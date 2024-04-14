Lo último sobre conflictos de la plataforma digital Law:

Publicado: 12 de abril de 2024

Se hace una revisión de los conflictos políticos en el marco de las ciencias políticas y la sociología … Leer más

Publicado: 12 de abril de 2024

El análisis sociológico puede definirse como el estudio de la relación entre los procesos de conflicto y los procesos de control social. No hay unidad de acción que no tenga la capacidad de imponer determinados criterios de evaluación desde sí misma, que no posea por tanto una unidad, normas y mecanismos para sancionar la desviación. Pero esta unidad se destruye a sí misma si se burocratiza, es decir, si las normas se definen por referencia exclusiva a una organización y coherencia internas. Sólo tiene fuerza si se reconoce a sí misma como inestable y provisional, una formalización tan necesaria como peligrosa para un proceso de desarrollo basado en el conflicto entre actores, intereses y, más allá, disfrute e innovación.

11 de abril de 2024 por Equipo de Lawi

Esta entrada sobre el efecto en el funcionamiento y el cambio organizacional de los conflictos, y su gestión, en especial respecto a las esferas de poder en las organizaciones, busca explicar por qué los procesos políticos son universales, por qué no desaparecen y cómo pueden ser manejados con destreza. En primer lugar, describe los supuestos básicos del marco político y explica cómo funcionan. A continuación, la entrada sobre el cambio organizativo en las organizaciones describe las organizaciones como coaliciones libres y no como jerarquías formales. Las organizaciones son coaliciones compuestas por individuos y grupos con diferencias duraderas que viven en un mundo de recursos escasos. Eso pone el poder y el conflicto en el centro de la toma de decisiones organizacional. El poder puede ser visto desde múltiples perspectivas. Los teóricos estructurales típicamente enfatizan la autoridad, la prerrogativa legítima de tomar decisiones vinculantes. En esta visión, los gerentes toman decisiones racionales (óptimas y consistentes con el propósito), monitorean para asegurar que las decisiones sean implementadas, y evalúan cuán bien los subordinados llevan a cabo las directivas. Por el contrario, los teóricos de los recursos humanos hacen menos hincapié en el poder y más en la potenciación.

CategoríasA Gestión Empresarial, A Organización Industrial, A Sociología Global, G, Z Cat_Tot, Z Formato Medio, Z Su1EtiquetasAdministración de Empresas, Administración Pública, Burocracia, Ciencia de la Organización, Ciencias de la Gestión, Desarrollo del Liderazgo, Estudios Organizativos, Ge, Gestión de Conflictos, Guía de las Organizaciones, Modos de Organización, Organización de la Empresa, Socioeconomía, Sociología Organizacional, Teorías Sociales8 comentarios

7 de abril de 2024 por Equipo de Lawi

Aquí se examinan algunos de los conceptos básicos utilizados en el estudio de la comunicación intercultural. La cultura subjetiva se refiere a las normas, percepciones, expectativas, etc., de un individuo; se refiere a su mentalidad (generalmente inconsciente). La cultura subjetiva de una persona sirve como una pantalla interpretativa por la cual ella da sentido al mundo exterior. La gente adquiere su cultura subjetiva a través de la socialización, y esa mentalidad llega a parecer la forma natural, normal y correcta de ver el mundo. Lo que en realidad son normas culturales particulares es simplemente sentido común. Otras maneras de interpretar el mundo exterior, cuando incluso se reconoce su existencia, son descartadas como erróneas o inferiores. Los individuos llegan a identificarse con la cultura común más amplia que dio origen a su modo de pensar. Desarrollan una identidad cultural. Dado que la mentalidad propia parece normal y natural, a la mayoría de las personas les resulta difícil aceptar que otros puedan tener mentalidades muy diferentes.