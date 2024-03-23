Algunos textos sobre derecho penal, laboral y de familia:

13 de marzo de 2024

El mecanismo de alzamiento de bienes, en el ámbito internacional, es un término utilizado para describir la adquisición de una empresa, a menudo infravalorada, y la posterior venta de activos por separado, cuando éstos valen potencialmente más que la empresa o el negocio en su conjunto. El objetivo es extraer valor de la empresa. La liquidación de activos puede tener implicaciones negativas para la empresa, incluida una posible inestabilidad financiera. Por otro lado, la desmembración de la propiedad consiste en la disociación de los derechos de propiedad: el usufructo, que es la combinación de usus y fructus, da derecho a utilizar y percibir rentas si el bien que se desmembra es un bien de inversión o una cartera de valores.

15 de marzo de 2024

La sucesión legítima se restablecía por ministerio de la ley en favor del recién nacido que había sido pasado por alto, aunque éste hubiera fallecido inmediatamente después de venir al mundo. La administración previsora de la familia y de su patrimonio quedaba entonces completamente trastocada: con el testamento quedaban invalidadas todas las disposiciones -instituciones, legados, fideicomisos, donaciones, tutelas, sustituciones de pupilos, etc.- por las que, en la sociedad romana, se administraba la herencia de un hijo. - Con el testamento quedaban invalidadas todas las disposiciones -instituciones, legados, fideicomisos, donaciones, tutelas, sustituciones de pupilos, etc.- por las que, en la sociedad romana, todo cabeza de familia (y mucho más allá de las élites urbanas) se dotaba de medios para seguir administrando sus bienes y a sus descendientes después de su muerte. Era, la legitimación, ni más ni menos, un acto jurídico por el cual se reconoce la calidad de legítimo al hijo que en principio no la tiene. Ese acto, en el derecho actual, tiene caracteres muy distintos de los que tuvo en el romano. Es que para saber lo que constituye la legitimación, precisa examinar las distintas clases de hijos: legítimos, legitimados, naturales e ilegítimos. Conforme al Derecho Romano únicamente podían ser legitimados los hijos concebidos en concubinato

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15 de marzo de 2024

Este texto se ocupa de las licencias o excedencias especiales, que pueden ser de varios tipos, en función de los países. Por ejemplo, la excedencia o permiso especial por motivos familiares, la excedencia o licencia especial por motivos profesionales, la excedencia o licencia especial por motivos personales, la excedencia o licencia especial por motivos de formación, y la excedencia o licencia para actividades cívicas y sociales. Todo ello se examina aquí.