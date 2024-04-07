Lo último en gestión de datos de la plataforma online Lawi:

Publicado: 7 de abril de 2024

Este texto se ocupa de la publicación y notificación de datos, y se describe los factores que pueden comprometer la integridad de los resultados de la investigación notificados. Equilibrar las obligaciones y los intereses en torno a la difusión de la investigación es una tarea ardua. Patentar aumenta los incentivos para que las facultades y universidades mantengan sus descubrimientos en secreto durante más tiempo del que lo harían de otro modo. A mucha gente le preocupa que, a medida que la ciencia pública se rija cada vez más por regímenes de derechos privados, el progreso de la ciencia se vea amenazado.

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Publicado: 6 de abril de 2024

En el estudio del análisis de datos se describe una serie de cuestiones que pueden comprometer la precisión del análisis realizado sobre los resultados de la investigación.

Publicado: 6 de abril de 2024

Bajo las características de la selección de datos se describe las cuestiones que los investigadores deben tener en cuenta a la hora de determinar el tipo de datos, la fuente y los instrumentos adecuados para responder adecuadamente a las preguntas de la investigación.