Marketing Online de los Posts de Substack en Notes: Frecuencia

No he encontrado ninguna información de cuántas veces es recomendable compartir un post en Notes. Por esto, utilizaré el caso de Twitter (ahora X), dado que Notes es considerado el “twitter de los escritores”.

Sobre los formatos de contenido, los tuits con vídeo son los que más implicación suscitan, seguidos de los tuits con GIF, fotos y texto sin formato, según datos que ofreció Twitter en 2023 y antes.

En cuanto a las mejores horas para publicar, según el análisis realizado por Sprout Social el año 2022, las mejores horas para tuitear y llegar a la mayor audiencia, en general, son los lunes, martes, miércoles, viernes y sábados a las 9 de la mañana, en tu zona horaria local.

Según este informe de Sprout sobre las mejores horas para publicar, el bloque matutino entre las 9 am y las 12 pm es cuando las personas consumen tweets más activamente, lo que podría ayudarte a guiar tu pensamiento.

El qu…