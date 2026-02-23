En un entorno saturado de información, los boletines de curación de artículos actúan como un filtro de calidad que ahorra tiempo y esfuerzo. Algunas ventajas principales para el suscriptor son las siguientes:

Orden y jerarquía en el “caos” digital: A diferencia del flujo infinito de las redes sociales, estos boletines son productos finitos que ayudan a organizar la información por temas específicos, ofreciendo un principio y un fin claros.

Actualización y tendencias: Permiten al lector mantenerse al día sobre novedades, innovaciones y tendencias de su sector o intereses personales sin tener que buscarlas activamente.

Contexto y análisis: No solo presentan un enlace; a menudo incluyen comentarios, resúmenes o visiones críticas que facilitan la comprensión del tema y aportan una perspectiva única.

Descubrimiento de nuevas fuentes: Facilitan el hallazgo de autores, medios o perspectivas que el lector probablemente no habría encontrado por su cuenta.

Ahorro de tiempo y reducción del “ruido”: La ventaja más valorada es el filtrado de la inmensa cantidad de datos disponibles en internet. El lector recibe solo lo más relevante, evitando la parálisis por exceso de información.

Acceso a contenido de alta calidad: Al ser seleccionados por un experto o curador, los artículos suelen tener un estándar de calidad superior y mayor rigor que una búsqueda genérica.

Construcción de criterio y aprendizaje: Fomentan el aprendizaje especializado y ayudan al suscriptor a formar su propia opinión basada en datos contrastados por el curador.

Ayuda a otras publicaciones y a la tuya. Por ejemplo, mejora notablemente la autoridad temática y el SEO (de Google y la IA).

Métodos de Descubrimiento de Fuentes

Comencemos con las publicaciones del sector o área temática que te interese y las revistas y otras publicaciones especializadas, ya que ofrecen contenido fiable y de autoridad muchas veces (tu mismo irás filtrando esas fuentes si no es así). Se supone que las fuentes tradicionales suelen producir contenido de alta calidad y bien investigado, que se puede recopilar. Pero en lugares como Substack o Ghost también (ver más adelante).

Criterios de Evaluación de la Calidad de las Fuentes

Los indicadores de autoridad y credibilidad incluyen la experiencia del autor, la reputación de la publicación y el reconocimiento de sus pares. Busca fuentes con una trayectoria consolidada (no solo “populares”) y una experiencia reconocida en sus campos.

La relevancia y la alineación con la audiencia garantizan que las fuentes que sigues ofrezcan contenido que beneficie a tu público objetivo. No todo el contenido de alta calidad será relevante para su público objetivo. (Por ejemplo, es posible que tu audiencia prefiera información más ligera, o no comprenda la jerga especializada).

La diversidad de fuentes proporciona perspectivas equilibradas y evita las cámaras de eco. Incluya voces de diferentes orígenes, voces y regiones geográficas.

Cómo seleccionar boletines informativos

Lo usual para ello, primero, es suscribirse a muchos boletines informativos.

Muchos ofrecen contenido útil y seleccionan enlaces a contenido aún más útil. Pero te puede llevar más de 1 año hacer una lista completo.

Aquí te explicamos cómo puedes conseguirla mucho más rápido.

Encontrar boletines informativos

Probablemente ya estés suscrito a algunos boletines informativos útiles; puntos extra si son boletines informativos de los que puedes seleccionar contenido para tu propio uso. Consulta estos directorios de boletines informativos para obtener más información:

Directorio de Substack en español

Rad Letters (solo en inglés)

Clasificar boletines informativos

Examina todos estos boletines informativos que inundan tu bandeja de entrada es abrumador. Y para complicar las cosas, llegan esporádicamente.

Por eso necesitas clasificar y agrupar. Aquí tienes una forma de hacerlo:

Etiquetas de Gmail. Crea una etiqueta (o carpetas) para los boletines de los que quieres extraer contenido. Empieza con una etiqueta llamada “Curación de boletines” o algo similar. Luego, usa la función de filtro de Gmail para omitir la bandeja de entrada y enviar los boletines que quieras directamente a la carpeta que acabas de crear. Organiza por lotes los enlaces de tus boletines. Revisa la nueva etiqueta de tu boletín seleccionado una o dos veces por semana, en lugar de cada vez que recibas un boletín en tu bandeja de entrada. Ahorrarás tiempo, pero sobre todo, te ahorrará la energía mental y la ansiedad de pensar: “¡Tengo que dejar ese correo electrónico sin abrir para recordar leerlo más tarde!”.

Para que la gestión por lotes sea más efectiva y eficiente:

Elige un día de curación. Configura un temporizador de 1-3 horas (o el tiempo que puedas dedicarle). Empieza a curar.

Herramientas de Descubrimiento y Filtrado (Fuentes)

Desaparecida Pocket, que era ideal para guardar artículos “para después” mientras navegabas, con un sistema de etiquetas que facilitaba la organización por temas, estas pueden ser de mucha utilidad:

BuzzSumo: Excelente para identificar qué artículos están teniendo más impacto y engagement en redes sociales.

Scoop.it: Una plataforma específica de curación que sugiere contenido basado en palabras clave y permite publicarlo directamente.

RSS

Redes sociales (lo veremos en la siguiente subsección).

Cómo curar contenido a través de las redes sociales

Nota: Javier Guallar compartió 2 presentaciones sobre este tema:

No subestime la importancia de seguir a líderes de opinión y expertos del área temática o del sector en redes sociales, ya que le permite acceder a sus últimas perspectivas y comentarios.

Quizás prefieras Instagram, Bluesky o LinkedIn para obtener contenido, pero aquí examinaremos una estrategia probada para X/Twitter. Ten en cuenta que puedes usar esta misma estrategia para otras plataformas sociales.

A pesar de todos sus defectos, X/Twitter es útil para encontrar contenido en ciertos nichos: tecnología, criptomonedas, marketing, finanzas, salud y bienestar, productividad y economía de creación.

La herramienta de curación más valiosa de X/Twitter es la función de marcadores. De vez en cuando te puedes encontrar con un tuit o hilo que “necesitas” compartir en tu boletín. Así que lo puedes marcar, o añadirlos a una carpeta de marcadores (función Twitter Blue).

Para todo ello, también es útil crear una carpeta de marcadores (usando Twitter Blue) a la que podrías llamar “Curación de tweets del boletín” para organizar estos tuits e hilos.

Así de simple. Una vez que llega el momento de recopilar tus enlaces seleccionados para la semana, tienes otro lugar donde encontrar material de calidad.

Nota importante: El uso de redes sociales es, principalmente, aconsejable si te gusta hacer “scroll” en ellas. Dado que lo vas a hacer igualmente, por qué no aprovechar el tiempo invertido y guardar lo que consideras de mejor calidad o más interesante para tu audiencia?

Herramientas para recopilar, organizar, planificar y componer el contenido seleccionado

Estas herramientas suelen ser recomendadas:

Elink.io: Convierte una lista de enlaces en una página web o un diseño de newsletter visualmente atractivo en minutos.

Curated: Diseñada específicamente para newsletters de curación; permite guardar enlaces con un solo clic y añadirlos al borrador de tu boletín.

UpContent: Utiliza inteligencia artificial para filtrar contenido relevante y distribuirlo en diferentes canales.

Airtable: Es básicamente una hoja de cálculo más llamativa y funcional. Es el método que utilizaremos como ejemplo.

Algunos usan Airtable para organizar todos sus enlaces seleccionados. Si te sientes más cómodo con Hojas de Cálculo de Google o Excel, ¡adelante!

Después de revisar todos tus boletines y tweets guardados, puedes añadir los enlaces seleccionados a tu base de “Enlaces curados” de Airtable. Puedes tener esta base de enlaces en Airtable agrupados por estado (guardados, programados, publicados).

Fomenta el “Round-up”: Los artículos tipo “lo mejor de la semana sobre X tema” son muy valorados porque ahorran al lector la tarea de buscar por su cuenta.

Algunos curadores usan 7 columnas para controlar sus enlaces:

Nombre del artículo/recurso: para saber el título del recurso.

URL: por razones obvias.

Creador/autor: para dar crédito al creador original.

Fuente: si lo encontraste o te lo recomendó alguien (intenta dar crédito).

Categoría: todos tuss enlaces seleccionados se clasifican en una o más categorías. Por ejemplo: Inicio, Crecimiento, Mejorar, Monetizar. Esta columna es crucial para la organización y la posible delegación a un asistente virtual, en su caso.

Estado: ¿He programado o publicado un artículo, o simplemente lo he guardado?

Edición publicada: para llevar un registro de la edición en la que publiques cada enlace.

Luego, puedes agrupar esta base por la columna “Estado”. Con ello, puedes ver qué artículos simplemente has guardado, los que has programado en tus próximas ediciones y los que has publicado.

Cuando llega el momento de elegir tus enlaces para la semana/mes, puedes filtrar o explorar fácilmente la lista para encontrar los artículos que quieres compartir e ignorar los que ya has publicado.

Nota: Para este tipo de curación, si usas la herramienta, se recomienda usar la extensión gratuita de Chrome Web Clipper de Airtable para capturar rápidamente un artículo mientras consumes el contenido. Te ahorra tener que abrir tu base de Airtable para guardar un enlace: solo haz clic en la extensión. El nombre y la URL de la página se recortan automáticamente. Agrega los detalles del contenido (autor, categoría, estado, etc.). Pulsa “Agregar registro” para agregarlo a tu base de Airtable sin salir de la página.

Aportar valor, contexto y tu perspectiva personal para ahorrar tiempo a tu lector

En la curación de contenidos, el objetivo del texto que acompaña a un enlace (el blurb o comentario) no es solo copiar el titular, o agregar enlaces. El texto de la reseña/comentario debe ser un puente entre la curiosidad del lector y el contenido profundo del artículo, añadiendo tu valor profesional como experto en la materia.

Algunas de las mejores prácticas son las siguientes:

Elementos clave para acompañar el artículo recomendado

Son los siguientes:

Contextualización: Explica por qué este artículo es relevante ahora y por qué es importante para tu audiencia específica.

Resumen personal (La técnica del Sense-making ): No resumas el artículo entero; resume la idea principal y añade tu opinión, observación o reacción. Elabora una breve síntesis (blurb) de 1 a 3 frases que destile los puntos clave. Mantén un tono personal, divertido o provocador si encaja con tu estilo.

Añade contexto y relevancia: Indica por qué este tema es tendencia o cómo se relaciona con los intereses de tu audiencia o tu boletín.

El “Por qué” leerlo/verlo: Define qué aprenderá o ganará el usuario (ahorro de tiempo, una nueva habilidad, una perspectiva diferente) o qué problema resolverá al hacer clic (especialmente si es un vídeo).

Aporta una interpretación o “takeaway”: Explica la importancia del contenido. Para ello, escribe una oración que resuma el valor principal. Ejemplo: “Este artículo explica por qué apostar por el contenido de calidad sale a cuenta y cómo duplicar conversiones con un solo ajuste.”.

Atribución: Menciona al autor original y la fuente para dar crédito. Y, si es posible, quién lo recomendó (como se ha dicho más arriba). Dar crédito al autor u organización no solo es ético, sino que genera confianza, sobre todo ahora que todavía la IA se equivoca mucho en este aspecto.

Estructuras de texto: Ejemplos

A. El enfoque de “La lección clave” (Enfoque analítico)

«En este artículo de [Nombre del newsletter], [Autor] argumenta que [idea principal]. Me pareció fascinante cómo conecta esto con [tema tendencia]. Lo más destacable es su punto sobre X. Vale la pena leerlo si te interesa mejorar tu [habilidad/área]».

B. El enfoque de “La cita destacada” (Enfoque de valor rápido)

«”[Cita corta e impactante del artículo]” - Una frase que resume bien el desafío de este año. [Enlace: Leer el artículo completo en la revista X]».

C. El enfoque de “Opinión contraria o debate”

«Aunque [Autor] defiende que [postura del artículo], creo que en el contexto actual deberíamos considerar también [tu perspectiva]. Una lectura provocadora para debatir. [Enlace]».

D. El enfoque “Curación Temática” (Si agrupas varios)

«Tendencia en Inteligencia Artificial: [Enlace a Artículo 1] - Una visión práctica sobre cómo usar la IA en marketing. [Enlace a Artículo 2] - Un debate ético sobre los sesgos de los modelos. [Enlace a Artículo 3] - Un análisis de coste-beneficio».

Buenas prácticas adicionales

Se podría añadir las siguientes:

Sé breve y directo: Los lectores escanean el texto. Usa párrafos cortos y lenguaje conversacional.

Estrategias de mezcla y equilibrio de contenido. Algunos autores proponen la regla 80/20 (el 80 % de tu contenido debe ser curado, mientras que el 20 % debe ser original). Esta proporción permite una publicación constante, manteniendo tu estilo único a través del contenido original. La regla 5-3-2 es un enfoque alternativo: publica 5 publicaciones curadas, 3 originales y 2 personales por cada 10 piezas de contenido. Esta proporción funcionaba bien en redes sociales en 2025, al menos.

Usa un Call to Action (CTA) claro: En lugar de “Leer más”, usa “Lee el análisis completo”, “Descubre la técnica”, “Accede al reporte”. Sobre CTAs útiles y que convierten, aquí tienes un buen conjunto de ejemplos y consejos, basados en la experiencia real.

No hagas solo un copy-paste: Evita copiar y pegar el titular original. Añade tu sello personal para diferenciarte.

Estructuras recomendadas según el objetivo:

Informativo: “[Título del artículo] en [Fuente]. Un análisis profundo sobre [Tema] que destaca cómo [Dato clave].”

De opinión: “Me ha parecido fascinante este enfoque de [Autor] sobre [Tema]. Rebate la idea de que [Mito] y propone [Solución].”

Práctico: “¿Buscas [Resultado]? [Fuente] ha publicado esta guía con 7 pasos para lograrlo. El paso 5 es especialmente útil para [Público].”

Compartir Ciencias Sociales

Añadir enlaces a otros artículos sobre el mismo tema

Esta es una buena práctica, pero siempre que se haga con un propósito estratégico. Lejos de ser redundante, esta técnica transforma una simple recomendación en un recurso de autoridad. Por desgracia, se hace muy poco.

Estas son las razones y mejores prácticas para hacerlo:

Aporta múltiples perspectivas: Agrupar diferentes fuentes permite al lector ver un problema desde varios ángulos (ej. una visión técnica, una legal y una de negocio), lo cual es el corazón de la verdadera curación.

Construye “Content Clusters”: Al enlazar artículos relacionados, estás creando un “cluster” o grupo de contenido que refuerza tu autoridad temática ante los lectores y, como se explica muy bien en otro lugar, mejora el SEO al mostrar relevancia semántica, y aumenta tu autoridad.

Demuestra que has hecho una investigación exhaustiva y honesta.

Cómo implementarlo correctamente:

Usa enlaces internos y externos: Combina artículos de otros medios con contenido propio anterior para mantener al lector en tu ecosistema mientras le das contexto global. No te excedas: Demasiados enlaces pueden abrumar. Se recomienda un equilibrio; por ejemplo, destacar un artículo principal y añadir 2-3 “lecturas complementarias”. Diferencia los “Anchor Texts”: No uses el mismo texto para todos los enlaces. Describe qué aporta cada uno (ej. “Para profundizar en la parte técnica, consulta...” vs. “Si prefieres un caso de éxito real, lee...”). Añade tu propia síntesis: Como se ha explicado más arriba, pero aquí también es necesario, es clave explicar por qué has elegido ese grupo de artículos y qué relación tienen entre sí, salvo que por el título o texto sea auto-explicativo. Utiliza listas con viñetas para las lecturas complementarias, en la medida de lo posible; así mantienes una jerarquía visual clara.

Un ejemplo de esto último es lo siguiente:

[Título del artículo principal]

Breve comentario sobre el punto clave del artículo. Para profundizar desde otros ángulos: La visión técnica: [Nombre del boletín/Autor] analiza el “cómo” en Título del artículo secundario.

El impacto en el negocio: No te pierdas esta perspectiva de [Nombre del boletín] sobre Aspecto específico.

Caso práctico: Cómo aplicó [Empresa/Persona] estos conceptos en [Título con URL].

La curación de artículos como disciplina de estudios

Este área pertenece principalmente al campo multidisciplinario de la Curación de Contenidos, que se sitúa en la intersección de varias áreas de estudio consolidadas:

Periodismo y Comunicación: En el panorama mediático moderno, la curación se reconoce como una forma específica de periodismo denominada “Curación Periodística” o “Curación de Noticias”. Implica buscar, seleccionar y contextualizar el contenido existente para añadir valor a una audiencia específica.

Ciencias de la Información y Bibliotecología: Este campo proporciona las técnicas fundamentales para organizar, filtrar y preservar la información. Considera la curación como una evolución de los servicios de referencia tradicionales y el análisis documental.

Marketing y Estrategia Digital: Originalmente vinculada al marketing de contenidos, la curación se utiliza aquí para construir autoridad de marca e interactuar con el público mediante el intercambio de artículos externos de alta calidad.

Museística y Estudios Curatoriales: Si bien históricamente se centraban en artefactos físicos, estos estudios orientan cada vez más las prácticas de “Curación Textual”, aplicando principios de exposición y narrativa a colecciones digitales e impresas.

Los roles profesionales en esta área incluyen curadores editoriales, estrategas de contenido y editores de contenido digital.

Metadisciplina interdisciplinaria: En Humanidades y Ciencias Sociales

Si bien se suele enmarcar en las Ciencias Sociales, la aplicación práctica de la curación de contenidos suele reflejarse en las Humanidades.

Como Ciencia Social

La mayoría de la investigación académica considera la curación de contenido como un proceso sistemático de gestión de los flujos de información en la sociedad.

Campos: Se enmarca en los Estudios de Comunicación, Ciencias de la Información y Periodismo.

Metodología: Utiliza técnicas de las ciencias sociales para estudiar el comportamiento de la audiencia, los patrones de las redes sociales y el impacto de los algoritmos en la forma en que se comparten las noticias.

Enfoque: Concibe al curador como un “guardián” que influye en el discurso público y las estructuras sociales.

Como parte de las Humanidades

Cuando el enfoque se centra en el contenido en sí mismo —analizando el significado, la cultura o el valor histórico de los artículos—, se alinea con las Humanidades.