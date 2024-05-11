Informativo, comprensivo y con una redacción atractiva, este texto (una guía esencial en cuatro episodios) es una ventana nunca antes abierta, al menos en español, a la cultura bizantina, su papel e influencia, y a la historia de las mujeres. Se publica en la Revista de Humanidades;

Esta será la segunda parte o episodio de la guía:

Aprovechamos para recordar que en este día de 11 Mayo, pero en 330, el emperador Constantino estableciño la Nueva Roma, Constantinopla:

En este día del año 330, Constantino I consagró la ciudad de Bizancio (Constantinopla, en su honor; actual Estambul) como nueva capital del Imperio Romano de Oriente, un acto que contribuyó a transformarla en una de las principales ciudades del mundo. El no sería, sin embargo, el principal emperador de Bizancio.