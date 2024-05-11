¿Cómo deben medir la satisfacción los escritores y editores de Substack?

El mes pasado, abril de 2024, varias personas debatieron sobre SEO y, en particular, sobre el hecho de que Google está diciendo a los editores que no optimicen para SEO, sino para la "satisfacción del usuario". Pero, ¿cómo se hace eso realmente?

Por supuesto, tenemos un montón de estudios sobre la insatisfacción de la gente con las noticias y otros contenidos. Tenemos estudios sobre la confianza, que en general muestran que la confianza en los periódicos es baja. Tenemos estudios sobre la evitación de noticias y la fatiga informativa, que muestran un nivel muy claro de insatisfacción. Y tenemos muchos datos sobre cuánta gente está dispuesta a pagar por las noticias, que también son muy bajos e indican claramente que tenemos un problema.

Pero, ¿qué ocurre en el otro extremo? ¿Cómo determinamos si a la gente le gusta lo que hacemos como escritores y editores? Hablemos de ello.

La satisfacción del usuario es en realidad un concepto muy simple que, en la mayoría de los sectores, es bastante sencillo. Antes de hablar de posts, notas y artículos, repasemos rápidamente los conceptos básicos.

Imaginemos que tenemos una libros o una tienda de zapatos, ¿cómo determinamos qué libros o zapatos le gustan realmente a la gente?

Básicamente, te fijas en unas pocas cosas, que se explicarán en la segunda parte.

Buen sábado.