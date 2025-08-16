Ciencias Sociales

Ciencias Sociales

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Aug 16

Nuestra voz de escritores emerge con la práctica. Y tus palabras son una parte vital de este rico tejido de narradores.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
Avatar de Rachel Morgan
Rachel Morgan
Sep 29

Me ha gustado mucho este post. Es una mezcla de introspección y observaciones sobre la vida cotidiana que me ha hecho pensar. Algunas de las cosas que mencionas las he experimentado yo también. Es reconfortante leer algo tan genuino.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
6 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2025 Lawi · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura