitas y vacaciones con otros miembros de la familia, presentándoles a personas significativas que puedan ofrecerles oportunidades.

(Suprimidos varios párrafos)

Su herencia definitiva -todo tu patrimonio- se les entregará normalmente cuando ya sean adultos. Lo ideal es que en ese momento sean virtuosos y dignos de tomar el relevo, pero para reforzarlo asegúrate de que tu patrimonio sea lo menos líquido posible. Debe haber una «casa familiar» que no deban vender.

