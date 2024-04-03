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Publicado: 2 de abril de 2024

La Edad Media fue el periodo de la historia europea comprendido entre el colapso de la civilización romana en el siglo V de nuestra era y el periodo del Renacimiento (según las distintas interpretaciones, comenzó en los siglos XIII, XIV o XV, dependiendo de la región de Europa y de otros factores). Aquí se presenta su cronología. El monje y computista inglés del siglo VIII Bede (673-735), adaptando una invención del teólogo del siglo VI Dionisio Exiguo, introdujo el método de contar los años desde el nacimiento de Jesús, anno Domini (“en el año de nuestro Señor”), que constituyó la base de la noción moderna de la Era Común. El nuevo método sustituyó a las tradiciones más antiguas, que incluían la datación por olimpiadas de cuatro años, por el número de años desde la fundación de Roma en el 753 a.C., por los años de los cónsules romanos, por los años de regencia de los emperadores y por el ciclo de 15 años de tasación de impuestos. La innovación de Bede fue adoptada por los cronistas y gobernantes francos desde finales del siglo VIII y se convirtió en una práctica habitual en Europa.

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Publicado: 1 de abril de 2024

La principal tarea era garantizar el desarrollo económico de la colonia y atraer a nuevos colonos: en 1931, el número de colonos alcanzó los 50.000; en 1940, fueron 65.000, y en 1950, 125.000. Esto planteó de nuevo el persistente problema de la tierra. Una de las medidas más trascendentales fue la Ley de Reparto de Tierras de 1930, enmendada en 1941 y sucedida en 1969 por la Ley de Tenencia de Tierras: los africanos (que eran alrededor de 1.000.000 en 1931) sólo podían asentarse en las tierras que les asignara el Parlamento de Rodesia; la cantidad total de tierra asignada a los negros no podía superar la cantidad total de tierra ofrecida a los europeos; todas las ciudades debían estar situadas en zonas de blancos, etc. Éste fue el inicio de un proceso de “acaparamiento de tierras” por parte del gobierno de Rodesia. Fue el comienzo de una política de segregación que se acentuó a medida que aumentaba la presión demográfica en el lado africano. Se calcula que unos 50.000 negros fueron trasladados a “reservas” (situadas en las zonas más desfavorecidas) durante las décadas de 1930 y 1940.

Publicado: 31 de marzo de 2024

Este texto se ocupa de la financiación climática, que se dirige a los sectores equivocados. Aproximadamente la mitad de las emisiones mundiales no pueden reducirse en la actualidad, pero la inversión verde sigue evitando los sectores que más ayuda necesitan: la industria manufacturera, la agricultura y el entorno construido.

Publicado: 31 de marzo de 2024

Publicado: 30 de marzo de 2024

Los “sistemas jurídicos africanos” son los conjuntos de normas jurídicas interrelacionadas y las instituciones que las acompañan de creación, establecimiento y aplicación de normas que tienen una existencia social en África. Las normas legales son normas sociales que se aplican mediante un grado relativamente fuerte de coerción. Las normas consuetudinarias y religiosas no se “incorporaban” al derecho estatal, y de hecho no podían hacerlo, sin cambios radicales en su naturaleza y contenido. El Estado siempre ha excluido de la incorporación algunas partes del derecho consuetudinario, como las que contemplaban la esclavitud, que pasaron a considerarse contrarias a los valores fundamentales del Estado una vez que los propios Estados europeos abandonaron esas prácticas. Por otra parte, los elementos aceptables de los sistemas jurídicos consuetudinarios y religiosos no podían ni pueden tener cabida sin una reformulación. La institución del cacicazgo, por ejemplo, se transforma cuando su autoridad deja de derivarse del respeto a la tradición y la identidad comunal para basarse en la amenaza de coacción por parte de las instituciones estatales. Las formas de coerción de las instituciones estatales, como la amenaza de encarcelamiento en apoyo de una decisión judicial, difieren de la presión social ejercida tradicionalmente sobre las partes contendientes para que acepten un compromiso.

Publicado: 29 de marzo de 2024

Introducción: Theta Concepto de Theta en el ámbito de la contabilidad, el derecho financiero y otros afines: Medida del riesgo de variación en la tasa de cambio a la que varía el valor del tiempo de la opción conforme pasa el tiempo hacia el vencimiento.

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Publicado: 29 de marzo de 2024

Además de en Tierra Santa, y los Balcanes, otro lugar en el que se enfrentaron musulmanes y cristianos fue en España. Los musulmanes llegaron a España desde el sur a través del Mediterráneo y desde el siglo IX al XIII controlaron la mayor parte de la Península Ibérica. Mientras que allí desarrollaron sistemas agrícolas y hortícolas muy sofisticados y, esencialmente, toleraron otras culturas diversas. Mientras Europa vivía en la “Edad Media”, en China, la India y las Américas se desarrollaban culturas independientes y a menudo muy sofisticadas, cada una de las cuales contaba con poblaciones humanas mucho mayores y a menudo más sofisticadas que las de Europa.

Publicado: 29 de marzo de 2024

Publicado: 28 de marzo de 2024

La falta de compromiso de los empleados es un problema persistente, y los intentos de infundir entusiasmo a menudo fracasan. Sin embargo, la gamificación -el uso de elementos de juego para motivar- tiene un gran potencial cuando se ejecuta con cuidado. Este artículo explora la psicología que subyace a la gamificación, ejemplos de éxito y cómo aprovechar las recompensas probabilísticas (como loterías vinculadas al rendimiento) para aumentar la motivación de los empleados