En el reino franco, la expansión, prevista durante un tiempo en dirección a la España musulmana, tuvo un mal comienzo (Roncesvalles, 778) y fue sustituida casi inmediatamente por una política defensiva, que recayó en Aquitania, convertida en reino subordinado en 781 en beneficio de Luis (el futuro Luis el Piadoso, ver más adelante), hijo de Carlomagno; sin embargo, entre 801 y 811, los francos conquistaron la marca española, es decir, Cataluña hasta la desembocadura del Ebro. En la orilla derecha del Rin, el gran acontecimiento del reinado fue la conquista de Sajonia, que duró nada menos que treinta y tres años (772-804) y extendió las fronteras del reino hasta el Elba. Al sur de Germania, Baviera, hasta entonces un ducado vasallo, fue incorporada al Estado franco en 788, lo que la puso en contacto con los ávaros. Tres expediciones contra ellos (791, 795, 796) lograron someterlos y establecer el dominio franco en Austria y los Alpes orientales.

En Italia, el papa Adriano I, amenazado por las maniobras de Didier, rey de los lombardos, pidió a Carlomagno que acudiera en su ayuda. Carlomagno cruzó los Alpes en 773 y, tras un largo asedio, tomó Pavía y al propio rey. Inmediatamente se proclamó rey de los lombardos (774), creando así una unión personal entre su primer reino y el que acababa de conquistar. Unos años más tarde (781), lo convirtió en un reino independiente para su hijo Pepino, reservándose para sí la jefatura superior. Ejerció una protección autoritaria sobre el Estado Pontificio, asumiendo definitivamente el título de Patrono de los Romanos a partir de 774. La única parte de la península que escapó al control de Carlomagno fue el sur, donde el ducado lombardo de Benevento logró conservar cierta independencia, y donde algunas regiones costeras (Nápoles, Calabria) y Sicilia, así como el Véneto, permanecieron bajo el control del Imperio bizantino.

La formación de esta gran entidad territorial allanó el camino para la adhesión de Carlomagno al Imperio. También contribuyeron otros factores, claro. Con el título de Romanum gubernans Imperium ("gobernar el Imperio romano"), Carlomagno redescubrió una fórmula justinianea que expresaba la esencia de la magistratura suprema en el Imperio romano cristiano, que parecía revivir. A través de la diplomacia y la guerra, en 812 obtuvo el reconocimiento de su Imperio por parte del jefe del único Imperio "romano" auténtico, el emperador bizantino Miguel I, a condición de que se contentara con el título de "augusto emperador", que no conllevaba ningún apego romano. Unos meses antes de su muerte (28 de enero de 814), pudo entregar la corona imperial al último de sus hijos, Luis de Aquitania, en Aquisgrán, sin ninguna intervención papal (septiembre de 813).

Durante los primeros quince años del reinado de Luis el Piadoso (814-829), el Imperio carolingio parecía tender a consolidarse y afianzarse. Pero, por luchas internas familiares, en Soissons fue obligado a vestir el hábito de penitente: así fue declarado incapaz de gobernar en el futuro. Esta humillación sin precedentes condujo casi inmediatamente a un cambio a su favor; liberado por Pepino y Luis, fue reconciliado por la Iglesia y regresó a Metz. A partir de entonces, todas sus acciones consistieron en asegurar a su hijo menor la mayor parte posible del Imperio. Esta parte, que crecía de año en año, incluía finalmente en 839 (tras la muerte de Pepino de Aquitania) toda la parte occidental del Imperio, al oeste del Mosa, el Saona y el Ródano, junto con algunos condados de Provenza.

Y la historia europea continuó. Hubo, podemos notar aquí, tres dinastías de emperadores en la temprana Edad Media-Sajona: Otón I a Enrique II, que finalizó en 1024; Salio: Conrado II a Enrique V, que terminó alrededor de 1125; y Hohenstaufen: Conrado III a Federico II, que terminó en 1250, Los Hohenstaufen eran de origen suabo. Luego vinieron los Habsburgo, con Rodolfo I en 1273, que duró hasta 1918 (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). Aquí se habla de dinastías, pero hubo un desfile de elección del emperador en cada acceso.

Publicado: 9 de abril de 2024

Ofrece un completo esquema de los orígenes de la Edad Media; en concreto, sobre Europa Occidental, Imperio Bizantino (Romano de Oriente) y Europa Oriental desde 395 d.C. hasta c. 1050. Incluye este período el mundo carolingio, el occidente medieval (con las cruzadas) y Bizancio, en el mundo occidental. En el mismo período se produce la expansión del mundo musulmán, las civilizaciones de América (Mayas, Toltecas), y el auge del Extremo Oriente. Mahoma funda una nueva religión, basada en 5 pilares. Durante el reinado de los primeros califas, el Islam inició su expansión, pero graves disensiones provocaron los primeros cismas, Los omeyas se apoderaron del Magreb y de la Hispana visigoda. Fueron sucedidos por los abasíes, de Bagdad. Su califa más célebre concertó una alianza con Carlomagno. Con el tiempo, el gobernador de Egipto proclamó la independencia de su provincia, donde se extendió la dinastía fatimí para ser los principales rivales de los abasíes.

Publicado: 9 de abril de 2024

Ofrece un completo esquema de los orígenes de la Edad Media; en concreto, sobre Europa Occidental, Imperio Bizantino (Romano de Oriente) y Europa Oriental desde 395 d.C. hasta c. 1050. Incluye este período el mundo carolingio, el occidente medieval (con las cruzadas) y Bizancio, en el mundo occidental. En el mismo período se produce la expansión del mundo musulmán, las civilizaciones de América (Mayas, Toltecas), y el auge del Extremo Oriente.

Publicado: 9 de abril de 2024

Se ofrece un amplio esquema del Antiguo Oriente Próximo. Este esquema trata en primer lugar de la geografía de las regiones cubiertas por la sección, las fuentes de la historia de los pueblos de estas regiones y el carácter y los logros de las antiguas civilizaciones del Próximo Oriente, el Egeo y el Norte de África. A continuación, se aborda por separado la historia de cada uno de los pueblos de estas regiones en la Antigüedad.

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Publicado: 9 de abril de 2024

Los esquemas de la historia de la humanidad, divididos también en otros esquemas, tratan de la historia de los pueblos y civilizaciones del mundo. Conviene señalar ciertos puntos sobre estos esquemas. La historia, al igual que la filosofía, ha desarrollado métodos aplicables a la materia de otras disciplinas. Los resultados de estas aplicaciones se exponen en otras partes. Cada uno de los esquemas sobre el arte, en esta plataforma online, incluye un tratamiento histórico de cada una de las artes. Del mismo modo, cada uno de los esquemas sobre religión incluye un tratamiento histórico de cada una de las religiones particulares tratadas. Ciertas secciones de los esquemas sobre las ramas del conocimiento exponen la historia de la lógica y las matemáticas; la historia de la ciencia en general; la historia de cada una de las ciencias naturales y sociales; la historia de la medicina; la historia de la tecnología; la historia de la filosofía; la historia del estudio humanístico; y la historia de la historiografía y del propio estudio de la historia.

Publicado: 9 de abril de 2024

Este esquema de otras religiones (más allá de las más extendidas) y movimientos religiosos en el mundo contemporáneo comprende los nuevos movimientos religiosos que reflejan el impacto de las culturas y religiones dominantes , los cultos negros en las culturas occidentales, los grupos teosóficos, los grupos espiritistas, las religiones y movimientos religiosos de origen islámico o influidos por el islam, y los residuos o resurgimientos de creencias y prácticas religiosas antiguas y primitivas en las civilizaciones contemporáneas.

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Publicado: 9 de abril de 2024

Este esquema del Islam comprende la historia del Islam, las expresiones intelectuales, espirituales e imaginativas del islam (incluyendo El Corán, los hadices, la ley islámica, la teología y filosofía islámicas, el sufismo, y los elementos míticos y elaboraciones de las creencias y doctrinas islámicas) y las creencias, prácticas e instituciones del islam.

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Publicado: 8 de abril de 2024

Ofrece un completo esquema de de la Antigüedad Clásica; en concreto, sobre los pueblos de la Europa antigua y las civilizaciones clásicas del Mediterráneo antiguo hasta el año 395 d.C. Este esquema comienza con la historia de los pueblos de la Europa antigua no clásica. A continuación, aborda todo el transcurso de la civilización clásica grecorromana, desde la aparición de la Grecia clásica a partir de la Grecia arcaica, pasando por la época helenística y la historia de la Roma republicana, hasta la historia del Imperio romano hasta el año 395 d.C.

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