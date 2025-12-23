Es casi una tradición publicar este tipo de listas a finales de año, o justo al comenzar el año. Martina lo ha hecho, y tras hablar con ella, seguiremos su estructura.

Con otro año calendario casi terminado, pensamos que era un buen momento para ampliar la información y compartir los 15 artículos más populares de 2025 y los 3 de 2024 en una lista práctica. Es una gran excusa para retomar los ensayos que te gustaron o ponerte al día con los que te perdiste.

En 2025, llegaron muchos lectores nuevos y encantadores, muchos de ellos en la segunda mitad del año. Eso significa que muchos artículos de principios de año habrán pasado desapercibidos. Hoy, pues, vamos a echar un vistazo a los artículos más populares de 2025.

Los 15 artículos más populares de 2025 en Ciencias Sociales

La lista, en orden de más popularidad, es la siguiente:

(1) La ilusión de la intimidad

Recuperar lo sagrado en una época obsesionada con la exposición: más allá, la carne, los filtros y la actuación.

(2) La Generación Z es peor de lo que crees

Clare Ashcraft sobre cómo los teléfonos nos han infantilizado.

(3) Personas que No Quieren que Duermas

¿No puedes dejar el teléfono? No eres tú.

(4) «Friends» y sus Consecuencias han sido un Desastre para la Raza Humana

Cómo las comedias de situación envenenan tu mente y tu alma. Además: El fenómeno Sigma y lo que nos dice sobre el estado actual de los hombres.

(5) Nihilismo y Crisis de Occidente

Tú eres el siguiente. El punto de inflexión sin retorno.

(6) 40 Cosas que sé que son Verdad

Pensamientos destilados de una década.

(7) Intentamos Vivir como Europeos en América

Y fracasamos estrepitosamente.

(8) No es mi problema

Eres un adulto. Yo también lo soy. Dejemos a un lado la búsqueda y el rescate y vayamos a lo divertido.

(9) El Poder de los Juegos

La No Tan Honrosa Historia Política de las Olimpiadas.

(10) La importancia de los vínculos débiles

No todas nuestras amistades merecen el mismo tiempo, energía y compromiso. ¿Es eso realmente tan malo?

(11) El Hombre que Camina Solo

Sobre la locura, el sentido y el camino del medio.

(12) Una anatomía del nosotros

Ningún humano es una isla. Un artículo invitado de Neurosciencegirl.

(13) Estoy Cansado de las Redes Sociales (Sin Quejas, Solo Reflexiones Sinceras)

Una reseña sincera sobre una prueba de dos semanas publicando y por qué voy a volver a la sombra.

(14) El silencio en la cocina

¿Cuándo dejamos de tener tiempo? Revisitando un artículo de Francisco Colom y Ana Fedez

(15) Desperdicia tu Tiempo, tu Vida puede Depender de Ello

El problema es que «ahorrar» tiempo y trabajo se ha convertido en una configuración predeterminada y en un imperativo social. La tiranía de las tareas.

Los 3 artículos más populares de 2024 en Ciencias Sociales

También han llegado muchos muchos lectores en 2025; y los mejores artículos del 2024 pasaron desapercibidos para ellos.

Si te preguntaste alguna vez, o tienes curiosidad por conocer, cuáles fueron los artículos más populares de 2024, dado que en su día no elaboramos ninguna lista, son los siguientes, en orden de popularidad:

(1) La Sociología del Arte y la Cultura

El estudio social del arte y la interacción entre cultura, sociedad y vida contemporánea.

(2) Cuántas veces debo compartir mi artículo en Notes de Substack?

Y qué días y horas son las mejores?

(3) Antropología y Comunicación

Medios de comunicación, antropología y mitos en los siglos XX y XXI

Estos fueron los 15 grandes éxitos del año 2025 y los 3 del 2024. Todos ellos han contribuido significativamente a que esta newsletter cruzara la línea de los 2.500 suscriptores casi a finales del año, con tasas de apertura superiores a la media durante los últimos meses (35-45%) y un crecimiento de más del 300% en 2025.

Escribiendo aquí y en otros lugares, como Martina, también hemos aprendido que una verdad sobre la creación de contenido es que nunca se sabe con certeza qué será popular y qué fracasará.

Un boletín es un claro ejemplo de ello. Algunos piden y reciben la opinión de los lectores, modifican su calendario de publicaciones e incluso rediseñan por completo el formato. Durante la planificación de contenido, a veces pensamos que nuestros temas y artículos tendrían éxito. Nos ha pasado.

A veces era así. La mayoría de las veces, no. Casi todos los meses, un post que no creíamos que fuera a recibir muchas visitas ni a generar nuevas suscripciones demostraba -algunas veces- su fuerza. Además de ser un placer escribir, la creciente comunidad de Ciencias Sociales en Substack nunca deja de sorprender y cambiar nuestras expectativas.

Todavía no sabemos la incidencia de las numerosas colaboraciones (en especial, con escritores invitados) llevadas a cabo en este boletín durante el año, pero tenemos claro que ha sido mucho más enriquecedor que hayan tenido lugar.