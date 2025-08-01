Consejos de Supervivencia para Padres con Hijos en Secundaria: La Guía

Por: Rafael Fuentes

Los alumnos de secundaria de de hace diez años, que enviaban mensajes de texto, y actualmente, con las redes sociales, pueden parecer una especie distinta de cómo los padres se recuerdan a sí mismos cuando eran alumnos de sexto, séptimo y octavo curso. A menudo, los niños se ven obligados a enfrentarse a temas serios como las drogas, la violencia, la sexualidad y la tecnología a una edad que habría sido impensable incluso hace una década. Así que es natural que los padres se preocupen por estos años cruciales. Aun así, algunos educadores creen que esta época puede estar llena de transformaciones positivas, a medida que los hijos adquieren independencia y el papel de padre pasa de omnipresente gestor a entrenador solidario. Algunos temas oportunos son el ciberacoso, la depresión y la elección de actividades extraescolares realistas y gratificantes. Los años de secundaria pueden y deben ser una época de cambios y oportunidades emocionantes; esta Guía para padres sobre los años de secundaria presenta algunos consejos sobre lo que tienes que saber para sobrevivir y prosperar como familia.

Los Desafíos

La escuela secundaria suele considerarse como algo que hay que soportar, una estación de paso necesaria aunque desafortunada en el camino hacia la edad adulta.

La escuela secundaria (también llamada “media” en EEUU y algunos otros países) tiene mala fama, probablemente porque muchos de nosotros arrastramos recuerdos dolorosos de esa época tumultuosa. La metamorfosis nunca es fácil, y la adolescencia temprana es una época de cambios rápidos y asombrosos, sólo superada por la infancia.

Los alumnos de secundaria experimentan una transformación física, cognitiva y social. Físicamente, sus cuerpos crecen a un ritmo impredecible, lo que provoca algunos momentos de torpeza: derramar bebidas o tropezar con sus propios pies porque no acaban de adaptarse a sus miembros más largos. Cognitivamente, están pasando del pensamiento concreto al abstracto, pero no todos a la misma velocidad, en la misma clase. Socialmente, son hiperconscientes de su lugar en un grupo y, en consecuencia, prueban constantemente nuevas identidades.

Compartir Ciencias Sociales

En el mismo pasillo, puedes ver a un alumno que parece de 10 años caminando junto a otro que parece de 18 años. Uno lleva una fiambrera de dibujos animados; el otro se está afeitando. Este periodo de cambio puede desorientar a los niños y a sus padres. En un momento, tu hijo quiere acurrucarse en tu regazo, y al siguiente, está dando portazos y gritando: «¡No sabes nada!».

La escuela es una institución formal diseñada para educar a los individuos transmitiéndoles los valores y el conocimiento acumulado de una sociedad. Guía a los niños en el aprendizaje de una cultura, moldeando su comportamiento y orientándolos hacia sus funciones sociales. A medida que las sociedades evolucionaron, la necesidad de una transmisión cultural eficaz condujo a la educación formal con profesores especializados. La enseñanza media, en algunos países, es una etapa educativa que sirve de transición entre la escuela primaria y la secundaria, y suele abarcar los cursos 6º a 8º, aunque puede variar según la región. Es un periodo marcado por un importante desarrollo académico, social y personal, a medida que los estudiantes se enfrentan a los retos de la adolescencia.

Aunque los años de la enseñanza media -típicamente entre los 11 y los 14 años- siempre han sido difíciles, ahora lo son más. Los alumnos de secundaria se enfrentan ahora a los teléfonos móviles (o celulares) y a las redes sociales, que han tomado la ya compleja dinámica social de este grupo de edad e introducido un cóctel volátil de puntuación pública en forma de «me gusta» y comentarios, líneas borrosas entre lo que es privado y lo que es público, y un terreno expansivo y a veces traicionero que carece de supervisión adulta, todo ello sin lóbulos frontales plenamente desarrollados. Si a esto añadimos el aumento de la ansiedad y la depresión en la adolescencia, el grado de dificultad no es apto para pusilánimes.

Las Recomendaciones

Entonces, ¿qué puede hacer un padre? Algunos educadores y padres, evocando el desequilibrio de los años de escuela secundaria de sus hijos o sujetos de estudio, ofrecen algunas recomendaciones.

Basándose en sus décadas de trabajo con alumnos de enseñanza media, sus propias experiencia como madre o padre, y la investigación actual, algunos han reunido varios consejos prácticos para los padres de hoy en día. Aquí, en este artículo, hemos destilado lo que creíamos que contaba con más unanimidad.

Recuerda que tus hijos te están observando

Somos modelos para nuestros hijos (igual que en el caso de los hermanos o primos mayores, si los ven con frecuencia), nos guste o no. Se fijan en cada uno de nuestros movimientos. Nuestras acciones, incluso más que nuestras palabras, dan forma a lo que llegarán a ser. Merece la pena preguntarse ¿Quién soy yo cuando estoy con mis hijos? ¿Trato a la gente con respeto, aunque no esté de acuerdo con ellos? ¿Me salto las señales de stop? ¿Reprendo a los camareros si se equivocan con mi pedido? ¿Respondo a los mensajes o chateo durante la cena, cuando estoy con ellos?

Ciencias Sociales: La publicación que te interesa! Por favor, comparte este artículo. Compartir

Los padres que hablan críticamente de los compañeros de clase de sus hijos -o de sus profesores, sus entrenadores u otros padres- tienen hijos que aprenden a ser críticos. Los padres que son amables y empáticos tienen muchas más probabilidades de tener hijos amables y empáticos. Parte de la adolescencia consiste en criticar a los padres, lo cual es inevitable. Pero no tenemos que acelerarlo con nuestro mal comportamiento. Los adolescentes detectan rápidamente la hipocresía: si ven incoherencia en lo que decimos y hacemos, corremos el riesgo de perder su confianza.

Desafía el mito de «lo que hacen los demás»

Cuando tu hijo diga: «Pero si todo el mundo se acuesta tarde o duerme con el móvil», recuerda que «todo el mundo» puede ser en realidad una persona. O cero personas. No abandones tus principios basándote en la afirmación de tu hijo sobre las normas de otras familias. Aunque tu hijo sea realmente el último en poder hacer algo que sus amigos ya hacen (lo cual resulta que no suele ocurrir), mantén tus valores y confía en que estás tomando la decisión correcta para él.

Dale la vuelta: Más límites en Internet, más libertad en la vida real

Uno de los grandes misterios de la paternidad moderna es por qué tantos padres han restringido radicalmente la libertad de sus hijos en el mundo físico mientras les dan rienda suelta en el virtual.

Lo que perdieron los adultos cuando los niños dejaron de jugar en la calle: En muchos sentidos, un mundo construido para los coches ha hecho la vida mucho más difícil a los adultos. Y para los niños.

Nuestros hijos pasan demasiado tiempo mirando pantallas. (Según una investigación publicada en 2024, el adolescente medio de hoy pasará 17 años de su vida conectado a Internet). Les hace estar menos en forma, más ansiosos, menos concentrados, más aislados. Reducir su exposición a la tecnología es una de las mejores cosas que puedes hacer por su bienestar a largo plazo. Envíales al exterior.

Lo “normal” no existe en el universo de los adolescentes

El desarrollo adolescente no es lineal ni predecible. Cada niño sigue su propia línea temporal: física, emocional e intelectualmente. No pueden evitarlo. Se ha comparado a los adolescentes con las palomitas de maíz. En algún momento estallarán, pero es difícil saber cuándo. Y son muy conscientes de cómo van por delante o por detrás. Los chicos que llegan pronto a la pubertad suelen tener más confianza en sí mismos. Las chicas, lo contrario.

En cualquier caso, recuerda que tu hijo pasa mucho tiempo preguntándose si es «normal». Una parte vital del trabajo de los padres es ayudarles a sentir que lo son. Para ello, evita comparar el crecimiento de tu hijo con el de sus compañeros o incluso con el de sus hermanos. Ya lo harán ellos solos. En lugar de eso, tranquilízalos: «Ahora mismo eres exactamente tan alto como se supone que debes ser».

Resiste los altibajos, se estable

El instituto está lleno de altibajos, es una montaña rusa permanente. Un día es emocionante, el siguiente una catástrofe. Los amigos están muy unidos en un momento, distantes al siguiente. Un adolescente se pregunta a menudo por qué el mundo parece conspirar contra él. Si los padres no tienen cuidado, pueden verse inmersos en estos altibajos emocionales junto a su hijo. Esto puede ser el resultado de ver luchar a su hijo o el despertar de heridas enterradas desde hace mucho tiempo en sus propios años de escuela de secundaria. En cualquier caso, los padres ayudan más a sus hijos cuando resisten la atracción de la montaña rusa.

Padres estables y que guían - El trabajo de los padres es permanecer en el suelo, proporcionando estabilidad y perspectiva cuando el viaje se ralentiza. Como ya he escrito, los padres deben ser estables y fiables. Los padres “que iluminan”, que guían, tienen hijos más seguros de sí mismos, como señalan varios observadores. A veces, lo mejor que puede hacer un padre es no hacer nada.

Las rutinas son buenas

A muchos adolescentes les encanta no tener que pedir algún capricho. Las rutinas ofrecen una sensación de previsibilidad muy necesaria en un mundo imprevisible. No tienen por qué ser elaboradas. Una comida familiar consistente, un control diario sobre el colegio o leer juntos los domingos por la mañana pueden afianzar a un joven cuando el resto de su vida parece cambiar profundamente. Saber qué esperar -al menos parte del tiempo- es una fuente de estabilidad y consuelo. Los adolescentes pueden oponerse a la rutina en el momento. Pero estas prácticas suelen cobrar importancia con el tiempo, y pueden servir de base para todos.

Cuidado con tus preguntas

Si tu hijo lo está pasando mal con sus amigos, no le preguntes: «¿Han hecho algo malo hoy?». En lugar de eso, entrevístales para ver si son competentes y resilientes. Pide «¿Qué es lo bueno que ha pasado hoy?». Si te plantean un problema, haz preguntas neutras que no lo agraven ni lo minimicen. Responde en lugar de dirigir. Esto significa no sondear proactivamente en busca de heridas emocionales, sino reforzar que confías en tu hijo para superar las dificultades cotidianas, y que estás ahí para escuchar.

Hacer uso de la escuela, que es socia de los padres

Un profesor nunca conocerá a un alumno del mismo modo que sus padres (especialmente en escuelas donde la media de alumnos por aula es alta), que tienen años de historia con su hijo. Sin embargo, los educadores tienen una clara ventaja cuando se trata de comprender a un joven. Un profesor veterano ha pasado tiempo con miles de chavales de 13 o 14 años. Sabe lo que les hará gracia, lo que les llenará de energía, lo que puede ayudarles a tranquilizarse. Y saben lo que entra dentro del comportamiento normal (una perspectiva que el padre primerizo puede no tener). Si tu hijo tiene dificultades, acudir a la escuela puede ayudar a ponerlas en contexto.

En el mejor de los casos, el hogar y la escuela pueden colaborar en la búsqueda de un camino a seguir, que aproveche las perspectivas únicas que aporta cada una de las partes. Puede que los padres no siempre se den cuenta de que es especialmente importante comunicarse con la escuela cuando ha habido un trastorno en casa: un familiar enfermo, un trauma familiar, la pérdida de un empleo. Las escuelas pueden ser mejores socios de los padres, y pueden apoyar mejor a los niños, cuando disponen de más información.

La colaboración entre el hogar y la escuela se refuerza cuando ambas partes parten de una buena intención y se toman el tiempo necesario para comprobar las cosas antes de sacar conclusiones precipitadas. Los adolescentes son maravillosos, pero no siempre son informadores fiables; pueden exagerar (diciendo que un padre grita cuando es todo lo contrario, u olvidando mensajes clave).

No estés sólo, hay una comunidad de padres también

Mantente en contacto con otros padres, que pueden proporcionarte apoyo moral, sabiduría y la tan necesaria perspectiva. El grupo de WhatsApp puede resultar abrumador y a veces absurdo, pero otros padres son una fuente crucial de información. Pueden decirte si esa fiesta está realmente acompañada, o qué se necesita para la próxima excursión. Tu hijo también se beneficiará de tener una serie de adultos en su vida. Seguro que aprenden de la forma en que ven a los padres de sus amigos interactuar con sus amigos. Y ellos mismos formarán importantes vínculos con otros padres, sobre todo con los que han conocido durante su infancia.

Deja un comentario

A veces, el padre de uno de sus amigos puede escuchar cuando tu hijo no está preparado para hablar contigo. Puede que prefieras ser el confidente preferido de tu hijo, pero saber que puede pedir consejo a otro adulto de confianza suele ser preferible a que lo busque entre sus compañeros.

Oportunidades emocionantes con tu hijo de secundaria

Aunque a veces son enloquecedores, los alumnos de secundaria también pueden ser encantadores. Suelen ser divertidos, sinceros y apasionados. Si mantienes el sentido del humor y la perspectiva, podrás disfrutar de una etapa extraordinaria del desarrollo humano. Disfruta de tu hijo. Aprovecha esta época: antes de que te des cuenta, serán unos adolescentes geniales. Ser padre de un niño de secundaria es un acto de equilibrio. Tienes que ser capaz de proporcionarles estabilidad y seguridad y, al mismo tiempo, dejarles espacio para que descubran las cosas por sí mismos.

Ningún padre es capaz de seguir todos los consejos anteriores todo el tiempo (por supuesto, también tenemos malos días). Aun así, si puedes mantener los pies en la tierra, mantener la perspectiva y recordar que ninguna fase dura para siempre, encontrarás muchas alegrías en el camino.

Nota: Agradecemos a Rafael Fuentes su colaboración en este artículo.

Compartir Ciencias Sociales

Para comparar, esto es lo que ofrecería ChatGPT. Creo que no hay color.

Sobrevivir a la escuela secundaria puede ser una experiencia desafiante pero gratificante. Es una época de cambios significativos, tanto académicos como sociales.

Aquí tienes algunos consejos para superar con éxito este periodo de transición:

Éxito académico

Organízate: Utiliza una agenda o calendario digital para llevar un registro de tareas, exámenes y proyectos. Organiza regularmente tu mochila y tu espacio de estudio para asegurarte de que tienes todo lo que necesitas.

Desarrolla buenos hábitos de estudio: Reserva momentos específicos para hacer los deberes y estudiar. Divide las tareas en partes más pequeñas y manejables, y haz descansos regulares para mantener la concentración.

Pide ayuda: No dudes en pedir ayuda a profesores, compañeros o familiares si tienes dificultades con alguna asignatura. Muchos centros ofrecen clases particulares o grupos de estudio.

Participa en clase: Participa activamente en clase, pidiendo ayuda y participando en los debates. Esto puede ayudar a reforzar el aprendizaje y aumentar la confianza.

Habilidades sociales

Haz nuevos amigos: Muéstrate abierto a conocer gente nueva y a unirte a clubes o actividades que te interesen. Esto puede ayudarte a encontrar amigos con intereses similares.

Sé amable e inclusivo: Trata a los demás con respeto y amabilidad. Incluye a los demás en las actividades y muéstrate abierto a diversas perspectivas.

Haz frente a la presión de grupo: Aprende a decir no a las cosas que te hacen sentir incómodo. Rodéate de amigos que respeten tus decisiones.

Comunícate eficazmente: Practica la escucha activa y la comunicación clara. Esto puede ayudar a resolver conflictos y a construir relaciones más sólidas.

Desarrollo personal

Construye confianza en ti mismo: Céntrate en tus puntos fuertes y en tus logros. Fíjate objetivos realistas y celebra tus éxitos, por pequeños que sean.

Gestiona el estrés: Practica técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o el ejercicio físico. Asegúrate de dormir lo suficiente y llevar una dieta equilibrada.

Acepta el cambio: Comprende que el cambio es una parte normal del crecimiento. Muéstrate abierto a nuevas experiencias y dispuesto a adaptarte cuando lo tengas que hacer.

Busca el equilibrio: Equilibra las tareas escolares con las actividades extraescolares y el tiempo libre. Asegúrate de tener tiempo para aficiones y relajación.

La enseñanza media es una época importante para el crecimiento y el desarrollo personal. Centrándose en estas áreas, los estudiantes pueden superar los retos y sacar el máximo partido de su experiencia en la escuela media.

Por si te lo perdiste

Lo último en la sección de familia

Lo último en esta publicación