40 Cosas que sé que son Verdad

Pensamientos destilados de una década

Por: Sarah Robertson

40 recordatorios

Hoy me aterrizo en el aquí y ahora con 40 recordatorios-pensamientos destilados de 10 años de ser nivelada y elevada a través de notas y palabras.

Nota del traductor: También puede interesar “40 lecciones de vida que sé a los 40 (que ojalá hubiera sabido a los 20): Lecciones prácticas sobre la carrera profesional, la salud y las relaciones que puedes poner en práctica ahora mismo.”

Crecimiento + cambio

La vida es luz y sombra. Envejecer es un regalo de sabiduría y maravilla sin igual. Puedes avanzar a tu tiempo y a tu ritmo. El cambio es inevitable y hermoso. Acéptalo con valentía y gracia. Es tu trabajo gestionar tu capacidad y proteger tus límites. Cuando respetamos nuestro espacio, los demás también tienden a respetarlo. Darte libertad para soñar despierto puede ayudarte a cultivar el sentido de la curiosidad sin la presión de la productividad. Puede que las acciones desaparezcan de la memoria, pero la forma en que hacemos sentir a los demás dejará una huella indeleble. «No» es una palabra valiosa que debes tener en tu vocabulario.

Creación + escritura

La creatividad aumenta y disminuye y evoluciona de una estación a otra. Tus experiencias vitales y tus perspectivas importan, y tus historias se tienen que contar. Retomar cualquier actividad creativa tras un paréntesis puede despertar sentimientos de comparación. Cuando escribimos sobre lo que nos importa, nuestro entusiasmo e ingenio pueden guiar al lector a través de cualquier historia que contemos. Hay tanto poder en lo que dejamos fuera de la página como en lo que decidimos conservar. Hay algo en el acto de desprenderse que se siente expansivo. Casi curativo. Cuando abordamos las oportunidades con una mentalidad juguetona, libre de presiones, puede dar lugar a una mayor sensación de posibilidad. La colaboración es un intercambio de energía vibrante que nos permite elevarnos mutuamente. Cuando uno de nosotros crece, todos lo hacemos. Es muy valioso idear, darse cuenta y jugar antes de dar vida a nuestras ideas.

“La gente se pierde grandes oportunidades porque suelen presentarse vestidas con un mono azul y con pinta de requerir mucho trabajo.” - Thomas Edison

Naturaleza + libertad

El agua es curativa. Cambia y da forma a la tierra, y creo que también puede cambiarnos y darnos forma a nosotros. Las pequeñas cosas que nos tranquilizan y aportan una sensación de orden o ritual a nuestros días importan más de lo que creemos. Saber que tenemos la libertad de cambiar de opinión y probar cosas nuevas puede dejar espacio para que surjan ideas aún mejores. A menudo se confunde la soledad con el aislamiento. Pero no es solitaria ni aislante; crea un terreno fértil donde puede prosperar la curiosidad. El niño que pide «¿Pero por qué?» desea comprender más y siempre está dispuesto a profundizar para descubrir cosas nuevas y explorar nuevas ideas. Las cosas pequeñas y aparentemente insignificantes pueden desencadenar la mayor cantidad de magia. Canalizar la energía y el entusiasmo infantiles puede servirnos de infinitas maneras. La curiosidad puede hacer que nuestra vida sea más rica y plena.

Amor + dolor

No, no todo ocurre por una razón. Escribe la postal, escribe la carta, escribe la nota. Citando a Jamie Anderson: «El duelo es sólo amor sin lugar adonde ir». Y creo que, con el tiempo, podemos dar salida al dolor hablando y escribiendo. La naturaleza de nuestra existencia no es permanente. Cuando hemos vivido la pérdida, aprendemos a apreciar esos minutos de vida. No esperes a que otros te rompan. Enamórate de ti misma. Compra las flores, enciende la vela y mira la película. Presta atención cuando sientas mariposas en la barriga. Es la forma que tiene tu cuerpo de decirte algo importante. Los destellos son fugaces, pero según mi experiencia, llevan esperanza, curación y felicidad en abundancia. Mantente fiel a ti misma y evita cambiar por los demás. Es una vía rápida para perder tu esencia.

No dudes en compartir este post con quienes deseen leerlo.

Compartir

Éxito + fracaso

La pertenencia, la comunidad y la realización son medidas de éxito más sensatas que cualquier métrica. La precisión y la perfección son más ruidosas cuando estamos a punto de hacer algo diferente, desalentador y atrevido. Lo que parece o se siente como un rechazo es a menudo una corrección de rumbo, un pequeño susurro que te dice : «No de esta manera, sino de aquella». Ten cuidado con quién compartes tus sueños y planes, porque podrían perder energía e impulso si se desvelan prematuramente. Sin embargo, puede ser útil decir algunas cosas en voz alta. Después de todo, no hay nada como compartir nuestras aspiraciones e intenciones a cambio de responsabilidad y ánimo. Habrá momentos en los que nos sintamos un poco perdidos, un poco pequeños y un poco menos que. Y no pasa nada. No durarán. Algunos de nuestros mejores trabajos surgirán de tramos en barbecho. Tenemos el poder de dar forma a nuestra propia historia.

Compartir Ciencias Sociales

El título de este post está inspirado en Cosas que sé que son ciertas, una tierna obra sobre la familia y los sentimientos, los secretos y las luchas, y las verdades y la tragedia. La producción capta un trozo de vida, refleja nuestras propias historias y nos enseña que podemos sacar fuerzas de los lugares más inesperados.

Sobre Sarah

Sarah Robertson es la escritora detrás de Brand Seasons y diseñadora de marca y mentora creativa en These Are The Days, donde colabora con los clientes para definir su visión, crear bellos elementos visuales y descubrir sus voces. Véase en brandseasons.substacks.com y thesearethedays.co.

Por si te lo perdiste

De lo último en antropología

Lo último en Sociología

Lo último en esta publicación

Substack y Ciencias Sociales

(Suprimidos numerosos párrafos)

🎁 Muchas gracias por leernos. Este contenido fue completo (sin párrafos suprimidos) en el momento de su envío por email. Para una mejor experiencia y tener acceso a todo el contenido de nuestras publicaciones gratuitas, suscríbete ahora totalmente gratis. ¿Por qué hacemos esto?

¿Aún no te has suscrito? Introduce tu correo electrónico a continuación para recibir futuras publicaciones y apoyarme mientras creo y comparto.

Deja que tu curiosidad y creatividad te guíen mientras construyes un hogar aquí, un post cada vez. Y a pesar de todo, mantén la convicción de que tu voz es importante, porque lo es.