Metrópolis duales

Una dimensión importante del proceso de metropolización es la aparición de las marcadas desigualdades socioespaciales que genera, de nuevo con diferencias de naturaleza y configuración geográfica. Véase una introducción al fenómeno de la metropolización en otro lugar.

Fragmentación a varios niveles

La idea de diferenciación, o incluso de fragmentación, que acompaña a la metropolización se refiere a las desigualdades socioeconómicas entre los habitantes y los usuarios de la ciudad; casi se podría evocar una barrera, tanto física como administrativa -y fiscal- y simbólica.

Por ejemplo, han aparecido o están en proceso de aparecer ciudades inteligentes orientadas a las necesidades de las clases medias, con sus centros universitarios y centros comerciales en las afueras de Nairobi, Bombay y Delhi, mientras que en Delhi un millón de personas viven en la barriada de 3 kilómetros cuadrados de Dharavi. Los barrios cerrados son habituales en Río de Janeiro, São Paulo y Los Ángeles.

Por un lado, esta fragmentación es el resultado de la especialización socioeconómica inherente al proceso de globalización. Si nos remontamos al análisis de Saskia Sassen (1991), al cluster de empleos globalizados y cualificados (como las finanzas) típico de las metrópolis le corresponde de hecho otro cluster de empleos menos cualificados cuya finalidad es servir al primero (promoción inmobiliaria, hoteles, restaurantes, servicios domésticos o policía privada), vinculado a su vez a un cluster informal alimentado en mayor o menor medida, según los casos, por flujos migratorios internacionales o nacionales. Por otra parte, esta vez a un nivel más geográfico, la idea de una doble metropolización también se refiere a la frecuente discrepancia entre los niveles de cualificación de algunos residentes -los de los centros urbanos británicos, los "barrios sensibles" de los suburbios franceses o los guetos negros de Estados Unidos- y los empleos metropolitanos, constituidos en gran medida por puestos directivos.

La carrera por construir hitos metropolitanos y grandes equipamientos en aras del atractivo también entra a menudo en conflicto con la satisfacción de las necesidades de los residentes locales, como ilustran los conflictos urbanos relacionados con el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 en Río -que ciertamente ayudaron a construir un tranvía,

Los ataques a los narcotraficantes en ciertas favelas en nombre de la lucha contra la inseguridad también han generado feroces críticas. Estas divisiones sociales y económicas contemporáneas recuerdan a las grandes ciudades de las épocas medieval y moderna, como Venecia, Ámsterdam y Londres. En todas ellas vivían proletarios, burgueses y patricios dueños de la riqueza y el poder. En resumen, el proletariado y el patriciado 'divergen', los ricos se hacen más ricos y los pobres aún más miserables.